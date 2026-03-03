Loạt cổ phiếu bị bán tháo

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm điểm, kéo VN-Index lao dốc gần 33 điểm trong phiên giao dịch hôm nay.

VN-Index mất gần 33 điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Giữa những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch đầy biến động trong ngày 3/3.

Tâm lý thận trọng bao trùm ngay từ đầu phiên khi VN-Index rung lắc mạnh quanh tham chiếu, sau đó nhanh chóng trượt dốc và mở rộng biên độ giảm về cuối buổi chiều. Áp lực bán gia tăng rõ rệt trong phiên chiều, đặc biệt khi dòng tiền bắt đầu suy yếu ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành vẫn duy trì sức hút tương đối. Cổ phiếu dầu khí tiếp tục nhận được sự quan tâm khi giá năng lượng quốc tế neo cao. Nhóm phân bón và vận tải biển cũng giao dịch tích cực nhờ kỳ vọng hưởng lợi từ biến động giá hàng hóa và căng thẳng hàng hải thương mại. Tuy nhiên, mức tăng của các nhóm này không đủ sức nâng đỡ chỉ số chung.

Áp lực bán lan rộng ra phần lớn nhóm ngành, đặc biệt tập trung ở công nghệ, ngân hàng, tiêu dùng và bất động sản.

Thanh khoản thị trường dù giảm khoảng 7% so với phiên liền trước nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt 48.300 tỷ đồng , phần nào cho thấy bên bán chiếm ưu thế nhưng lực cầu bắt đáy cũng không hoàn toàn vắng bóng.

Kết phiên, VN-Index giảm 32,96 điểm (-1,8%) xuống 1.813,14 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCoM-Index đã lấy lại thăng bằng khi tăng lần lượt 1,01 điểm (+0,4%) lên 260,01 điểm và 0,35 điểm (+0,3%) lên 129,06 điểm.

Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía tiêu cực nhưng đã có dấu hiệu thu hẹp so với giai đoạn cao điểm của phiên. Toàn thị trường ghi nhận 430 mã giảm (gồm 9 mã giảm sàn), 771 mã giữ tham chiếu và 371 mã tăng (gồm 51 mã tăng trần).

Riêng rổ VN30 tiếp tục là tâm điểm kéo lùi chỉ số chung khi ghi nhận tới 24 mã giảm và chỉ 6 mã tăng. Chỉ số đại diện nhóm vốn hóa lớn vì thế giảm hơn 51 điểm, lùi về 1.959 điểm.

VN-Index đang đứng trước nguy cơ thủng mốc hỗ trợ 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index lao dốc trong phiên hôm nay gần như dồn toàn bộ vào nhóm vốn hóa lớn, trong đó tâm điểm là các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Chỉ riêng 4 mã gồm VIC (giảm sàn), VHM (giảm sàn), VRE (-5,2%) và VPL (-5,2%) đã lấy đi khoảng 26 điểm của VN-Index.

Với VIC và VHM, lực cung gia tăng mạnh ngay từ đầu phiên và gần như áp đảo hoàn toàn bên mua trong suốt thời gian giao dịch. Đặc biệt, VIC ghi nhận giá trị khớp lệnh và thỏa thuận tăng đột biến, tổng cộng vượt 2.300 tỷ đồng , trong đó riêng giao dịch thỏa thuận chiếm khoảng 1.300 tỷ đồng .

Ở chiều tương tự, VHM ghi nhận phiên giảm sàn thứ hai liên tiếp, kéo thị giá xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng trở lại đây. So với đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 1, cổ phiếu này đã mất khoảng 40% giá trị.

Tính riêng trong phiên hôm nay, vốn hóa thị trường của 4 doanh nghiệp "họ Vin" đã "bốc hơi" hơn 130.000 tỷ đồng , tương đương khoảng 5 tỷ USD .

Ngoài nhóm Vingroup, nhiều cổ phiếu trụ cột khác cũng chịu áp lực bán đáng kể, góp phần gia tăng sức ép lên chỉ số. Các mã ngân hàng như BID (-3,7%), VCB (-2,1%), TCB (-3%), CTG (-2,6%) và MBB (-2,2%) đồng loạt giảm điểm. Nhóm tiêu dùng và thép cũng không ngoại lệ khi VNM mất 4,8% và HPG giảm 2,8%.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu được kỳ vọng hưởng lợi từ biến động giá hàng hóa. Các mã như GAS, GVR, BSR, PLX, POW, DCM và PVD đồng loạt tăng trần, cho thấy tâm lý tìm kiếm cơ hội ở những doanh nghiệp gắn với năng lượng và nguyên liệu cơ bản trong bối cảnh giá dầu và hàng hóa thế giới leo thang.