Chốt khởi công, khánh thành 245 dự án vốn 1,3 triệu tỷ dịp 19/12

Dự kiến 245 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1.345 tỷ đồng đủ điều kiện để khởi công, khánh thành vào dịp 19/12 tới.

Sân bay Long Thành sẽ là điểm cầu trực tiếp trung tâm tại sự kiện 19/12. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 9/12, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà - Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải - đã điều hành phiên họp lần thứ 22 của Ban Chỉ đạo, kết nối trực tuyến tới điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã xem xét tình hình thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, trong đó tập trung vào các công trình được đánh giá không đảm bảo tiến độ, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng, cũng như thiếu hụt nguồn cung vật liệu xây dựng tại một số tuyến cao tốc.

Lãnh đạo nhiều địa phương như Tuyên Quang, Quảng Trị, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai đã báo cáo các khó khăn hiện nay, đặc biệt liên quan đến thủ tục giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo cũng nhấn mạnh quyết tâm hoàn thành mục tiêu lớn. Cụ thể, đến ngày 19/12 sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.513 km (tuyến chính cao tốc 3.188 km, nút giao và đường dẫn 325 km), đồng thời khởi công và khánh thành hàng loạt công trình trọng điểm.

Theo Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ đã tổng hợp 245 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành vào dịp 19/12 (trong đó khởi công 155 dự án, công trình; khánh thành 90 dự án). Số lượng dự án khởi công và khánh thành theo báo cáo lần này đã tăng 13 dự án so với số liệu được Bộ cập nhật ngày đầu tháng 12. Tổng mức đầu tư của các dự án là 1,345 triệu tỷ đồng .

Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa, kết nối với các công trình, dự án khác trong bộ, ngành, tỉnh, thành phố... Điểm cầu trung tâm tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Lễ khánh thành, khởi công các dự án dịp 19/12 tới, theo Công điện số 235 của Thủ tướng, là sự kiện có ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nếu sự kiện lần này diễn ra theo đúng kế hoạch, 2025 sẽ là năm có nhiều dự án quy mô lớn đồng loạt khởi công, khánh thành nhất từ trước đến nay.

Trước đó, vào dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 250 dự án trên khắp cả nước đã đồng loạt khởi công, khánh thành với tổng vốn đầu tư hơn 1,28 triệu tỷ đồng . Các dự án này được kỳ vọng tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm nay.