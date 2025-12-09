Hé lộ thời gian sân bay Long Thành đón chuyến bay sớm

Sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay thử vào ngày 15/12 trước khi đón chuyến bay chính thức ngày 19/12.

Dự kiến, chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh từ sân bay Nội Bài và hạ cánh xuống sân bay Long Thành trong ngày 15/12. Ảnh: Quỳnh Danh.

Lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết doanh nghiệp đang gấp rút hoàn thiện cơ sở không lưu tại sân bay Long Thành (Đồng Nai) để đón chuyến bay kỹ thuật hạ cánh vào ngày 15/12. Đây là chuyến bay có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá lần cuối công tác chuẩn bị cho chuyến bay chính thức.

Theo kế hoạch, chuyến bay ngày 15/12 sẽ sử dụng máy bay code E (loại máy bay cỡ lớn tương đương B787, A350...). Nguồn tin của Tri Thức - Znews cho hay chuyến bay sẽ do Vietnam Airlines thực hiện trên chặng Nội Bài - Long Thành.

Đây cũng là chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành. Trước đó, các chuyến bay hiệu chuẩn do VATM thực hiện bằng tàu bay Beechcraft B300 chỉ tiệm cận đường băng nhưng chưa hạ cánh.

Từ ngày 8/12 đến 10/12, Cục Hàng không Việt Nam sẽ kiểm tra, cấp phép cho cơ sở điều hành bay của VATM tại sân bay Long Thành. Đến ngày 15/12, kíp trực tại tháp không lưu Long Thành sẽ sẵn sàng phục vụ chuyến bay đầu tiên.

Hiện, tiến độ triển khai đài không lưu sân bay Long Thành gặp trở ngại do phải chờ hạng mục tuynel (ống dẫn dây) kỹ thuật và hạ tầng cáp điện đấu nối từ dự án thành phần 3. VATM sẽ chuẩn bị máy phát điện dự phòng để đảm bảo vận hành đài không lưu trong mọi tình huống.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews thời điểm cuối tháng 11, tháp không lưu sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu xây dựng, đang trong giai đoạn lắp đặt, hoàn thiện thiết bị bên trong.

Các hạng mục phụ trợ như nhà kỹ thuật, nhà VIP, trạm nguồn và cảnh quan khu ATC cũng đang được khẩn trương triển khai.

Tháp không lưu sân bay Long Thành - được coi là "bộ não" của cả sân bay - cao 123 m, diện tích xây dựng khoảng 80 m2, đường kính thân 10 m, lắp radar trên đỉnh.

Đây là công trình tháp điều hành sân bay cao nhất trong khu vực, đảm bảo tầm quan sát toàn bộ đường băng, đường lăn và sân đỗ. Công trình cùng các hạng mục phụ trợ có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng , giữ vai trò trung tâm điều hành hoạt động bay.

Công trình này cùng với đường băng, nhà ga hành khách đang hoàn thiện được xem là bước chuẩn bị quan trọng để sân bay Long Thành kịp khai thác giai đoạn 1 vào năm 2026.



