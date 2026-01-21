Người dân nườm nượp mua sắm, siêu thị TP.HCM 'nóng' trước cao điểm Tết

Dù chưa vào cao điểm sắm Tết, nhiều hệ thống siêu thị lớn tại TP.HCM đã ghi nhận lượng khách tăng mạnh ngay từ sáng sớm. Cùng với sức mua tăng cao, các doanh nghiệp bán lẻ khẳng định nguồn hàng Tết năm nay dồi dào, giá cả được kiểm soát chặt chẽ.

Ngày 20/1, ghi nhận tại các hệ thống siêu thị lớn ở TP.HCM như MM Mega Market Việt Nam, AEON, GO!, Co.opmart, Emart…, lượng khách đổ về mua sắm Tết tăng rõ rệt so với ngày thường.

Đông đúc từ sáng đến tối

Ngay từ khi mở cửa, nhiều siêu thị đã tấp nập người ra vào; đến chiều tối, các quầy thanh toán thường xuyên trong tình trạng quá tải, khách xếp hàng dài chờ đến lượt.

Những ngày gần đây, các siêu thị ở TP.HCM đều tấp nập khách ngay từ khi vừa mở cửa.

“Tôi khá bất ngờ vì đi mua sắm vào buổi sáng mà siêu thị đã đông như cuối tuần. Chỉ mới mở cửa khoảng nửa tiếng là các quầy hàng gần như kín khách”, chị Tú Yên (ngụ phường Gò Vấp) chia sẻ.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, các khu vực đều đông người mua, từ bánh kẹo, mứt Tết, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn cho đến quần áo, đồ gia dụng... Nguyên nhân chính là các chương trình khuyến mãi được triển khai đồng loạt, mức giảm sâu và hình thức đa dạng.

Các quầy hàng bánh kẹo, mứt Tết chật kín khách. Từng sản phẩm đều có bảng giá cụ thể giúp người tiêu dùng dễ dàng so sánh, lựa chọn sản phẩm phù hợp.

“Bánh mứt có nhiều loại mua 1 tặng 1, thực phẩm giảm đến 50%, quần áo chỉ quanh mức 100.000 đồng/sản phẩm. Càng gần Tết, hàng càng nhiều ưu đãi nên người mua có thể thoải mái lựa chọn, so sánh”, chị Thục Anh (37 tuổi, phường Vườn Lài) nói.

Nhân viên một siêu thị trên đường Kinh Dương Vương (phường Phú Lâm) cho biết lượng khách hiện tăng khoảng 20-30% so với ngày thường, cuối tuần có thể vượt 50%. Dự báo, khoảng hai tuần trước Tết, sức mua có thể tăng gấp đôi. Để tránh ùn ứ, các siêu thị đã mở thêm quầy thu ngân, tăng trạm tự thanh toán nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi cho khách.

Tăng dự trữ, siết an toàn thực phẩm

Trước nhu cầu mua sắm tăng cao, các nhà bán lẻ đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm. Tại MM Mega Market Việt Nam, tổng lượng hàng dự trữ Tết năm nay tăng từ 10-30% tùy nhóm ngành so với Tết 2025. Trong đó, nhóm nhu yếu phẩm, bánh kẹo và thực phẩm chế biến sẵn tăng mạnh do kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Hàng Tết đầy ắp tại siêu thị, sản phẩm nào cũng có khuyến mãi, tặng quà hấp dẫn.

Cụ thể, hàng khô và phi thực phẩm được dự trữ khoảng 30.000 tấn, thực phẩm tươi sống khoảng 2.800 tấn, bảo đảm nguồn cung ổn định trong suốt cao điểm mua sắm. Song song đó, doanh nghiệp triển khai kiểm soát nghiêm ngặt an toàn thực phẩm trên toàn chuỗi cung ứng, từ khâu đánh giá nhà cung cấp, nhập kho đến bày bán.



Đặc biệt, các nhóm hàng nhạy cảm như rau củ quả, bún, phở, thực phẩm ăn liền, bánh mứt bán theo hình thức hàng xá được tăng cường lấy mẫu kiểm tra, kiểm soát nhãn mác và hồ sơ pháp lý.

Không chỉ có nguồn hàng phong phú, các siêu thị còn tăng cường siết kiểm soát nguồn gốc sản phẩm ngay từ đầu vào, đảm bảo an toàn thực phẩm giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam chia sẻ, việc bảo đảm nguồn cung và giữ ổn định giá không chỉ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc góp phần bình ổn thị trường dịp cuối năm.

Tại hệ thống Saigon Co.op, từ giữa tháng 1 đến cận Tết, hàng loạt chương trình giảm giá được triển khai, mức ưu đãi lên đến 50% cho bánh kẹo, mứt sấy, hạt khô, nước giải khát, gia vị, thịt nguội, lạp xưởng. Thực phẩm tươi sống được luân phiên giảm đến 20%, kèm quà tặng nông sản. Nhóm hàng may mặc giảm giá tới 40%.

Khách hàng tự thanh toán để không phải chờ đợi lâu

Đại diện Saigon Co.op cho biết, doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng Tết từ giữa năm 2025, tập trung các nhóm thiết yếu, như gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, gia cầm, trứng, rau củ quả, thủy hải sản… với lượng dự trữ tăng 35-40% so với Tết năm trước. Tỷ trọng hàng Việt Nam chất lượng cao tiếp tục được nâng lên, chiếm khoảng 80-90% tại hệ thống.

Central Retail cũng thông tin hệ thống GO! đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi với mức giảm đến 43% cho thực phẩm, đồ gia dụng và quà biếu Tết, giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm hơn trong bối cảnh chi tiêu được cân nhắc kỹ lưỡng.

Thời điểm chiều tối, khách xếp hàng dài ở các khu vực từ mua sắm đến thanh toán. Tuy nhiên không ai tỏ ra khó chịu, mọi người nghiêm chỉnh xếp hàng chờ đến lượt

Ông Nguyễn Tuấn, Phó tổng giám đốc SATRA cho biết tổng giá trị nguồn hàng toàn hệ thống phục vụ thị trường Tết đạt hơn 862 tỷ đồng , tăng 10,5% so với cùng kỳ, tập trung cho giai đoạn 2 tháng trước và sau Tết. Trong đó, thực phẩm thiết yếu tiếp tục giữ vai trò chủ lực, phù hợp xu hướng tiêu dùng.

Các doanh nghiệp chế biến chủ động tăng sớm sản lượng, ưu tiên những mặt hàng thiết yếu, nhạy cảm về giá như thịt heo, thịt bò và thực phẩm chế biến. Bên cạnh đó, các hệ thống bán lẻ hiện đại tăng mạnh các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm khô, bia, nước giải khát và hóa mỹ phẩm, đáp ứng nhu cầu biếu tặng song vẫn bảo đảm cân đối tỷ trọng lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường cam kết giữ giá ổn định trong vòng một tháng trước và sau Tết, thấp hơn ít nhất 5% so với giá thị trường

Theo Sở Công Thương TP.HCM, tổng giá trị hàng hóa các doanh nghiệp chuẩn bị phục vụ Tết đạt hơn 26.000 tỷ đồng , trong đó trên 9.000 tỷ đồng tham gia chương trình bình ổn thị trường, tăng khoảng 15% so với Tết 2025. Lượng hàng bình ổn dự kiến đáp ứng từ 23-43% nhu cầu thị trường trong tháng Tết.

Các doanh nghiệp tham gia cam kết giữ giá ổn định trong vòng một tháng trước và sau Tết, thấp hơn ít nhất 5% so với giá thị trường. Thành phố cũng tiếp tục triển khai các chuyến bán hàng lưu động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực ngoại thành nhằm đưa hàng hóa thiết yếu đến gần hơn với người lao động thu nhập thấp.

Đánh giá về thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Trần Hữu Linh cho rằng nguồn cung hàng hóa rất tích cực, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Người dân không cần mua tích trữ số lượng lớn, tránh gây áp lực cho hệ thống phân phối và thị trường.