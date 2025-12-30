Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang tăng trần sau khi mất 1/3 giá trị

Cổ phiếu DGC bất ngờ tăng trần trong phiên 30/12 sau chuỗi lao dốc mạnh. Dẫu vậy, thị giá DGC đã bị chiết khấu tới 33% trong vòng nửa tháng qua.

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang và con trai Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch thường trực. Ảnh: Forbes.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch nhiều biến động trong ngày 30/12 khi trạng thái rung lắc mạnh quay trở lại sau phiên bứt phá hơn 25 điểm trước đó. Dù đà tăng mạnh ở phiên liền trước phần nào giúp cải thiện tâm lý, nhưng bước sang ngày giao dịch mới, nhà đầu tư vẫn giữ thái độ thận trọng rõ rệt.

Diễn biến giằng co thể hiện ngay từ đầu phiên. Sắc xanh chỉ được duy trì trong khoảng thời gian ngắn của giờ giao dịch đầu tiên, sau đó nhanh chóng suy yếu khi lực bán gia tăng trên diện rộng. Áp lực từ phe bán khiến VN-Index lùi sâu xuống dưới tham chiếu, có thời điểm giảm gần 15 điểm, cho thấy dòng tiền ngắn hạn vẫn chưa sẵn sàng quay lại một cách dứt khoát.

Phải đến phiên chiều, thị trường mới dần ổn định trở lại nhờ sự đồng thuận của một số nhóm ngành trụ cột. Trong đó, nhóm tài chính - ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, bên cạnh sự hỗ trợ từ cổ phiếu công nghệ và nhóm sản xuất hàng tiêu dùng. Lực cầu tập trung vào các mã vốn hóa lớn giúp VN-Index thu hẹp đà giảm và từng bước lấy lại động lực tăng điểm bất chấp diễn biến chung vẫn còn nhiều phân hóa.

Thanh khoản thị trường chưa cho thấy tín hiệu cải thiện rõ ràng. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 23.000 tỷ đồng , giảm gần 7% so với phiên trước đó.

Kết phiên, VN-Index tăng 12,06 điểm (+0,7%) lên 1.766,9 điểm; HNX-Index giảm 0,72 điểm (-0,3%) xuống 250,5 điểm; UPCoM-Index tăng 0,54 điểm (+0,5%) lên 120,75 điểm.

Đáng chú ý, dù các chỉ số đóng cửa trong sắc xanh khá tích cực, bức tranh toàn thị trường cho thấy sự phân hóa rõ nét. Toàn thị trường ghi nhận 391 mã tăng (gồm 15 mã tăng trần), 890 mã giữ tham chiếu và 318 mã giảm (gồm 8 mã giảm sàn).

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn lại thể hiện sự đồng thuận rõ rệt. Rổ VN30 ghi nhận tới 22 mã tăng và chỉ 8 mã giảm, qua đó đóng góp đáng kể vào mức tăng chung của thị trường. Nhờ lực kéo từ các bluechip, chỉ số VN30 tăng hơn 19 điểm, lên mốc 2.009 điểm.

Động lực nâng đỡ VN-Index trong phiên giao dịch hôm nay tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc rổ VN30. Nổi bật trong số này là VIC (+2,1%), VPB (+2,5%), BID (+1,6%), GEE (+4,4%), FPT (+2,3%), GVR (+2,3%), MSN (+1,9%), TCB (+0,9%), MWG (+1,6%) và CTG (+1%).

Cổ phiếu DGC bật tăng sau khi chạm đáy hơn 2 năm. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm đáng chú ý nhất của thị trường trong phiên hôm nay thuộc về cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Sau chuỗi phiên giảm sâu và liên tiếp chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu này bất ngờ tăng trần, đóng cửa tại mức 65.200 đồng/cổ phiếu. Diễn biến này phần nào cho thấy lực cầu bắt đáy đã quay trở lại.

Dù tăng trần, thị giá hiện tại của DGC vẫn đang ở vùng thấp nhất kể từ tháng 8/2023. Trước đó, chỉ trong nửa đầu tháng 12, cổ phiếu này đã ghi nhận mức điều chỉnh lên tới khoảng 33%, giảm mạnh từ vùng 89.000 đồng xuống dưới 60.000 đồng/cổ phiếu, phản ánh áp lực phòng thủ rõ rệt của nhà đầu tư đối với mã này.

Về cơ cấu sở hữu, Hóa chất Đức Giang mang đậm dấu ấn của mô hình doanh nghiệp gia đình khi các cổ đông lớn đều là các thành viên trong gia đình Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền. Trong nhịp sụt giảm mạnh của cổ phiếu DGC vừa qua, giá trị lượng cổ phiếu do các thành viên trong gia đình ông Huyền nắm giữ đã “bốc hơi” khoảng 3.400 tỷ đồng .

Khối ngoại quay trở lại giải ngân khá tích cực trong phiên hôm nay với giá trị mua ròng xấp xỉ 1.000 tỷ đồng . Lực mua của nhà đầu tư nước ngoài tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó MWG được mua ròng mạnh nhất với khoảng 343 tỷ đồng , tiếp đến là FPT (+ 242 tỷ đồng ), STB (+ 167 tỷ đồng ) và VPB (+ 124 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, VIC và VHM tiếp tục chịu áp lực bán ròng từ khối ngoại, với tổng giá trị khoảng 247 tỷ đồng .