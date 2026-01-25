Giỏ quà Tết dưới 500.000 đồng bán chạy

Giỏ quà Tết 2026 giá 300.000-500.000 đồng đang chiếm ưu thế tại các hệ thống bán lẻ lớn ở TP.HCM, vì vậy cũng được tăng mạnh sản lượng để đón sức mua tăng dần từ nay đến Tết.

Vợ chồng anh Trần Anh Hoàng (33 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết năm nay gia đình ưu tiên chọn giỏ quà Tết có giá dưới 500.000 đồng.

Theo anh Hoàng, tại siêu thị gần nhà, giỏ quà Tết đã được trưng bày với nhiều mẫu mã và mức giá tương đương mọi năm. Ở phân khúc quanh 500.000 đồng, anh có nhiều lựa chọn, đồng thời còn được giảm giá khoảng 10-15% cho mỗi giỏ.

"Không khí mua sắm đã rộn ràng hơn so với vài tuần trước, giỏ quà được bày kín kệ, thấy giảm giá nên tôi tranh thủ mua sớm 3 giỏ", anh Hoàng nói.

Tại Co.opmart, lượng lớn giỏ quà Tết đã lên kệ từ vài tuần qua. Ảnh: Thảo Liên.

Đa dạng lựa chọn từ phổ thông đến cao cấp

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, các hệ thống bán lẻ lớn tại TP.HCM như Co.opmart, GO!, MM Mega Market, AEON, Emart, Bách Hóa Xanh... đã tung ra thị trường lượng lớn giỏ quà Tết.

Tại chuỗi siêu thị GO! năm nay, giỏ quà Tết giá thấp nhất 85.000 đồng là hộp quà dưa lưới giống Hà Lan 1 trái. Ngoài ra, siêu thị này còn các mẫu quà khác với giá phổ biến trong khoảng 200.000-500.000 đồng. Các giỏ quà loại này thường có thêm đồ uống có cồn, trà cùng các loại hạt và trái cây sấy.

Siêu thị AEON, Emart cũng không có nhiều lựa chọn với giá dưới 300.000 đồng. Giỏ quà Tết giá thấp nhất của 2 siêu thị này là 299.000 đồng. Tại Aeon, giỏ quà này bao gồm 1 bánh quy, 1 hộp kẹo, 1 hộp sữa, 1 túi đậu phộng, 1 hộp cà phê hòa tan đen, trà vải hoa hồng và 1 thức uống có cồn. Còn siêu thị Emart cung cấp giỏ quà bao gồm vang Đà Lạt, snack, cà phê gói, trà atiso, kẹo và thanh năng lượng gạo lứt hạt điều.

Tuy nhiên, với các đơn hàng giá trị lớn từ 10 triệu đồng trở lên, Emart có chính sách chiết khấu tốt.

Tại Emart, các giỏ quà Tết có giá dao động từ 299.000 đến hơn 2 triệu đồng. Ảnh: Thảo Liên.

Trong khi đó, tại Co.opmart, các giỏ quà Tết dưới 200.000 đồng có nhiều lựa chọn hơn. Theo ghi nhận, thành phần các giỏ quà với các mức giá 99.000 đồng, 159.000 đồng, 199.000 đồng là thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ bữa cơm gia đình, mâm cúng, như gạo, mì trứng, nui rau củ, gia vị, trà và đặc sản Tết. Riêng các giỏ quà Tết này đã được áp dụng khuyến mại 20-30% trừ thẳng vào giá.

Một số loại giỏ quà khác với mức giá từ 185.000 đến 350.000 đồng, ngoài hàng tiêu dùng thiết yếu còn kết hợp bánh kẹo đóng gói và nước giải khát phổ thông. Ở phân khúc 400.000 đến 1 triệu đồng có thêm trà, rượu vang, cùng nhóm thực phẩm khô như hạt dinh dưỡng, trái cây sấy, mứt và các loại thực phẩm chế biến sẵn.

Các cửa hàng Bách Hóa Xanh cũng đã bày bán giỏ quà Tết từ vài tuần trước, trong đó thấp nhất với giá 250.000 đồng (đã được giảm gần 15% khi mua từ 2 giỏ) bao gồm 2 hộp bánh, 2 snack, 1 hộp kẹo, 1 hộp trà dạng gói, 1 thanh gạo lứt hạnh nhân chà bông.

Các giỏ khác có mức giá 350.000, 550.000, 750.000 đồng, dao động 9-11 món, có thêm hạt điều, nho khô, khô gà lá chanh, thức uống có cồn.

Sức mua bắt đầu tăng

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Bách Hóa Xanh cho biết sức mua giỏ quà Tết đã bắt đầu tăng. Chuỗi dự báo nhu cầu sẽ tăng mạnh từ sau rằm tháng Chạp và đạt cao điểm trong khoảng 2 tuần cận Tết.

Năm nay, chuỗi đã chuẩn bị số lượng giỏ quà Tết gấp đôi năm ngoái. Trong đó, phần lớn ở phân khúc giá phổ thông vì đa số khách hàng ưu tiên giỏ quà quanh 300.000 đồng.

"Việc gia tăng sản lượng không chỉ đến từ nhu cầu thị trường, mà còn xuất phát từ định hướng mở rộng danh mục phục vụ quà biếu Tết. Trong khi các mùa Tết trước, Bách Hóa Xanh chỉ tập trung chủ yếu vào nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu như thực phẩm, hàng dọn dẹp nhà cửa, bánh kẹo, bia, nước giải khát phục vụ tiếp khách", đại diện Bách Hóa Xanh cho hay.

Ngoài giỏ quà Tết truyền thống, Bách Hóa Xanh còn cung cấp mâm bánh với các sản phẩm chính hãng như Lu, Danisa, Custas với mức giá dao động 180.000-360.000 đồng/mâm. Ảnh: Thảo Liên.

Trong khi đó, MM Mega Market bày bán giỏ quà Tết với mức giá từ 100.000 đồng đến gần 2 triệu đồng, trong đó hơn 50% có mức giá dưới 500.000 đồng. Theo đại diện chuỗi siêu thị, so với Tết 2025, mặt bằng giá giỏ quà Tết năm nay nhìn chung vẫn giữ ổn định.

"Thời điểm này, khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp và các gia đình mua sớm. Ở phân khúc 500.000 đồng đang ghi nhận sức mua tốt, thành phần giỏ quà chủ yếu là thực phẩm và đồ uống chất lượng cao như bánh kẹo, trà, cà phê, các loại hạt, trái cây sấy, đồ uống đóng chai", đại diện chuỗi cho biết.

MM Mega Market bày bán giỏ quà Tết với mức giá từ 100.000 đồng đến gần 2 triệu đồng. Ảnh: MM Mega Market.

Bên cạnh nhóm thực phẩm và đồ uống phổ biến, MM Mega Market gia tăng tỷ trọng các sản phẩm tốt cho sức khỏe trong danh mục quà Tết, đặc biệt ở phân khúc giỏ quà trung cấp và doanh nghiệp.

Chuỗi đồng thời cung cấp dịch vụ thiết kế hộp quà Tết thương hiệu riêng, ưu tiên sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam.