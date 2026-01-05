VN-Index sẽ vượt 1.800 điểm?

Các chuyên gia phân tích khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng khi VN-Index tiến sát mốc 1.800 điểm, ưu tiên giải ngân có chọn lọc vào cổ phiếu thu hút dòng tiền.

VN-Index được kỳ vọng vượt mốc 1.800 điểm trong ngắn hạn. Ảnh: Nam Khánh.

Ngày 5/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mở màn phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026 sau một năm bứt phá mạnh mẽ. Trước đó, VN-Index đóng cửa phiên 31/12/2025 ở mốc 1.784,49 điểm, xác lập mức cao nhất trong 26 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tính chung cả năm 2025, chỉ số lớn nhất thị trường đã tăng 517,71 điểm, tương đương khoảng 41%, đưa Việt Nam vào nhóm thị trường có mức tăng trưởng mạnh nhất toàn cầu.

Động lực từ cổ phiếu trụ

Theo các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index đang vận động giằng co trong biên độ hẹp nhằm kiểm tra cung - cầu quanh vùng 1.780-1.790 điểm. Các chỉ báo cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn chiếm ưu thế. Theo đó, chỉ số được kỳ vọng tiếp tục quá trình thử thách vùng kháng cự hiện tại trước khi hình thành xu hướng mới rõ ràng hơn.

Ở khung đồ thị giờ, VN-Index vẫn ghi nhận đà tăng khá mạnh, các chỉ báo kỹ thuật đồng thuận đi lên. Nếu xu hướng tiếp diễn trong tuần này, mục tiêu gần của chỉ số sẽ là vùng đỉnh cũ quanh mốc 1.800 điểm.

VCBS cho rằng nhóm cổ phiếu Vingroup, đặc biệt là VIC, vẫn đóng vai trò là động lực chính giúp VN-Index giữ được xu hướng đi lên. Tuy nhiên, dòng tiền trên thị trường đang có sự phân hóa rõ nét khi phần lớn tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và chỉ lan tỏa sang một số ít mã vốn hóa vừa và nhỏ.

VN-Index đã tăng hơn 40% trong năm 2025. Ảnh: TradingView.

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền chủ động và còn dư địa tăng giá so với vùng đỉnh gần nhất, đồng thời thận trọng với những mã đã tiệm cận đỉnh cũ nhằm hạn chế rủi ro điều chỉnh ngắn hạn khi VN-Index tiến sát mốc 1.800 điểm. Các nhóm ngành được VCBS đánh giá có thể theo dõi gồm ngân hàng, dầu khí và bán lẻ.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường có thể xuất hiện một nhịp điều chỉnh ngắn và VN-Index nhiều khả năng phải kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.756 điểm ngay trong phiên đầu tuần. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích tại đây đánh giá nhịp điều chỉnh này có thể sớm kết thúc bởi thị trường đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực, đồng thời kỳ vọng thanh khoản sẽ tiếp tục cải thiện trong các phiên tới.

Yuanta cho rằng xu hướng của thị trường chung vẫn ở mức trung tính. Trên cơ sở đó, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để mua và nắm giữ cổ phiếu với tỷ trọng khoảng 30-50% danh mục.

Về trung hạn, Yuanta đánh giá xu hướng thị trường ở trạng thái trung tính, song lưu ý thị trường đang phát đi tín hiệu cho thấy giai đoạn tích lũy trung hạn có thể sắp kết thúc. Xu hướng trung hạn được kỳ vọng dần rõ nét hơn trong những tuần tới, trong đó nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có khả năng duy trì diễn biến tích cực cùng sự cải thiện của thanh khoản.

VN-Index kỳ vọng vượt 1.800 điểm

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), VN-Index đã khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 trong sắc xanh, đi kèm với sự cải thiện nhẹ của thanh khoản. Trong bối cảnh chỉ số đang tiến sát vùng kháng cự cũ, diễn biến này cho thấy áp lực chốt lời chưa gia tăng đáng kể, qua đó tạo tiền đề để thị trường bước vào phiên giao dịch kế tiếp với tâm lý tích cực hơn.

TPS cho biết xét trên hệ thống các đường trung bình động, VN-Index hiện vẫn vận động phía trên toàn bộ các đường MA, phản ánh xu hướng tăng đang chiếm ưu thế. Các ngưỡng MA bên dưới được kỳ vọng đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, giúp chỉ số có cơ sở để sớm bứt phá và vượt mốc kháng cự 1.800 điểm trong ngắn hạn.

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) thì cho rằng nhóm cổ phiếu “họ Vin” sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt nhịp hồi phục ngắn hạn của VN-Index dù giao dịch chung của thị trường vẫn khá trầm lắng. BSC lưu ý rủi ro tập trung có xu hướng gia tăng khi chỉ số tiến gần vùng đỉnh cũ, do đó khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng trong giai đoạn hiện nay.

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) lưu ý việc khối ngoại duy trì trạng thái mua ròng liên tiếp trong 3 tuần gần đây, phát đi tín hiệu tích cực về khả năng quay trở lại của dòng vốn ngoại.

ACBS cho rằng VN-Index có thể tiếp tục hướng lên để kiểm định ngưỡng kháng cự quan trọng quanh mốc 1.800 điểm trong thời gian tới. Tuy nhiên, khi thanh khoản chưa cho thấy sự bứt phá rõ rệt, khả năng chỉ số vượt thành công vùng kháng cự này trong ngắn hạn vẫn chưa được đánh giá cao, hàm ý rủi ro rung lắc có thể còn hiện hữu.