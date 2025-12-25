Chân dung hãng dược phẩm gần 40 năm tuổi vừa bị công an khám xét

Công ty Dược phẩm Khánh Hòa là doanh nghiệp dược lâu năm với quy mô sản xuất lớn và mạng lưới phân phối toàn quốc. Hiện ông Lê Nhuận là người đại diện theo pháp luật công ty.

Trụ sở Khapharco ở Khánh Hòa. Ảnh: Tuấn Nguyễn/Tiền Phong.

Bộ Công an mới đây đã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám xét trụ sở CTCP Dược phẩm Khánh Hòa (Khapharco) đặt tại đường Thống Nhất, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo kế hoạch. Đến hiện tại, nội dung cụ thể của việc khám xét chưa được công bố. Cơ quan chức năng cho biết sẽ cung cấp thông tin chính thức sau khi quá trình làm việc hoàn tất.

Mỗi năm sản xuất hơn 3,9 tỷ đơn vị sản phẩm

CTCP Dược phẩm Khánh Hòa (Khapharco) tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập năm 1987 và thực hiện cổ phần hóa từ năm 2004. Sau hơn 20 năm hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần, Khapharco được biết đến là một trong những doanh nghiệp có quy mô và vị thế trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và phân phối dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Lê Nhuận, hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT. Ngoài Khapharco, ông Lê Nhuận còn đại diện cho một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược, gồm Công ty TNHH Dược phẩm Khamex, Nhà thuốc Khánh Hòa - CTCP Dược phẩm Khánh Hòa và một số pháp nhân liên quan khác.

Tổng giám đốc Khapharco Lê Nhuận. Ảnh: Khapharco.

Khapharco sở hữu nhà máy có diện tích khoảng 20.000 m2, bao gồm 2 phân xưởng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO đối với dây chuyền thuốc Non-betalactam, được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, sản xuất các dạng thuốc như viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng và thuốc dạng gói. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có một phân xưởng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt chuẩn GMP và một phân xưởng sản xuất thực phẩm bổ sung.

Hiện Khapharco có 2 chi nhánh tại TP.HCM và Hà Nội. Sản phẩm của doanh nghiệp được phân phối rộng khắp cả nước, bao gồm hệ thống các cơ sở y tế, thị trường OTC tại 34 tỉnh, thành phố, cùng mạng lưới gần 1.000 nhà thuốc, quầy thuốc và đại lý. Ngoài ra, công ty cũng thực hiện phân phối bán buôn cho nhiều doanh nghiệp dược phẩm khác.

Theo giới thiệu, mỗi năm Khapharco sản xuất hơn 3,9 tỷ đơn vị sản phẩm, với lực lượng nhân sự trên 1.000 người.

Danh mục sản phẩm của doanh nghiệp gồm hơn 270 mặt hàng dược phẩm đạt tiêu chuẩn WHO-GMP, hơn 30 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và gần 30 sản phẩm thực phẩm bổ sung. Một số sản phẩm truyền thống mang thương hiệu Khapharco có thể kể đến như các thuốc kháng sinh, kháng viêm, giảm đau, chống dị ứng, tiêu hóa, hô hấp, xương khớp và tim mạch, gồm Meloxicam, Dexlacyl, Domperidon, Ranitidin, Cedetamin, Dogtapine…

Từng bị thanh tra và chỉ ra nhiều tồn tại trong hoạt động dược

Hồi năm 2023, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) từng tổ chức thanh tra về hoạt động kinh doanh thuốc và việc tuân thủ các GPs tại 8 cơ sở ở tỉnh Khánh Hòa, bao gồm Khapharco.

Kết luận thanh tra nêu rõ, tại thời điểm kiểm tra xác minh, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược loại hình sản xuất thuốc và loại hình bán buôn của công ty chưa xuất trình được cho Đoàn giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề dược.

Đoàn thanh tra đã chuyển Sở Y tế Khánh Hòa xem xét, xử phạt vi phạm hành chính công ty theo quy định hiện hành.

Khapharco sở hữu nhà máy có diện tích khoảng 20.000 m2 tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Khapharco.

Cũng theo Cục Quản lý dược, kho bảo quản thành phẩm, kho bảo quản nguyên liệu của công ty còn hạn chế về diện tích, thể tích. Tại thời điểm kiểm tra, có một số thuốc thành phẩm, nguyên liệu đang được bảo quản tại khu vực lối đi, khoảng trống giữa các giá kệ.

Bên cạnh đó, quy trình thao tác chuẩn (SOP) còn hạn chế. Một số tồn tại (cập nhật, bổ sung các SOP) theo yêu cầu của đoàn đánh giá duy trì nguyên tắc thực hành tốt GSP đối với kho thành phẩm thuốc xuất, nhập khẩu chưa được công ty khắc phục.

Công ty thay đổi nhà sản xuất tá dược so với hồ sơ đăng ký đã được phê duyệt. Đoàn thanh tra khuyến cáo công ty nghiên cứu thực hiện việc thông báo thay đổi theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BYT ngày 5/9/2022 quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Ngoài ra, sổ theo dõi xuất, nhập, tồn thuốc thành phẩm dạng phối hợp chứa hoạt chất gây nghiện, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực của công ty cũng như sổ theo dõi thông tin khách hàng mua thuốc dạng phối hợp có chứa thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất chưa theo mẫu quy định tại Thông tư số 20/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật Dược và Nghị định số 54/2017 về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.