Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới lao dốc trong phiên giao dịch đêm (giờ Việt Nam) khi giới đầu tư chờ phản hồi chính thức của Nhà Trắng về thuế nhập khẩu vàng và dữ liệu lạm phát Mỹ.

Giá vàng thế giới trượt dốc không phanh giữa tin thuế nhập khẩu vàng thỏi và áp lực lạm phát. Ảnh: Reuters.

Tối muộn ngày 11/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới bất ngờ bốc hơi hơn 50 USD /ounce, xuống còn 3.344 USD /ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12 trên sàn New York cũng giảm 2,3%, còn 3.410 USD /ounce.

Đà giảm diễn ra chỉ vài ngày sau khi vàng lập đỉnh lịch sử hôm 8/8, sau thông tin Washington có thể áp thuế nhập khẩu theo từng quốc gia đối với loại vàng thỏi phổ biến nhất tại Mỹ.

Giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc trong phiên 11/8 (giờ Mỹ). Ảnh: Tradingview.

Tuy nhiên, cùng ngày, một quan chức Nhà Trắng tiết lộ với Reuters rằng chính quyền sắp ban hành sắc lệnh hành pháp nhằm “làm rõ thông tin sai lệch” về thuế đối với vàng thỏi và một số sản phẩm đặc thù khác.

“Thị trường từng bật tăng vì sự mơ hồ quanh thông tin thuế, nhưng giờ áp lực bán đang gia tăng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu cụ thể từ Nhà Trắng”, ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, nhận định.

Về dữ liệu kinh tế, Mỹ sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 12/8 và chỉ số giá sản xuất (PPI) vào ngày 14/8. Ông Wyckoff cho rằng: “Các con số lạm phát lần này đặc biệt quan trọng, nhất là sau khi báo cáo việc làm đã công bố cho kết quả yếu hơn dự kiến. Nếu lạm phát vượt kỳ vọng, Fed có thể trì hoãn đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 - yếu tố bất lợi cho vàng”.

Báo cáo việc làm kém khả quan gần đây đã khiến giới giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 9. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng dõi theo tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc khi thời hạn 12/8 cho một thỏa thuận do Tổng thống Donald Trump đặt ra đang tới gần.

Ngoài ra, ông Trump dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska ngày 15/8 để thảo luận về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trước đó, giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao nhất hai tuần nhờ lực cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng khi các mức thuế quan đáp trả của Mỹ chính thức có hiệu lực.

Việc Washington tuyên bố tăng thuế với hàng hóa từ Ấn Độ hay Nhật Bản, theo giới phân tích, chủ yếu là “đòn bẩy” nhằm thúc đẩy các đối tác này đẩy nhanh tiến trình đàm phán, hướng tới việc hạ mức thuế về ngưỡng thấp hơn.

Với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,5% xuống 37,76 USD /ounce; bạch kim mất 1,1% còn 1.316,69 USD /ounce; và palladium giảm 1,1% xuống 1.138,3 USD /ounce.