Giá vàng miếng bất ngờ lao dốc

Giá vàng miếng trong nước giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng đầu tuần (11/8), mất nửa triệu mỗi lượng và chính thức rơi khỏi mốc 124 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng miếng SJC đã rơi khỏi mốc 124 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thế Bằng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (11/8), giá vàng trong nước bất ngờ “quay đầu” giảm sâu, trong đó giá vàng miếng đã chính thức đánh mất mốc 124 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 cũng điều chỉnh giảm đồng loạt tại hầu hết doanh nghiệp lớn.

Cụ thể, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá vàng miếng ở mức 122,7 - 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Đây là phiên giảm đầu tiên của vàng miếng sau chuỗi ngày lập đỉnh liên tục vào tuần trước. Theo đó, vàng miếng đã có 2 lần lập đỉnh lần lượt vào ngày 7/8 ở mức 124,1 triệu/lượng và ngày 8/8 ở mức 124,4 triệu đồng/lượng. Sau đó, giá vàng miếng không hề suy yếu mà đi ngang cho tới phiên giảm của hôm nay.

Giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ tại SJC cũng giảm 400.000 đồng/lượng trong sáng nay, xuống còn 116,9 - 119,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xu hướng giảm không chỉ diễn ra tại SJC mà còn được ghi nhận đồng loạt ở các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng...

Theo đó, giá bán vàng miếng tại các thương hiệu này đều lùi khỏi mốc lịch sử 124 triệu đồng/lượng, và mua vào phổ biến quanh vùng giá sát 123 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC MẤT ĐỈNH LỊCH SỬ Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn tại các hệ thống lớn sáng nay cũng đồng loạt giảm 400.000-500.000 đồng/lượng tùy doanh nghiệp. Sau điều chỉnh, giá mua vào của vàng nhẫn phổ biến trong khoảng 116,7-117,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra dao động quanh vùng 119,5-120,3 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới cũng suy yếu đáng kể. Hiện giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đã lùi về mốc 3.670 USD /ounce, giảm gần 30 USD (-1%) so với phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng (chưa tính thuế và phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 117 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn vàng miếng SJC trong nước gần 7 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đi xuống ngược với dự báo của giới phân tích và các nhà đầu tư khi kỳ vọng kim loại quý có thể tăng tiếp trong tuần này. Theo giới chuyên gia, nguyên nhân chính của lần giảm này đến từ lực bán chốt lời ở mức giá cao.

Tuần này, thị trường đang chờ đợi nhiều thông tin kinh tế như cuộc họp công bố quyết định lãi suất của Úc; báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 7; chỉ số giá sản xuất của Mỹ… Những thông tin này đều sẽ tác động tới diễn biến của giá vàng.