Trái cây Tết nhập khẩu giá cả chục triệu/hộp, khách vẫn đua 'chốt đơn'

  • Thứ bảy, 31/1/2026 06:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Những ngày cuối năm Âm lịch, dòng người sắm Tết trong các siêu thị ngày một đông. Tại đây, trái cây nhập khẩu đắt tiền được ưa chuộng, trong khi các sản phẩm bia ít được quan tâm.

trai cay anh 1

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, vào buổi tối những ngày gần đây, tại các siêu thị lớn ở TP.HCM đều ghi nhận tình trạng đông đúc người dân tới mua sắm Tết.
trai cay anh 2

Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON tại Crescent Mall (phường Tân Phong) bày bán đa dạng và phong phú các mặt hàng được ưa chuộng dịp Tết như giỏ quà Tết, bánh mứt, trái cây nhập khẩu…
trai cay anh 3

Quà Tết đa dạng mẫu mã, khách hàng có thể lựa chọn các mặt hàng khác nhau và được gói miễn phí.

trai cay anh 4

Đáng chú ý, năm nay, các mặt hàng bia không còn được bày trí ở vị trí bắt mắt hay các hành lang di chuyển chính. Đại diện siêu thị cho biết mức độ tiêu thụ mặt hàng này của người dân khu vực Phú Mỹ Hưng không cao. Thay vào đó, người dân quanh khu vực này thường mua rượu ngoại và trái cây cao cấp để sử dụng dịp Tết hay làm quà biếu, tặng.

trai cay anh 5

Các loại trái cây nhập khẩu như táo Nhật Bản, nho mẫu đơn, dâu tây Hàn Quốc, cherry Mỹ có mức giá ổn định, được siêu thị khuyến mãi hấp dẫn để kích cầu.

trai cay anh 6

Đại diện siêu thị cho biết các giỏ trái cây có giá trung bình 3-4 triệu đồng, thậm chí hàng chục triệu đồng nhưng được nhiều khách hàng “chốt đơn”.
trai cay anh 7

Khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến ngày, số lượng người dân tới sắm Tết ngày một đông, đại diện siêu thị cho biết không ghi nhận tình trạng quá tải. Khách không cần chen chúc khi mua sắm hay phải xếp hàng quá lâu để chờ thanh toán.
trai cay anh 8

Trong khi đó, tại siêu thị Emart ở Thiso Mall (phường An Khánh), các mặt hàng Tết được ưa thích năm nay là trái cây nhập khẩu cùng các loại hạt và bánh kẹo.

trai cay anh 9

Các thương hiệu bánh kẹo nội địa ngày càng được ưa chuộng nhờ giá cả phải chăng.

trai cay anh 10

Chị Ngọc Hà (phường An Khánh) đánh giá giá các mặt hàng tiêu dùng tăng nhẹ so với năm ngoái. Để tiết kiệm, chị ưu tiên mua các mặt hàng được khuyến mãi và để ý hơn đến các chương trình tích điểm, quà tặng của nhà bán lẻ.

trai cay anh 11

Nhân viên tại siêu thị cho biết lượng khách đã tăng khoảng 30-40% so với ngày thường và dự kiến tiếp tục tăng cao hơn trong những ngày tới.

trai cay anh 12

Việc thanh toán tại siêu thị Emart Thiso Mall cũng diễn ra tương đối nhanh chóng, không có cảnh người dân phải xếp hàng dài chờ đợi.

trai cay anh 13

Anh Minh Khôi (bên phải) cho biết năm nay, anh chú trọng biếu tặng các mặt hàng chất lượng và tốt cho sức khỏe hơn là các mặt hàng nặng tính hình thức. Do nhiều chuỗi siêu thị mở cửa xuyên Tết hoặc chỉ đóng cửa vào mùng 1, gia đình anh nhiều năm nay đã không tích trữ nhiều hàng hóa mà chỉ mua sắm vừa đủ sử dụng.

trai cay anh 14

Theo Sở Công Thương TP.HCM, tổng giá trị hàng hóa các doanh nghiệp chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khoảng hơn 26.000 tỷ đồng, trong đó trên 9.000 tỷ đồng tham gia chương trình bình ổn thị trường, tăng khoảng 15% so với Tết Nguyên đán 2025. Lượng hàng bình ổn dự kiến đáp ứng 23-43% nhu cầu thị trường trong tháng Tết.
trai cay anh 15

Đánh giá về thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Trần Hữu Linh cho rằng nguồn cung hàng hóa rất tích cực, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Người dân không cần mua tích trữ số lượng lớn, tránh gây áp lực cho hệ thống phân phối và thị trường.

