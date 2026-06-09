Nhiều loại trái cây vào mùa, bán tại chợ TP.HCM 'rẻ như rau'

Nhiều loại trái cây như xoài cát, mận Bắc, bơ… hiện được bày bán tại chợ TP.HCM với mức giá dao động chỉ 20.000-30.000 đồng/kg.

Nhiều loại trái cây như quýt, xoài cát Cao Lãnh đang có giá rẻ hơn các loại rau tươi tại chợ. Ảnh: Anh Nguyễn.

Dạo quanh một vòng chợ Bà Chiểu, chị Trâm Nguyễn (hiện sống tại phường Gia Định) tay cầm 2 túi trái cây gồm quýt, cam và bơ; với mỗi loại chỉ dao động 20.000-30.000 đồng/kg. "Nhiều loại trái cây quen thuộc đang có giá rẻ hơn một nửa so với các tháng trước nên tôi tranh thủ mua vài kg về cho gia đình ăn dần", chị Trâm cho biết.

Trái cây tươi giá "rẻ như rau"

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, nhiều sạp trái cây tại chợ Bà Chiểu (phường Gia Định) và chợ Thị Nghè (phường Thạnh Mỹ Tây) đang bày bán xoài cát Cao Lãnh giá chỉ 25.000 đồng/kg, quýt khoảng 20.000-25.000 đồng/kg, sapoche (hồng xiêm) khoảng 20.000 đồng/kg và bơ dao động 30.000-40.000 đồng/kg tùy loại.

Sapoche có giá chỉ 20.000 đồng/kg tại chợ Bà Chiểu. Ảnh: Anh Nguyễn.

Thậm chí, một số xe đẩy hiện bán thanh long ruột trắng giá chỉ 15.000 đồng/kg, còn thanh long ruột đỏ giá cũng chỉ khoảng 25.000-30.000 đồng/kg, thấp hơn 30-40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hay sầu riêng Ri6 và loại sầu hạt lép Cái Mơn nổi tiếng của Chợ Lách, Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long), cũng chỉ còn khoảng 55.000-60.000 đồng/kg tại các chợ.

Mức giá bán trên khiến nhiều loại trái cây tươi đang rẻ hơn so với một số loại rau tươi, như rau cải chỉ khoảng 20.000 đồng/bó, xà lách và dưa leo dao động khoảng 35.000/kg, còn rau cải cúc dao động từ 12.000 đồng/bó.

Không chỉ các loại trái cây mùa hè ở miền Nam, nhiều trái đặc sản của miền Bắc như mận hậu, vải thiều cũng có giá phải chăng hơn so với các năm.

Cụ thể, giá mận hậu đã giảm 30% và hiện chỉ còn khoảng 30.000 đồng/kg đối với loại ngon. Còn vải thiều tuy năm nay mất mùa nhưng giá bán lẻ tại các chợ vẫn chỉ quanh 45.000-55.000 đồng/kg tùy loại.

Chị N.M., một chủ vựa trái cây tại chợ Bà Chiểu cho biết nhiều loại trái cây đang vào mùa nên có giá rất rẻ, trong đó bơ có giá “mềm" hơn khoảng 20% so với các năm trước nhưng chất lượng trái vẫn đảm bảo. Tuy nhiên, chị nói thêm dù giá vải năm nay rẻ hơn nhiều so với năm trước, chất lượng trái lại không đồng đều nên chị cũng không nhập nhiều về để bán.

Yêu cầu với trái cây xuất khẩu ngày càng cao

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit), đầu năm nay, thời tiết tại các vùng trồng miền Tây, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên khá thuận lợi, đồng thời việc kiểm soát tốt xâm nhập mặn giúp năng suất nhiều loại cây ăn trái đạt mức cao. Các loại trái cây như cam sành, dưa hấu, thanh long, xoài... đồng loạt vào vụ thu hoạch rộ trong cùng thời điểm, khiến nguồn cung tăng mạnh và kéo giá xuống.

Bên cạnh nguồn cung, việc các thị trường ngày càng siết tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc cũng khiến một số mặt hàng xuất khẩu gặp khó. Cụ thể, từ ngày 1/6, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) chính thức áp dụng Lệnh 280 đối với 2.589 sản phẩm thuộc 20 nhóm ngành nông nghiệp, bao gồm toàn bộ trái cây, rau tươi và nhiều loại gia vị như ớt, tiêu, quế.

Với quy định mới, hàng hóa muốn thông quan bắt buộc phải có thư xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời mã số đăng ký doanh nghiệp nước ngoài phải trùng khớp hoàn toàn với thông tin trên tờ khai hải quan. Việc triển khai Lệnh 280 cho thấy phía Trung Quốc đang chuyển từ phương thức kiểm tra số lượng sang mô hình đánh giá rủi ro và kiểm dịch nghiêm ngặt hơn ngay tại cửa khẩu.

Để tháo gỡ khó khăn và đảm bảo tuân thủ quy định của thị trường nước ngoài, các cơ quan khuyến nghị ngành nông nghiệp cần đẩy nhanh quy hoạch vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và chuẩn hóa chất lượng.

Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ chế biến sâu được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị gia tăng, giảm phụ thuộc vào thị trường quả tươi. Tuy nhiên, phương pháp chế biến sâu yêu cầu các địa phương phải xây dựng chuỗi liên kết bền vững giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân; bảo đảm quy trình sản xuất an toàn, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và duy trì mức giá nguyên liệu ổn định.