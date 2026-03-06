ACV thông báo 'ông Vũ Thế Phiệt bị bắt'

ACV cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT, và ông Nguyễn Tiến Việt - Phó tổng giám đốc công ty.

Ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV, tại lễ khánh thành sân bay Long Thành ngày 19/12/2025. Ảnh: Quang Thông.

Theo bản công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) cho biết ngày 4/3 vừa qua, doanh nghiệp đã nhận được thông báo của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT, và ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc ACV.

Hai lãnh đạo tổng công ty này bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Ông Vũ Thế Phiệt, sinh năm 1973, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và đã công tác trong ngành hàng không Việt Nam từ năm 1995. Trong quá trình công tác, ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài giai đoạn 2012-2017, Phó giám đốc ACV (2017-2018) và được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc ACV từ tháng 8/2018.

Đến tháng 9/2024, ông Vũ Thế Phiệt được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT ACV.

Gần đây, ACV cũng ghi nhận một số biến động về nhân sự. Đầu tháng 2, doanh nghiệp bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng, Phó giám đốc, giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành.

Bên cạnh đó, bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính - Kế toán, được giao phụ trách công tác kế toán của tổng công ty. Tuy nhiên, ACV đã chấm dứt việc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán đối với bà Phương chỉ sau 2 ngày.

Từ ngày 25/2, ACV thông báo bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thay thế ông Vũ Thế Phiệt.

ACV hiện là doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong lĩnh vực hạ tầng hàng không tại Việt Nam. ACV hiện quản lý, khai thác 23 sân bay trên cả nước, bao gồm 11 cảng hàng không quốc tế. Doanh nghiệp này đồng thời là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng .

Nguồn thu của ACV chủ yếu đến từ dịch vụ phục vụ hành khách, bên cạnh các mảng như cất, hạ cánh tàu bay, dịch vụ mặt đất và đảm bảo an ninh hàng không.

Về tình hình tài chính, ACV có vốn điều lệ hơn 35.828 tỷ đồng , trong đó Bộ Tài chính đại diện phần vốn Nhà nước, nắm giữ 95,41%. Doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM từ tháng 11/2016. Thị giá cổ phiếu ACV hiện quanh mức 56.000 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 15% so với đầu năm.

Tại phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ Tài chính chỉ đạo ACV cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của ACV. Đồng thời, các đơn vị được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.