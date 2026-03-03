Cử tri hỏi về giai đoạn 2 sân bay Long Thành, Bộ Xây dựng nói gì?

Quốc hội vừa cho phép Chính phủ chủ động tổ chức phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của sân bay Long Thành mà không cần trình Quốc hội thông qua, đồng thời giao ACV làm chủ đầu tư.

Thông tin trên được Bộ Xây dựng nêu rõ trong văn bản số 2256/BXD-KHTC ban hành ngày 26/2, nhằm trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, cử tri Đồng Nai đã kiến nghị Chính phủ sớm báo cáo Quốc hội cho chủ trương tiếp tục lập hồ sơ đầu tư các giai đoạn tiếp theo, trong bối cảnh giai đoạn 1 sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm nay.

Trả lời kiến nghị của cử tri Đồng Nai, Bộ Xây dựng cho biết Cảng HKQT Long Thành là công trình hạ tầng đặc biệt quan trọng của quốc gia, được xác định là động lực chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vì vậy, việc nghiên cứu sớm đầu tư giai đoạn 2 của dự án đã được lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Thủ tướng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao.

Công trường sân bay Long Thành. Ảnh: Duy Anh.

Để tạo thuận lợi cho quá trình triển khai, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình và được Quốc hội thông qua Nghị quyết số 265/2025/QH15. Nghị quyết cho phép Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án theo thẩm quyền, không phải trình Quốc hội thông qua như quy định trước đây.

Trên cơ sở nghị quyết này, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án. Hiện ACV đang phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn để lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho giai đoạn tiếp theo của sân bay Long Thành.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với ACV trong quá trình chuẩn bị dự án, nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư khi triển khai giai đoạn 2.

Dự án Cảng HKQT Long Thành được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2015, với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD . Sân bay được quy hoạch trên diện tích gần 5.000 ha tại tỉnh Đồng Nai và chia thành ba giai đoạn phát triển.

Phối cảnh sân bay Long Thành khi hoàn thiện. Ảnh: ACV.

Giai đoạn 1, triển khai từ năm 2021 đến 2026 trên diện tích khoảng 1.810 ha, gồm một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách mỗi năm. Tổng vốn đầu tư giai đoạn này hơn 109.000 tỷ đồng (khoảng 4,6 tỷ USD ). Cuối năm 2025, sân bay đã đón chuyến bay thương mại đầu tiên và dự kiến chính thức đưa vào khai thác từ tháng 6 năm nay.

Ở giai đoạn 2, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2030-2035, dự án sẽ xây dựng thêm một đường băng song song và nhà ga hành khách thứ hai, nâng công suất khai thác lên khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm.

Giai đoạn 3, dự kiến triển khai từ năm 2035 đến 2045, sẽ hoàn thiện toàn bộ các hạng mục còn lại để đưa sân bay đạt công suất thiết kế cuối cùng khoảng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi hoàn thành toàn bộ dự án, sân bay Long Thành sẽ có 4 đường băng và 4 nhà ga hành khách.

Theo định hướng của Bộ Xây dựng, sân bay Long Thành sẽ khai thác song song với sân bay Tân Sơn Nhất theo mô hình “cặp cảng hàng không quốc tế”. Trong đó, Long Thành dự kiến đảm nhận phần lớn các chuyến bay quốc tế, chiếm khoảng 80%, đồng thời khai thác khoảng 10% các chuyến bay nội địa. Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tập trung phục vụ các đường bay ngắn trong khu vực và các chuyến bay nội địa.