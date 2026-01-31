Trái cây Tết nhập khẩu giá cả chục triệu/hộp, khách vẫn đua 'chốt đơn'

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, vào buổi tối những ngày gần đây, tại các siêu thị lớn ở TP.HCM đều ghi nhận tình trạng đông đúc người dân tới mua sắm Tết.

Trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON tại Crescent Mall (phường Tân Phong) bày bán đa dạng và phong phú các mặt hàng được ưa chuộng dịp Tết như giỏ quà Tết, bánh mứt, trái cây nhập khẩu…

Đáng chú ý, năm nay, các mặt hàng bia không còn được bày trí ở vị trí bắt mắt hay các hành lang di chuyển chính. Đại diện siêu thị cho biết mức độ tiêu thụ mặt hàng này của người dân khu vực Phú Mỹ Hưng không cao. Thay vào đó, người dân quanh khu vực này thường mua rượu ngoại và trái cây cao cấp để sử dụng dịp Tết hay làm quà biếu, tặng.

Đại diện siêu thị cho biết các giỏ trái cây có giá trung bình 3-4 triệu đồng, thậm chí hàng chục triệu đồng nhưng được nhiều khách hàng “chốt đơn”.

Khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến ngày, số lượng người dân tới sắm Tết ngày một đông, đại diện siêu thị cho biết không ghi nhận tình trạng quá tải. Khách không cần chen chúc khi mua sắm hay phải xếp hàng quá lâu để chờ thanh toán.

Trong khi đó, tại siêu thị Emart ở Thiso Mall (phường An Khánh), các mặt hàng Tết được ưa thích năm nay là trái cây nhập khẩu cùng các loại hạt và bánh kẹo.

Chị Ngọc Hà (phường An Khánh) đánh giá giá các mặt hàng tiêu dùng tăng nhẹ so với năm ngoái. Để tiết kiệm, chị ưu tiên mua các mặt hàng được khuyến mãi và để ý hơn đến các chương trình tích điểm, quà tặng của nhà bán lẻ.

Nhân viên tại siêu thị cho biết lượng khách đã tăng khoảng 30-40% so với ngày thường và dự kiến tiếp tục tăng cao hơn trong những ngày tới.

Việc thanh toán tại siêu thị Emart Thiso Mall cũng diễn ra tương đối nhanh chóng, không có cảnh người dân phải xếp hàng dài chờ đợi.

Anh Minh Khôi (bên phải) cho biết năm nay, anh chú trọng biếu tặng các mặt hàng chất lượng và tốt cho sức khỏe hơn là các mặt hàng nặng tính hình thức. Do nhiều chuỗi siêu thị mở cửa xuyên Tết hoặc chỉ đóng cửa vào mùng 1, gia đình anh nhiều năm nay đã không tích trữ nhiều hàng hóa mà chỉ mua sắm vừa đủ sử dụng.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, tổng giá trị hàng hóa các doanh nghiệp chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khoảng hơn 26.000 tỷ đồng , trong đó trên 9.000 tỷ đồng tham gia chương trình bình ổn thị trường, tăng khoảng 15% so với Tết Nguyên đán 2025. Lượng hàng bình ổn dự kiến đáp ứng 23-43% nhu cầu thị trường trong tháng Tết.

Đánh giá về thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Trần Hữu Linh cho rằng nguồn cung hàng hóa rất tích cực, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Người dân không cần mua tích trữ số lượng lớn, tránh gây áp lực cho hệ thống phân phối và thị trường.

Sát Tết, giá nhiều mặt hàng thiết yếu liên tục nhích lên, có loại tăng từng ngày. Biến động giá đặt ra yêu cầu về bình ổn thị trường, kiểm soát đầu cơ để người dân yên tâm sắm Tết.

Giỏ quà Tết 2026 giá 300.000-500.000 đồng đang chiếm ưu thế tại các hệ thống bán lẻ lớn ở TP.HCM, vì vậy cũng được tăng mạnh sản lượng để đón sức mua tăng dần từ nay đến Tết.

Cả ngành hàng không và đường sắt đều tăng cường thêm các chuyến bay/chuyến tàu để phục vụ nhu cầu đi lại tăng vọt dịp Tết.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.