'Ông lớn' ngành điện Việt Nam chốt tăng vốn lên gần 31.000 tỷ đồng

PV Power (POW) dự kiến chào bán hơn 281 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được sẽ sử dụng để đầu tư cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4.

Toàn cảnh nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Ảnh: POW.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - PV Power (HoSE: POW) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, trong đó, nội dung trọng tâm là kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Tại đại hội, cổ đông PV Power đã bỏ phiếu tán thành kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 23.418 tỷ đồng lên 30.678 tỷ đồng với số vốn điều lệ tăng thêm là 7.259 tỷ đồng .

Theo kế hoạch, PV Power dự kiến nâng vốn điều lệ thông qua 3 hình thức.

Thứ nhất, doanh nghiệp sẽ chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu tổng cộng 281 triệu cổ phiếu, theo tỷ lệ 12% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 12 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với số tiền huy động 2.810 tỷ đồng .

Hình thức thứ 2 là POW sẽ phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 15 cổ phiếu mới), tương đương với hơn 351 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Thứ 3, POW dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 4% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 4 cổ phiếu mới). Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Các đợt phát hành dự kiến triển khai trong năm 2025 đến quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu (khoảng 2.810 tỷ đồng ) sẽ được sử dụng để tài trợ vốn chủ sở hữu cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Thời gian dự kiến giải ngân trong quý IV/2025 và quý I/2026.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4 nằm tại khu vực Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, hiện trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến sẽ vận hành thương mại (COD) vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Dự án có quy mô công suất 1.500 MW, tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD . Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ bổ sung 9 tỷ kWh điện/năm.