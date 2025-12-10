Đồng loạt khởi công, khánh thành nhiều nhà máy điện ngày 19/12

Ngày 19/12, cả nước dự kiến đồng loạt khởi công, khánh thành 245 dự án, công trình, trong đó có một số nhà máy điện, trạm biến áp và đường dây truyền tải sẽ được đưa vào vận hành.

Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ khánh thành ngày 19/12 tới. Ảnh: EVN.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Xây dựng, cơ quan này đã tổng hợp được 245 dự án, công trình đủ điều kiện để tổ chức khởi công, khánh thành ngày 19/12 tới, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong số này, 155 dự án dự kiến khởi công và 90 dự án sẽ được khánh thành, với tổng mức đầu tư hơn 1,345 triệu tỷ đồng .

Đối với ngành điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ đưa vào vận hành một loạt công trình quan trọng. Tâm điểm là dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng ở Phú Thọ.

Sau khi thực hiện khánh thành tổ máy số 1 vào ngày 19/8, nhà thầu và các đơn vị thi công đã nỗ lực ngày đêm để hoàn thành thi công tổ máy số 2, bảo đảm hoàn thành toàn bộ tổ máy của nhà máy. Đến nay, các phần việc còn lại là rà soát các điều kiện nghiệm thu.

Khi chính thức vận hành, Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ góp phần tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tận dụng hiệu quả nguồn nước xả thừa vào mùa lũ của nhà máy hiện hữu.

Công trình còn góp phần nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số, giảm chi phí vận hành của hệ thống và giảm tải cho các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ thiết bị và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng.

Ngoài ra, EVN hướng tới mục tiêu hòa lưới tổ máy 1 của dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I trong tháng 12 và dự kiến phát điện thương mại vào tháng 5/2026. Hiện, dự án đang bước vào giai đoạn quyết định với tiến độ tổng thể đạt 97%.

Một công trình khác sẽ đưa vào vận hành là dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo cũ, tổng mức đầu tư 4.923 tỷ đồng . Công trình này giúp bảo đảm nguồn điện ổn định cho đảo, tăng độ an toàn của hệ thống và đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố an ninh, chủ quyền biển.

Nhiều trạm biến áp và đường dây truyền tải ở các khu vực cũng chuẩn bị khánh thành. Hệ thống này gồm trạm biến áp 500 kV Quảng Trị và đường dây đấu nối Quảng Trị - rẽ Vũng Áng - Đà Nẵng ( 966 tỷ đồng ), trạm biến áp 500 kV Thốt Nốt ( 765 tỷ đồng ), đường dây và trạm biến áp 110 kV Bảo Hưng ( 91 tỷ đồng ), nhánh rẽ trạm 220 kV Tân Sơn Nhất ( 637 tỷ đồng )...

Cùng ngày, EVN dự kiến khởi công 3 nhà máy, với mục tiêu bổ sung nguồn năng lượng sạch vào hệ thống điện quốc gia, địa phương, bao gồm: Nhà máy điện Quảng Trạch 2 ( 40,2 tỷ đồng ), Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1 ( 1.089 tỷ đồng ), Nhà máy điện gió Công Hải 1 giai đoạn 2 ( 905 tỷ đồng ).

Theo EVN, sau khi hoàn thành Nhà máy Hướng Phùng 1 và Nhà máy điện gió Công Hải 1 giai đoạn 2, hai dự án sẽ tạo tiền đề, cơ sở để phát triển nguồn năng lượng sạch từ điện gió, phù hợp với định hướng phát triển nguồn điện của Chính phủ, Bộ Công Thương và doanh nghiệp.

Song song với các dự án nguồn điện, EVN dự kiến khởi công dự án cấp điện cho đảo An Sơn - Nam Du nhằm cung cấp điện an toàn, liên tục cho xã đảo, với tổng vốn đầu tư 1.432 tỷ đồng .

EVN cũng khởi công một loạt dự án trạm biến áp và đường dây mới như trạm biến áp 220 kV Phú Quốc ( 887 tỷ đồng ), trạm biến áp 220 kV Hồng Ngự ( 476,7 tỷ đồng ), nâng công suất trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ ( 654 tỷ đồng )...

Cũng trong ngày 19/12, tại TP Cần Thơ, CTCP Năng lượng ST2 và Công ty TNHH Xuân Cầu sẽ khởi công Nhà máy điện gió số 7 giai đoạn 2 với công suất thiết kế 90 MW. Dự án có tổng mức đầu tư 3.728 tỷ đồng .