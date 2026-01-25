Giá cả 'leo thang' theo Tết

Sát Tết, giá nhiều mặt hàng thiết yếu liên tục nhích lên, có loại tăng từng ngày. Biến động giá đặt ra yêu cầu về bình ổn thị trường, kiểm soát đầu cơ để người dân yên tâm sắm Tết.

Thực phẩm nhích giá từng ngày

Những ngày đầu tháng 1, dạo một vòng các chợ truyền thống và chợ đầu mối tại TP.HCM, không khó để cảm nhận rõ áp lực giá cả đang đè nặng lên bữa ăn hàng ngày của người dân. Giá thực phẩm, đặc biệt là thịt heo liên tục được điều chỉnh tăng khiến cả tiểu thương lẫn người mua đều dè dặt hơn trong chi tiêu.

Thịt heo tăng giá từng ngày khiến tiểu thương lẫn người tiêu dùng lo lắng.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền, nhiều thương nhân chuyên phân phối thịt heo cho các chợ lẻ nói rằng giá thịt heo thời gian gần đây biến động rất nhanh. Có loại chỉ mấy hôm đã tăng vài chục nghìn đồng/kg. Hôm nay lấy hàng giá này, hôm sau quay lại đã thấy bảng giá mới.

Đơn cử như sườn non hiện đã tăng từ khoảng 120.000 đồng/kg lên 150.000 đồng/kg, trong khi thịt ba rọi cũng từ mức 100.000 đồng/kg nhích lên 125.000 đồng/kg chỉ trong thời gian ngắn. "Giá tăng liên tục khiến người bán cũng khó xoay xở, còn người mua thì cân nhắc rất kỹ trước khi chọn hàng" - ông Hòa, thương nhân chợ đầu mối Hóc Môn cho biết.

Tại các siêu thị và cửa hàng bán lẻ, mặt bằng giá thịt heo cũng đã vượt xa mốc 100.000 đồng/kg. Ở các chợ truyền thống, mức tăng còn rõ rệt hơn. Giá các loại thịt thông dụng như nạc dăm và ba rọi đang dao động phổ biến 160.000-180.000 đồng/kg, trong khi mặt hàng sườn non đã chạm mốc 200.000 đồng/kg..., tăng thêm 10.000-20.000 đồng/kg so với trước đây. Theo các tiểu thương, khi nhu cầu nấu các món truyền thống như thịt kho trứng tăng mạnh vào những ngày cận Tết, giá mặt hàng này khó tránh khỏi việc tiếp tục đi lên.

Trứng gia cầm hiện có giá 32.000-36.000 đồng/hộp.

Không riêng gì thịt heo, trứng gia cầm cũng đang dần tăng giá khi thị trường bước vào cao điểm mua sắm Tết. Tại các cửa hàng thực phẩm và siêu thị, giá trứng phổ biến ở mức 32.000-36.000 đồng/hộp (10 quả), cao hơn so với thời điểm trước đó.

Theo các cơ sở chăn nuôi và doanh nghiệp sản xuất, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá thức ăn chăn nuôi đã bắt đầu tăng ngay từ đầu tháng 1. Nhiều loại cám được điều chỉnh tăng bình quân khoảng 200 đồng/kg, có sản phẩm tăng cao hơn. Trong khi đó, chi phí thức ăn chiếm tới 65-70% giá thành nuôi gà đẻ, khiến giá thành sản xuất bị đẩy lên đáng kể.

Kích cầu từ cơ sở

Nhằm hỗ trợ người dân trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu có xu hướng tăng cao, thời gian qua, một số địa phương trên địa bàn TP.HCM đã triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, tổ chức bán hàng với giá ưu đãi ngay tại khu dân cư và chợ truyền thống.

Mới đây, UBND phường Hạnh Thông đã phối hợp tổ chức hoạt động bán hàng phục vụ Tết, tạo điều kiện để người dân tiếp cận hàng hóa với mức giá phù hợp hơn trong thời điểm cao điểm mua sắm cuối năm.

Chợ truyền thống treo bảng giảm giá cuối năm.

Trước đó, tại chợ Phạm Văn Hai, UBND phường Tân Sơn Hòa cũng triển khai chương trình bán hàng khuyến mãi, vận động tiểu thương tham gia giảm giá công khai. Nhiều gian hàng treo bảng giảm 10-50% cho đa dạng mặt hàng, từ quần áo, giày dép, túi xách, chăn nệm đến các mặt hàng ăn uống; đồng thời áp dụng hình thức tặng quà kèm theo để thu hút người mua.

Theo các tiểu thương, việc tham gia chương trình kích cầu không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi tiêu mà còn góp phần cải thiện sức mua trong bối cảnh thị trường trầm lắng. "Tôi được ban quản lý chợ khuyến khích tham gia chương trình giảm giá cuối năm. Khi treo bảng giảm giá công khai, khách hàng hưởng ứng rất nhiều, lượng hàng bán ra cũng tốt hơn", bà Lê Thị Xoan, tiểu thương kinh doanh mền gối tại chợ Phạm Văn Hai chia sẻ.

TP.HCM siết quản lý, yêu cầu báo cáo giá hàng ngày

Trước áp lực thị trường, UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản khẩn yêu cầu các sở, ngành và UBND phường, đặc khu tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đặc biệt triển khai chế độ báo cáo giá cả hàng ngày trong suốt cao điểm Tết.

Theo chỉ đạo, công tác theo dõi giá được thực hiện liên tục trước, trong và sau Tết, tập trung vào các nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ trực tiếp nhu cầu người dân như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, vận tải và các dịch vụ vui chơi, giải trí.

Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra thực phẩm thời điểm cận Tết.

Sở Tài chính được giao làm đầu mối tổng hợp, phân tích diễn biến giá cả thị trường. Các đơn vị liên quan phải gửi báo cáo hàng ngày từ ngày 2 đến 22/2, phản ánh tình hình giá, sản lượng, sức mua, nguyên nhân tăng giảm so với ngày trước đó và cùng kỳ.

Riêng các chợ đầu mối Bình Điền, chợ nông sản Thủ Đức và chợ đầu mối Hóc Môn phải báo cáo hàng ngày lượng hàng về chợ, tình hình giá cả và sức mua các mặt hàng thiết yếu, gửi trước 9h30 mỗi ngày để Sở Tài chính kịp tổng hợp.

Bên cạnh chế độ báo cáo, UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại chợ, siêu thị và các điểm kinh doanh. Những nơi có hội chợ, điểm tham quan, vui chơi, giải trí trong dịp Tết cũng phải báo cáo thêm số lượng người tham gia, giá vé và mức biến động so với năm trước.

TPHCM yêu cầu bình ổn giá thị trường dịp Tết Nguyên đán 2026.

Sở Công Thương được giao trách nhiệm bảo đảm cân đối cung cầu, chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm niêm yết giá.

UBND TP.HCM nhấn mạnh việc theo dõi sát diễn biến thị trường và báo cáo kịp thời là cơ sở quan trọng để tránh tâm lý hoang mang, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, góp phần giữ ổn định thị trường và giúp người dân đón Tết an toàn, tiết kiệm.