Mỹ tính áp thuế vàng thỏi, giá vàng tương lai tăng dựng đứng

  • Thứ sáu, 8/8/2025 17:29 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Giá vàng tương lai tại Mỹ đã phá kỷ lục trong phiên 8/8 sau thông tin Washington áp thuế nhập khẩu thỏi vàng 1 kg, trong khi vàng giao ngay vẫn hướng tới tuần tăng thứ 2 liên tiếp.

Giá vàng tương lai Mỹ tăng chưa từng có sau thông tin nước này sẽ áp thuế vàng thỏi và kỳ vọng Fed hạ lãi suất. Ảnh: Reuters.

Tính đến 17h (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế dao độn ở mức 3.399 USD/ounce, gần mức cao nhất kể từ ngày 23/7. Tính chung cả tuần, kim loại quý này đã tăng khoảng 1%.

Đáng chú ý, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ đã tăng 1,4%, lên 3.502,9 USD/ounce. Trước đó, có thời điểm giá hợp đồng vàng giao tháng 12 đã chạm mốc 3.534,1 USD, cao nhất mọi thời đại.

Chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai tại New York và giá giao ngay đã nới rộng hơn 100 USD, ngay sau khi Financial Times dẫn nguồn từ văn bản của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết nước này sẽ áp thuế nhập khẩu với thỏi vàng 1 kg.

Theo đó, bức thư đề ngày 31/7 thông báo các thỏi vàng 1 kg và 100 ounce sẽ được phân loại vào nhóm mã hải quan chịu mức thuế cao hơn - động thái có thể ảnh hưởng lớn đến Thụy Sỹ, trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới.

“Quy định này không có hiệu lực ngay trong hai tuần hoặc một tháng tới, nên không thể vội vàng gửi thêm hàng. Tuy nhiên, nếu gửi ngay hôm nay, giá vàng tại Mỹ sẽ là giá tại London cộng thêm phần thuế mới”, chuyên gia phân tích hàng hóa của UBS, ông Giovanni Staunovo, cho biết trên Reuters.

“Điều này đã khiến mức chênh giá tại Mỹ so với sàn London tăng mạnh, đơn giản vì chi phí đã đội lên”, ông nói thêm.

Thuế nhập khẩu mới là một phần trong gói áp thuế cao hơn của Tổng thống Donald Trump đối với hàng hóa từ hàng chục quốc gia, chính thức có hiệu lực từ ngày 7/8, khiến các đối tác thương mại lớn như Thụy Sĩ, Brazil và Ấn Độ phải khẩn trương tìm kiếm giải pháp.

Vàng từ lâu được coi là “hầm trú ẩn” an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị và tài chính.

Ngoài ra, dữ liệu việc làm tại Mỹ yếu hơn dự kiến công bố tuần trước đã củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất, với công cụ FedWatch của CME Group cho thấy 91% khả năng Fed giảm 0,25% vào tháng tới.

Ở các thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 38,41 USD/ounce, bạch kim đi ngang ở mức 1.333,88 USD và palladium tăng 0,4% lên 1.155,25 USD/ounce.

Phương Linh

