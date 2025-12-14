Khánh thành nhà máy điện LNG tỷ USD đầu tiên của Việt Nam

Sáng nay (ngày 14/12), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự lễ khánh thành nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại Khu công nghiệp Ông Kèo, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai .

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nêu rõ đây là nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam, là "mảnh ghép" đặc biệt quan trọng trong củng cố, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Thủ tướng, việc đưa vào vận hành tổ hợp nhà máy LNG đầu tiên của Việt Nam đã đặt nền móng cho thị trường điện khí của đất nước, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ thống năng lượng linh hoạt, sạch, ổn định, hiện đại của quốc gia.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - PV Power, thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) làm chủ đầu tư, liên danh nhà thầu Lilama - Samsung C&T là Tổng thầu EPC. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD .

Dự án được đầu tư theo chuẩn công nghệ hiện đại, sử dụng tuabin khí thế hệ 9HA.02 của GE (Mỹ) - dòng tuabin có công nghệ, công suất, hiệu suất cao nhất trên thế giới. Nhờ đó, nhà máy đạt hiệu suất 62-64%, thuộc nhóm cao nhất hiện nay.

Với tổng công suất 1.624 MW, khi vận hành ổn định, nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 dự kiến cung cấp hơn 9 tỷ kWh/năm, bổ sung nguồn điện nền công suất lớn cho hệ thống, đặc biệt tại khu vực phía Nam.

Petrovietnam cho biết vì là dự án LNG đầu tiên của Việt Nam, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều “khúc mắc chưa từng có tiền lệ”, từ hành lang pháp lý, cơ chế chính sách cho phát triển điện khí LNG, việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị công nghệ cao, đến xử lý khối lượng lớn thủ tục đầu tư, xây dựng.

Đến nay, dự án đã hoàn thiện mô hình vận hành từ đầu vào đến đầu ra, đảm bảo ổn định, linh hoạt và hiệu quả. Theo Petrovietnam, đây là mô hình mẫu cho các trung tâm điện khí LNG mà Petrovietnam dự kiến phát triển trong tương lai.

Chủ tịch Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh việc thành công trong công tác đầu tư xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 sử dụng nhiên liệu LNG là tiền đề để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, phát triển các trung tâm điện khí LNG trên cả nước nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế của đất nước và góp phần đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ngày 19/12, cả nước dự kiến đồng loạt khởi công, khánh thành 245 dự án, công trình, trong đó có một số nhà máy điện, trạm biến áp và đường dây truyền tải sẽ được đưa vào vận hành.

PV Power (POW) dự kiến chào bán hơn 281 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được sẽ sử dụng để đầu tư cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4.

