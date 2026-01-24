Ngư dân miền Trung trúng 'lộc' mực nháy dịp áp Tết

Ngày áp Tết Bính Ngọ, cảng cá Thọ Quang (thành phố Đà Nẵng) rộn ràng hơn khi thương lái tranh nhau gom những chuyến mực tươi óng ánh. Mực trái mùa, lại tươi rói, ai cũng muốn "chốt" nhanh.
Những mẻ mực tươi vừa vào chợ cá đã có tiểu thương tới vây quanh. Khoảng 10h sáng, các tàu cá bốc xong mực ra khỏi khoang rồi chuyển lên xe chở vào chợ. Ảnh: Thanh Hiền.
Ngư dân Hồ Minh Thái (quê Quảng Bình) cho hay, tàu anh đi hai đêm, đánh được hơn hai tạ mực. "Mẻ nào mẻ nấy tươi óng ánh, còn chớp nháy liên tục. Tui làm nghề biển quanh năm còn thích mắt huống hồ người mua", anh thích thú.
Theo các ngư dân, cuối năm là mùa cá thu, cá ngừ, cá hố...chứ không phải mùa mực. Tuy nhiên năm nay có lẽ "trời thương" nên ban tặng cho các tàu cá những mẻ mực nhấp nháy này để có thêm thu nhập dịp Tết.
Vựa hải sản nào có mực tươi, vựa đó "hút" người. Các tiểu thương cho hay, mùa mực nháy vào dịp hè, rơi vào tháng 4 đến tháng 8. Cuối năm ít khi nào biển lại cho nhiều mực tươi ngon như vậy. "Giờ có bao nhiêu ôm bấy nhiêu, không lo ế vì dễ gì mùa này có mực tươi chớp chớp như vậy để ăn. Khách hàng người ta khôn ngoan và chịu chi lắm, miễn tươi ngon thì bao nhiêu cũng chịu xuống tiền", chị Thu Loan, một người thu mua tại cảng cá chia sẻ.
Mực bán tại cảng cá lớn nhất miền Trung thường được bán sỉ, theo từng sọt. Tiểu thương đến các vựa cá, lựa sọt mình ưng ý rồi đem cân. Cân được bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không thêm vào hay bớt ra.
Do trái mùa nên giá mực nháy bán sỉ tại cảng cá thời điểm này cũng khá cao, trên 150.000 đồng/kg nhưng vẫn rất đắt hàng.
"Mấy hôm nay, khách đặt mực nháy nhiều lắm, có người còn đặt để trữ ăn Tết nữa. Dù bán lẻ giá trên dưới 200.000 đồng/kg nhưng người ta vẫn mua ào ào", bà Nguyễn Thị Vân (phường Sơn Trà) nói.
Mực nang cũng không thua kém về độ tươi ngon. Loại mực này người dân miền Trung thường dùng để hấp, xào do mực giòn và ít hao hụt khi nấu.
Từng chuyến mực tươi nối tiếp nhau vào cảng cá Thọ Quang những ngày áp Tết. Để mua được mực tươi ngon, người dân có thể canh hai khung giờ, lúc 9h30 và khoảng 13g. Đó là thời điểm các tàu đã chuyển hải sản vào chợ cá.
Những mẻ mực tươi rói, to đều.
'Đây không phải mùa mực nhưng dịp cuối năm chắc trời cho "lộc biển" nên nhiều tàu trúng mực lắm. Mực trái mùa, giá cao, thương lái gom chớp nhoáng", ngư dân Nguyễn Quốc Toản (quê Quảng Bình) phấn khởi. Anh cho biết sau chuyến biển này, tàu anh sẽ đi chuyến nữa rồi về ăn Tết. Anh mong tàu sẽ gặp hên, trúng thêm được vài tạ mực nữa để bạn tàu đón Tết ấm áp.
Chợ cá Thọ Quang có hai phiên, từ rạng sáng đến gần trưa và từ 13h đến 16h. Mỗi ngày chợ cung ứng hàng trăm tấn cá cho các chợ trên địa bàn Đà Nẵng cũng như các tỉnh thành lân cận.
So với mọi năm, năm nay ngư dân miền Trung chịu thiệt hại nhiều do mưa gió triền miên, thiên tai dồn dập. Tuy nhiên dịp cuối năm trời yên biển lặng nên các tàu cá đánh bắt thuận lợi.