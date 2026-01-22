Đào cổ thụ, bưởi Tết xuống phố

"Năm nay gia đình tôi đưa về khoảng 50 gốc đào và 50 bưởi cảnh các loại để phục vụ thị trường dịp Tết. So với những năm trước, năm nay tôi lấy hàng về sớm hơn. Bởi năm nay thiên tai lũ lụt khắp nơi nên phải đi săn lùng sớm mới có cây đẹp. Những gốc đào được bán ở đây có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng", ông Nguyễn Văn Đồng - một tiểu thương - cho hay.