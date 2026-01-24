Ngư dân miền Trung trúng 'lộc' mực nháy dịp áp Tết

Vựa hải sản nào có mực tươi, vựa đó "hút" người. Các tiểu thương cho hay, mùa mực nháy vào dịp hè, rơi vào tháng 4 đến tháng 8. Cuối năm ít khi nào biển lại cho nhiều mực tươi ngon như vậy. "Giờ có bao nhiêu ôm bấy nhiêu, không lo ế vì dễ gì mùa này có mực tươi chớp chớp như vậy để ăn. Khách hàng người ta khôn ngoan và chịu chi lắm, miễn tươi ngon thì bao nhiêu cũng chịu xuống tiền", chị Thu Loan, một người thu mua tại cảng cá chia sẻ.