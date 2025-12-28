Thủ tướng thị sát công trình cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Thủ tướng đề nghị cầu vượt biển Hòn Khoai (Cà Mau) - cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam thiết kế thêm các nút giao, điểm dừng chân phục vụ du lịch.

Thủ tướng thị sát các dự án hạ tầng chiến lược tại Cà Mau. Ảnh: TTXVN.

Sáng 28/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra tiến độ thi công cầu vượt biển Hòn Khoai, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Đây đều là những dự án hạ tầng chiến lược quan trọng đang được Cà Mau triển khai theo lệnh khẩn cấp.

Trong đó, cầu vượt biển Hòn Khoai dài khoảng 18 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h, có tổng mức đầu tư 25.774 tỷ đồng . Điểm đầu tuyến kết nối với đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và đường Hồ Chí Minh tại xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển cũ), điểm cuối dừng tại điểm K10, bờ phía đông đảo Hòn Khoai.

Với chiều dài vượt biển kỷ lục, đây được đánh giá là cây cầu dài nhất Việt Nam và đứng thứ 3 Đông Nam Á. Khi hoàn thành, cầu không chỉ rút ngắn khoảng cách ra đảo mà còn mở ra cánh cửa mới cho giao thương quốc tế, phát triển logistics, tạo nền tảng để Cà Mau bứt phá trong giai đoạn tới.

Phối cảnh cầu vượt biển Hòn Khoai: Nguồn: Bộ Quốc phòng.

Dự án được xây dựng cùng tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dài 81 km có vốn đầu tư gần 60.000 tỷ đồng . Theo quy hoạch, tuyến cao tốc sẽ chạy song song với tuyến Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đến thị trấn Rạch Gốc, sau đó về Đất Mũi. Hướng quy hoạch này nhằm tận dụng lợi thế khi hình thành và phát huy hiệu quả cảng biển tổng hợp Hòn Khoai sau này.

Còn dự án cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai có tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng . Cảng được xây dựng gồm bến tàu dài 1.000 m, công suất 20 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 DWT.

Tại chuyến thị sát, Thủ tướng đã yêu cầu các đơn vị thiết kế thêm các nút giao, điểm dừng nghỉ tại các dự án giao thông, nhất là tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai để khai thác phát triển du lịch, để các công trình này không chỉ là công trình giao thông mà còn là sản phẩm du lịch.

Hiện, công tác giải phóng mặt bằng các dự án đã cơ bản hoàn thành, với 1.646 hộ dân đã nhường đất cho các dự án, tổng diện tích hơn 700 ha. Giải ngân đạt hơn 14.000 tỷ đồng , dự kiến hết năm giải ngân 15.000 tỷ, đạt 100% kế hoạch được giao.

Đánh giá các dự án có địa hình, địa chất, điều kiện thi công khó khăn, phức tạp, Thủ tướng yêu cầu huy động lực lượng, thiết bị; áp dụng các biện pháp thi công và công nghệ tiên tiến; triển khai đồng loạt các dự án cả trên biển và đất liền. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, đội ngũ thi công phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động, không chia nhỏ dự án, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là những công trình xây dựng trong tình trạng khẩn cấp, đề nghị Bộ Quốc phòng huy động thêm lực lượng của Quân khu 9 hỗ trợ các lực lượng thi công để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Các đơn vị thi công tiếp tục tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp; vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió...".

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu hoàn thành cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau trước ngày 31/1/2026 để thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau và tới đây thông tuyến tới Đất Mũi ra Hòn Khoai.

Về nguồn cung vật liệu xây dựng, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với TP Cần Thơ và tỉnh An Giang cấp các mỏ cát, mỏ đá cho đơn vị thi công phục vụ đủ vật liệu xây dựng cho các dự án.

