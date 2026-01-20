Yêu cầu vận hành các dự án năng lượng trọng điểm đúng tiến độ

Chính phủ yêu cầu tập trung hoàn thành và đưa các dự án năng lượng trọng điểm vào vận hành đúng tiến độ, không để chậm trễ ảnh hưởng an ninh năng lượng quốc gia.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu hoàn thành các dự án năng lượng trọng điểm theo đúng tiến độ được phê duyệt, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Ảnh: EVN.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 33/TB-VPCP kết luận của Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại Phiên họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" về thủ tục và giải phóng mặt bằng

Thông báo kết luận nêu rõ năm 2025 có nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm ngành năng lượng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, chủ đầu tư và đơn vị liên quan, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành tốt vai trò điều phối, tháo gỡ khó khăn, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ các dự án.

Năm 2025, đã hoàn thành và đưa vào vận hành 8 dự án lưới điện quan trọng; khánh thành 3 nhà máy điện lớn; khởi công 2 dự án thủy điện; nhiều dự án nguồn và lưới điện trọng điểm tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ. Công tác triển khai các chuỗi dự án khí - điện, các dự án LNG, các dự án lưới điện truyền tải tiếp tục đạt được những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn tồn tại một số hạn chế như một số nhiệm vụ được giao còn chậm tiến độ, vẫn còn tình trạng ngại trách nhiệm, chờ ý kiến chỉ đạo; nhiều địa phương chưa chủ động xử lý dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, đặc biệt là về bồi thường, giải phóng mặt bằng; một số dự án thi công còn tiềm ẩn rủi ro chậm tiến độ, ảnh hưởng đến kế hoạch cung ứng điện trung và dài hạn.

Phó thủ tướng yêu cầu trong năm 2026, các bộ, ngành, địa phương cần rà soát lại tình hình triển khai các dự án, làm rõ tiến độ, tình hình thực hiện, khó khăn vướng mắc, trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị liên quan đối với từng dự án để tập trung theo dõi, đôn đốc, thúc đẩy một cách có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao.

Đồng thời, chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thủ tục và giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các vướng mắc về đất đai, môi trường, rừng, biển, quy hoạch, tái định cư theo thẩm quyền. Các địa phương phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Kiên quyết không để tình trạng dự án chậm tiến độ chỉ vì thiếu mặt bằng.

Đồng thời, tập trung thúc đẩy tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm và các chuỗi dự án khí - điện, trong đó bảo đảm tiến độ đóng điện và vận hành thương mại nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công các dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và Quảng Trạch III; tiếp tục kiểm soát chặt tiến độ dự án Long Phú I, dự án nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái; thúc đẩy việc triển khai các dự án điện khí LNG, chuỗi khí điện Lô B - Ô Môn, chuỗi khí điện Cá Voi Xanh và chuỗi khí - điện LNG Sơn Mỹ.

Kho chứa và cảng nhập LNG đầu tiên của Việt Nam do PV GAS đầu tư, khánh thành tháng 10/2023 tại Khu công nghiệp Cái Mép, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đối với các dự án nhà máy điện khí LNG, các địa phương và chủ đầu tư cam kết tiến độ cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát và đề xuất hướng xử lý đối với các dự án chậm tiến độ hoặc có nguy cơ không tiếp tục triển khai.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo hoàn thành các dự án lưới điện truyền tải, trạm biến áp và đường dây đấu nối, tập trung vào dự án dự kiến thời gian vận hành trong năm 2026, đặc biệt là một số dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025 nhưng đến nay chưa hoàn thành; các dự án đảm bảo giải tỏa công suất các nhà máy điện mới; các dự án tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực truyền tải hệ thống điện quốc gia.

Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và các chủ đầu tư; các địa phương cần chủ động đề xuất cơ chế, giải pháp phù hợp thực tiễn, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo các vấn đề vượt thẩm quyền để được xem xét, chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo Thủ tướng các vấn đề vượt thẩm quyền.

Chủ động xử lý theo thẩm quyền những khó khăn vướng mắc phát sinh liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai các dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đưa các dự án vận hành đúng tiến độ

Phó thủ tướng giao Bộ Công Thương tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, chủ động tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp và xử lý các vấn đề phát sinh liên ngành, liên địa phương; tăng cường phối hợp với các địa phương kiểm tra tình trình triển khai thực tế các dự án tại công trường; chủ động xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo và Thủ tướng xử lý nếu có các vấn đề vượt thẩm quyền.

Khẩn trương chỉ đạo các địa phương triển khai việc lựa chọn nhà đầu tư dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải trong Kế hoạch, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; thúc đẩy đầu tư để hoàn thành theo đúng tiến độ được phê duyệt, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; tăng cường theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng và Phó thủ tướng liên quan đến các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Chủ động rà soát tình hình triển khai các dự án nguồn điện trong Kế hoạch, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, nhất là các dự án điện nền, bao gồm cả các dự án không thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo để đôn đốc thực hiện và điều chỉnh tiến độ các dự án theo thẩm quyền hoặc đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.

Các tập đoàn EVN, PVN tập trung hoàn thành và đưa vào vận hành đúng tiến độ các dự án trong Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng được giao triển khai thực hiện.

Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, công tác thi công và các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án.

Tập trung phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý về việc giao khu vực biển để thực hiện hoạt động khảo sát, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án điện gió ngoài khơi theo đúng quy định của pháp luật.