Trái cây, rau củ, hoa Tết bắt đầu nhích giá

Một số mặt hàng phục vụ Tết như trái cây, hoa, rau củ dự báo sẽ tăng giá; đặc biệt hoa lay ơn đỏ có thể tăng đến 50%.

Báo cáo với đoàn công tác do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng dẫn đầu kiểm tra tình hình hàng hóa Tết tối 30/1, rạng sáng 31/1, đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết lượng hàng nhập về chợ đang tăng dần lên, nhưng cao điểm tăng sẽ từ ngày 24 đến 27 tháng Chạp.

Cụ thể, rau sẽ đạt 1.800-2.700 tấn/ngày, trái cây từ 1.500 đến 2.000 tấn/ngày, hoa tươi từ 100 đến 330 tấn/ngày...

Đoàn công tác UBND TP.HCM do Phó chủ tịch Nguyễn Văn Dũng dẫn đầu kiểm tra hàng hóa Tết tại chợ đầu mối Bình Điền.

Đặc biệt, một số mặt hàng Tết dự báo tăng giá như xoài cát Hòa Lộc tăng khoảng 30.000 đồng/kg, lên 120.000 đồng/kg, mãng cầu tăng khoảng 15.000 đồng/kg, lên 100.000 đồng/kg, hay nhãn xuồng cũng tăng 20.000 đồng kg, lên 80.000 đồng/kg...

Tương tự, các loại rau, hoa cũng dự báo tăng giá mạnh, trong đó hoa lay ơn đỏ tăng đến 50% so với giá ngày thường.

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, ông Lê Văn Tiển - Giám đốc chợ - cho biết để không đứt gãy nguồn cung, hàng hóa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã được chuẩn bị từ nhiều ngày trước.

Trong đó, cao điểm từ 25 đến 29 tháng Chạp, dự báo lượng hàng nông sản về chợ mỗi ngày đạt 2.700-3.300 tấn, tăng 30-50% so với ngày bình thường. Riêng heo nhập chợ từ 28-29 tháng Chạp dự kiến khoảng 9.300-10.000 con, tương đương 700 tấn/đêm, tăng gấp đôi so với ngày thường.

Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, BQL chợ cho biết giá nhiều loại trái cây, hoa và rau củ sẽ tăng trong coa điểm mua sắm lớn nhất năm này.

Ông Tiển nói thêm thịt heo, heo sống đã được các thương lái ký hợp đồng thu mua từ trang trại, các hộ chăn nuôi gia đình với số lượng ổn định và có dư, để đưa về các cơ sở giết mổ, đảm bảo phục vụ nguồn cung cho người tiêu dùng dịp Tết của thành phố.

Với rau củ quả, trái cây, tại chợ Hóc Môn, ngoài lượng hàng nhập chợ bán hàng ngày, thương nhân cam kết đảm bảo dự trữ đủ tại các kho lạnh, xe container lạnh lưu đậu tại bãi xe trong và ngoài chợ. Số lượng dự kiến khoảng 3.000 tấn, trong đó chủ yếu là cà rốt, khoai tây, hành tỏi... sẽ cung ứng tốt cho nhu cầu tăng đột biến vào các ngày cận Tết và sau Tết.

Tại chợ đầu mối Bình Điền, theo ông Nguyễn Đăng Phú, Phó giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ này, khoảng một tuần cận Tết, sản lượng hàng hóa sẽ tăng tương đương 2.800-3.500 tấn/ngày (tăng 40-80% so với bình thường). Hàng hóa có sự thay đổi về cơ cấu, không tính thủy hải sản tươi sống thông thường, do nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng.

Cũng theo ông Phú, hiện nông sản thực phẩm tại chợ Bình Điện giá cả đều rất ổn định, không có biến động lớn.

Sản lượng hàng hóa về chợ Bình Điền sẽ tăng tương đương 2.800-3.500 tấn/ngày, trong đó thủy sản tăng mạnh do nhu cầu tiêu thụ lớn dịp Tết.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu việc đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá cả hàng hóa là nhiệm vụ trọng tâm, để người dân thành phố vui xuân đón Tết 2026 trong sự an toàn, tiết kiệm và hạnh phúc.

Ông đánh giá cao công tác chủ động chuẩn bị nguồn hàng Tết của 3 chợ đầu mối lớn nhất thành phố là Thủ Đức, Hóc Môn và Bình Điền. Đây là các chợ đầu mối cung ứng hàng hóa cho cả thành phố, đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM có diện tích lớn hơn, dân số nhiều hơn sau sáp nhập.

Qua kiểm tra lượng hàng, ông Dũng đánh giá lượng hàng hóa Tết năm nay tăng nhẹ so với Tết Ất Tỵ, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như thịt heo, với nhu cầu tiêu thụ toàn vùng có thể lên đến khoảng 15.000 con/ngày.

Thị trường Tết cơ bản giữ được sự ổn định, giá cả chỉ biến động nhẹ khoảng 10-15% ở một số mặt hàng cá biệt, không xảy ra tình trạng sốc giá.

Tại các siêu thị lớn, lượng hàng chuẩn bị Tết cũng tăng mạnh, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân thành phố.

Các chợ đầu mối tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời xử lý các biến động về giá, cũng như đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân yên tâm mua sắm, góp phần kích thích tiêu dùng nội địa.

Chiều 30/1, đoàn cũng đã kiểm tra hoạt động kinh doanh, phân phối các mặt hàng phục vụ dịp Tết Bính Ngọ 2026 tại các doanh nghiệp bán lẻ lớn như siêu thị Tops Market và hệ thống cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao công tác chuẩn bị, phân phối hàng Tết của các doanh nghiệp. Ông cho biết TP.HCM sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, người lao động cũng nhiều hơn. Ngoài nhu cầu tiêu dùng, người lao động còn có nhu cầu mua quà về quê sau một năm làm việc.

Do đó, yêu cầu các đơn vị phân phối, bán lẻ đảm bảo nguồn cung hàng hóa, giá cả bình ổn phục vụ người tiêu dùng nói chung và người lao động nói riêng, nhất là nhóm người lao động có thu nhập chưa cao.