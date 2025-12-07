Trước 'giờ G', tiến độ các dự án kết nối sân bay Long Thành ra sao?

Chỉ còn hai tuần nữa, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên. TP.HCM và Đồng Nai đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ các tuyến giao thông chủ chốt kết nối tới sân bay.

Các đơn vị thi công sân bay Long Thành đang tập trung tất cả nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, lắp đặt thiết bị tại nhà ga, đảm bảo ngày 19/12 đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, nửa đầu năm 2026 đưa vào khai thác. Công suất tối đa khi đó là 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Thời điểm này, TP.HCM đang tích cực phối hợp với các địa phương, đặc biệt là tỉnh Đồng Nai, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thúc đẩy tiến trình đầu tư các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối với sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên ngày 19/12. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe trong tháng 12

Trong khi chờ đầu tư đường sắt, hệ thống cao tốc và vành đai được xem là các trục "xương sống" kết nối sân bay Long Thành, gồm 6 dự án đang triển khai.

Trong đó, công trình được kỳ vọng về đích cùng thời điểm với sân bay Long Thành là tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Nhiều hạng mục trên toàn tuyến đã cơ bản hoàn thành, các nhà thầu hiện tiếp tục dồn lực thi công để kịp thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay.

Nếu theo đúng tiến độ này, người dân từ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và các địa bàn lân cận có thể rút ngắn thời gian di chuyển đến sân bay Long Thành ngay từ những chuyến bay đầu tiên.

Dự án có tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng , dài 53 km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Cao tốc được chia làm 3 phần: Đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài khoảng 34 km gồm dự án thành phần 1 và 2, đoạn còn lại qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ dài 19,5 km là dự án thành phần 3.

Tại khu vực tiếp giáp giữa dự án thành phần 2 và 3 dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhà thầu cũng đã thảm những lớp nhựa cuối cùng, chờ thi công sơn vạch kẻ đường. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong khi đó, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được mở rộng đoạn cầu cạn Vành đai 2 - Vành đai 3 TP.HCM lên 8 làn xe và đoạn từ Vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồng Nai) quy mô 10 làn xe. Dự án đã khởi công ngày 19/8, dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2026. Riêng cầu Long Thành hoàn thành quý I/2027.

Cùng với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng nhu cầu di chuyển dự kiến tăng cao khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác.

Theo đó, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành lên kế hoạch hoàn tất vào tháng 9/2026. Khi hoàn thành, người dân các tỉnh miền Tây có thể di chuyển thẳng đến sân bay Long Thành mà không cần phải đi qua nội đô TP.HCM.

Đến nay, tuyến đã thông gần 30 km, bao gồm đoạn phía tây từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (TP.HCM) và đoạn từ nút giao Phước An đến Vành đai 3 (Đồng Nai).

Dự án quan trọng khác là đường Vành đai 4 TP.HCM dài 206 km (quy mô 4 làn xe) đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; dự kiến khởi công tháng 6/2026 và hoàn thành vào năm 2028. Tuyến vành đai này đi qua TP.HCM mới, Đồng Nai, Tây Ninh mới.

Trong lúc này, các đơn vị thi công dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đang tăng tốc để hoàn thành một số đoạn tuyến vào ngày 19/12.

Cụ thể, đoạn qua địa bàn TP Thủ Đức cũ sẽ thông xe kỹ thuật 12,8 km phần cầu cạn (đoạn từ nút giao HLD đến nhánh Ramp lên xuống khu vực cầu Đồng Tròn). Đến 30/4/2026, toàn bộ 14,7 km cầu cạn sẽ đồng bộ thông xe cùng với nút giao Tân Vạn (thuộc dự án thành phần 5 qua địa bàn Bình Dương cũ).

Hệ thống cao tốc kết nối các tỉnh thành với sân bay Long Thành. Đồ họa: Phan Nhật.



Cũng trong ngày 19/12, đoạn qua địa bàn Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũ, các đơn vị sẽ thông tuyến trên nền cấp phối đá dăm toàn bộ 32,6 km. Đến 30/4/2026, thông xe chính thức toàn bộ 32,6 km phần cao tốc. Nếu đúng theo kế hoạch, Vành đai 3 TP.HCM sẽ khép kín toàn bộ vào ngày 30/6/2026.

Bên cạnh đó, dự án mở rộng Tỉnh lộ 25C đã hoàn thành 7,6 km và đang thi công thêm 6,4 km, dự kiến sẽ về đích trong năm nay. Riêng đoạn dài khoảng 2,7 km được xây mới vẫn chưa thể khởi công do vướng mắc mặt bằng. Đây là đoạn được quy hoạch để kết nối trực tiếp với đường T1 dẫn vào sân bay Long Thành.

Đến năm 2030, hoàn thành 3 tuyến đường sắt nối sân bay Long Thành

Trong các phương án đường sắt kết nối 2 sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành mà UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Trần Hồng Hà mới đây, phương án kết nối thông qua tuyến metro số 2 (đoạn Tham Lương - Bến Thành và đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có điều kiện thuận lợi để triển khai sớm nhất.

Từ đó, UBND TP kiến nghị Thủ tướng thống nhất chủ trương ưu tiên đẩy nhanh tiến độ triển khai 3 tuyến này. Đồng thời, thành phố đề xuất tiếp tục đầu tư tuyến metro số 6 để kết nối hai sân bay.

Dự án tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương) áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt của Nghị quyết số 188. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong đó, đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành 2 đoạn tuyến metro số 2 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. UBND TP.HCM bảo đảm mục tiêu khởi công tuyến Bến Thành - Tham Lương trước ngày 19/1/2026 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với tuyến đường sắt Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành, Sở Tài chính đang tham mưu phương án đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BT, đồng thời đề xuất đưa tuyến Thủ Thiêm - Long Thành vào danh mục dự án theo Nghị quyết 188/2025/QH15 và điều chỉnh quy hoạch liên quan.

Với tuyến metro số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu - Thủ Thiêm - Long Thành), thành phố triển khai bằng nguồn vốn đầu tư công, ưu tiên làm sớm đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu để kết nối với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, mục tiêu khởi công năm 2026 và hoàn thành năm 2030.

Đồng thời, TP.HCM và Đồng Nai tổ chức kết nối tuyến metro số 6 với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), sau đó kéo dài đến trung tâm hành chính mới Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Về đường sắt quốc gia, Bộ Xây dựng đang chuẩn bị đầu tư tuyến tốc độ cao Bắc - Nam; dự kiến khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành năm 2035, cùng tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu. TP.HCM cũng giao Tổng công ty Becamex nghiên cứu tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép, phấn đấu khởi công năm 2027 và hoàn thành trước 2035.



