Kinh doanh

Giá vàng miếng cao chưa từng thấy

  • Thứ sáu, 8/8/2025 17:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mỗi lượng vàng miếng SJC tiếp tục tăng gần 1 triệu đồng trong phiên giao dịch ngày 8/8, hiện được bán ra quanh mốc 124,4 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng trong nước chưa ngừng tăng. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch chiều nay (8/8), giá vàng miếng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục tăng thêm 600.000 đồng ở chiều mua và 400.000 đồng ở chiều bán. Cộng với mức tăng 200.000 đồng của phiên sáng, giá vàng miếng SJC hiện đã chạm đỉnh lịch sử mới ở 123,2 - 124,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mức giá bán trên 124 triệu đồng/lượng cũng đang được các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Công ty Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng.

Như vậy, đây là lần thứ 3 trong năm 2025 mà vàng miếng SJC phá đỉnh lịch sử. Lần đầu tiên là ở mức giá 124 triệu đồng/lượng được thiết lập vào cuối tháng 4, lần thứ hai là phiên giao dịch hôm qua (7/8) khi mặt hàng này đạt mức bán ra 124,1 triệu đồng/lượng.

Trong 1 năm qua, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết giá của sản phẩm vàng miếng đã tăng tới 49,7%. Mức tăng này vượt trội hoàn toàn các tài sản sinh lời khác trên thị trường đầu tư như bất động sản hay chứng khoán…

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẠI CÓ ĐỈNH MỚI
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng nửa triệu đồng/lượng trong phiên hôm nay, kéo giá bán tại SJC lên sát 120 triệu/lượng. Ở chiều mua vào, thương hiệu vàng này đang niêm yết giá vàng nhẫn ở mức trên 117 triệu/lượng.

Các doanh nghiệp vàng lớn khác cũng đồng loạt nâng giá vàng nhẫn thêm 500.000-600.000 đồng so với chốt phiên liền trước. Sau điều chỉnh, giá bán vàng nhẫn trên thị trường hiện tại chủ yếu dao độn quanh mức 120-121 triệu đồng/lượng và giá mua vào ở mức 117-118 triệu/lượng.

Tương tự vàng miếng, mặt bằng giá giao dịch của vàng nhẫn ở thời điểm này cũng đang là đỉnh lịch sử từ trước đến nay.

Chia sẻ về lý do giá vàng miếng SJC trong nước tăng cao, ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) đánh giá tại thị trường Việt Nam, việc tỷ giá USD/VND tăng mạnh là nguyên nhân lớn đẩy giá vàng lên cao, khiến chênh lệch giữa vàng trong nước với quốc tế giãn rộng.

Hiện giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 16 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn cao hơn 11-13 triệu đồng/lượng.

Mức giá cao cũng là nguyên nhân chính khiến người tiêu dùng Việt giảm mua vàng. Khảo sát mới đây của WGC cho thấy Việt Nam đi ngược với xu hướng của khu vực ASEAN và thế giới khi nhu cầu mua vàng miếng và vàng xu trong quý gần nhất đã giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 21% so với quý trước.

Bên cạnh đó, nhu cầu vàng trang sức quý gần nhất tại Việt Nam cũng giảm 20% so với cùng kỳ và giảm 29% so với quý trước, với lý do chính là giá cao.

