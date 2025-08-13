Giá vàng ngừng rơi, Phố Wall phá đỉnh

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau phiên lao dốc, trong khi các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt phá đỉnh do dữ liệu lạm phát tháng 7 tăng, củng cố khả năng Fed hạ lãi suất.

Giá vàng thế giới và chứng khoán đồng thời hưởng lợi từ kỳ vọng Fed giảm lãi suất. Ảnh: INN.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/8, giá vàng thế giới giao ngay tăng nhẹ 5 USD lên 3.347 USD /ounce, sau khi lao dốc hơn 50 USD /ounce trong phiên liền trước. Trong phiên, kim loại quý có lúc rơi về vùng 3.330 USD trước khi bật tăng trở lại và ổn định quanh vùng 3.340 USD /ounce.

Nguyên nhân khiến giá vàng ngừng rơi là dữ liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ tăng, qua đó tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm lãi suất trong tháng tới. Đồng USD suy yếu cũng khiến giá vàng trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 đã tăng 0,2% so với tháng trước, và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn thấp hơn các dự báo của Reuters.

"Dữ liệu lạm phát có phần trái chiều nhưng nhìn chung ủng hộ khả năng Fed cắt giảm lãi suất", ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường tại RJO Futures, nhận định.

Kỳ vọng Fed giảm lãi suất vào tháng 9 và tháng 12 vẫn giữ nguyên sau khi dữ liệu CPI được công bố. Tuần này, thị trường sẽ theo dõi thêm báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI), đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và doanh số bán lẻ.

Diễn biến giá vàng thế giới trong phiên ngày 12/8. Ảnh: Kitco.

Bối cảnh hỗ trợ giá vàng còn đến từ việc Mỹ và Trung Quốc vừa gia hạn thêm 90 ngày thỏa thuận đình chiến thuế quan, giúp tránh nguy cơ áp thuế 3 chữ số lên hàng hóa của nhau.

Theo bà Razan Hilal, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, giá vàng hiện vẫn dao động trong biên độ hẹp giữa các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ thêm diễn biến thương mại mới.

Lãi suất thấp thường tăng sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lãi. Kim loại quý này cũng được ưa chuộng trong giai đoạn bất ổn như một kênh trú ẩn an toàn.

Trên thị trường chứng khoán, Phố Wall đồng loạt lập đỉnh mới trong phiên 12/8 cũng nhờ kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất.

Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 483,52 điểm (+1,1%) lên 44.458,6 điểm; S&P 500 tăng 72,31 điểm (+1,13%) lên 6.445,76 điểm; Nasdaq Composite tăng 296,50 điểm (+1,39%) lên 21.681,90 điểm.

Nhóm công nghệ dẫn dắt đà tăng, trong đó cổ phiếu Alphabet tăng 1,2% sau khi Perplexity đề nghị mua lại trình duyệt Chrome với giá 34,5 tỷ USD .

Đáng chú ý, cổ phiếu Intel tăng 5,6% sau khi ông Trump ca ngợi cuộc gặp với CEO Lip-Bu Tan, dù chỉ vài ngày trước ông từng yêu cầu ông Tan từ chức vì "xung đột lợi ích" với doanh nghiệp Trung Quốc.

Những tuần gần đây, chứng khoán Mỹ liên tục bứt phá nhờ lợi nhuận mạnh từ nhóm công ty công nghệ, căng thẳng thương mại hạ nhiệt và kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Dòng vốn vào cổ phiếu Mỹ tuần trước cũng lên mức cao nhất 2 năm, theo BofA Global Research.

Chỉ số Russell 2000 của nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã tăng gần 3%, chỉ số hàng không tăng 8,87% - mạnh nhất hơn một tháng - sau khi dữ liệu cho thấy giá vé máy bay tháng 7 tăng 4%. Nhóm ngân hàng cũng khởi sắc với chỉ số ngân hàng S&P 500 tăng 2,1%.