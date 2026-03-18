ACV bổ nhiệm quyền Chủ tịch HĐQT thay ông Vũ Thế Phiệt

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã có quyết định bổ nhiệm quyền Chủ tịch HĐQT thay cho ông Vũ Thế Phiệt.

Ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV, tại lễ khánh thành sân bay Long Thành ngày 19/12/2025. Ảnh: Quang Thông.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (HoSE: ACV) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên giữ chức quyền Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật, có hiệu lực từ ngày 17/3. Trước đó, ông Khiên đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT của ACV.

Cùng ngày, ACV cũng miễn nhiệm ông Vũ Thế Phiệt khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT, hiệu lực từ 17/3.

Biến động lãnh đạo thượng tầng của ACV diễn ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt, khi đó là Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng bị khởi tố còn có ông Nguyễn Tiến Việt, Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc ACV, người từng phụ trách Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành.

Trước đó, đầu tháng 2, ACV đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng, Phó giám đốc, giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành.

Bên cạnh đó, bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính - Kế toán, cũng được giao phụ trách công tác kế toán của tổng công ty. Tuy nhiên, ACV đã chấm dứt việc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán đối với bà Phương chỉ sau 2 ngày.

ACV hiện quản lý, khai thác 23 sân bay trên cả nước, bao gồm 11 cảng hàng không quốc tế. Nguồn thu của ACV chủ yếu đến từ dịch vụ phục vụ hành khách, bên cạnh các mảng như cất, hạ cánh tàu bay, dịch vụ mặt đất và đảm bảo an ninh hàng không.

Tổng công ty này là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 tại Đồng Nai - công trình hạ tầng hàng không lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Giai đoạn này có tổng mức đầu tư khoảng 109.000 tỷ đồng , xây dựng một đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách công suất 25 triệu lượt khách mỗi năm cùng các hạng mục phụ trợ. Dự án được khởi công đầu năm 2021 và đang trong quá trình thi công, với mục tiêu đưa vào khai thác trong giai đoạn 2026.

Tại phiên họp lần thứ 24 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo ACV và các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bảo đảm duy trì hoạt động bình thường.

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu ACV đảm bảo tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 theo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 26/1, trên tinh thần không để chậm trễ tiến độ, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn và tiếp tục chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…