Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ khai thác từ 9h ngày 22/12

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ khai thác đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (từ nút giao IC2 đến nút giao IC5) dài hơn 37 km từ 9h sáng ngày 20/12/2025. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.

Sáng 20/12, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) phát đi thông báo điều chỉnh thời gian chính thức đưa vào khai thác sử dụng Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo đó, thay vì bắt đầu lưu thông từ 9h ngày 20/12 như kế hoạch ban đầu, các phương tiện sẽ chính thức được phép di chuyển trên tuyến cao tốc này vào lúc 9h ngày 22/12/2025.

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết mặc dù công trình đã tổ chức khánh thành vào ngày 19/12, tuy nhiên để đảm bảo an toàn tuyệt đối và điều kiện vận hành tốt nhất cho người dân, đơn vị cần thêm thời gian để hoàn tất các công đoạn cuối cùng.

"Do cần thời gian dọn dẹp mặt bằng, giải thể các thiết bị thi công còn lại trên công trường và thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng lần cuối các điều kiện kỹ thuật khai thác, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận quyết định điều chỉnh thời gian thông xe sang sáng ngày 22/12", ông Trần Văn Thi thông tin.

Về lộ trình lưu thông chi tiết từ 9h ngày 22/12, các phương tiện di chuyển từ thành phố Cần Thơ đi Hậu Giang sẽ đi theo tuyến Quốc lộ 91B hướng về phía cảng Cái Cui thuộc phường Cái Răng.

Khi đến khu vực vòng xoay đường vào cảng Cái Cui, người điều khiển phương tiện rẽ vào tuyến nối cao tốc tại nút giao IC2.

Từ đây, xe lưu thông trên cao tốc đến nút giao IC5 thuộc xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ để ra Quốc lộ 61B thông qua các nhánh đường tại nút giao.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện đi từ hướng Quốc lộ 61B sẽ vào cao tốc qua đường nhánh tại nút giao IC5, di chuyển đến nút giao IC2 và ra tuyến nối để về vòng xoay Quốc lộ 91B.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận quy định tốc độ lưu thông trên tuyến chính đối với các phương tiện được giới hạn tối đa là 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h.

Đối với các đường nhánh thuộc hệ thống nút giao, tốc độ tối đa cho phép là 40 km/h. Các phương tiện bị nghiêm cấm lưu thông trên cao tốc bao gồm xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế thấp hơn quy định, xe gắn máy, môtô, xe thô sơ và người đi bộ.

Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau là hai dự án thành phần quan trọng thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Dự án có tổng mức đầu tư rất lớn; trong đó đoạn Cần Thơ - Hậu Giang là hơn 10.370 tỷ đồng và đoạn Hậu Giang - Cà Mau là hơn 17.152 tỷ đồng .

Tổng chiều dài toàn tuyến cao tốc đạt 110,87 km, đi qua địa bàn các tỉnh thành gồm Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.

Điểm đầu của dự án đặt tại Km15+350, giao với tuyến nối đường Nam Sông Hậu - Quốc lộ 1 (thuộc phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ) kết nối với dự án cầu Cần Thơ 2 trong quy hoạch.

Điểm cuối kết thúc tại Km126+223, giao với đường Hành lang ven biển phía Nam thuộc xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình cũ, tỉnh Cà Mau). Quy mô xây dựng trong giai đoạn phân kỳ đầu tư bao gồm 4 làn xe với bề rộng nền đường 17m; giai đoạn hoàn chỉnh sẽ được mở rộng lên 24,75m.

Tốc độ thiết kế của tuyến chính đạt 100 km/h, được đầu tư đồng bộ các công trình phụ trợ như trạm thu phí không dừng và hệ thống giao thông thông minh (ITS).

Sự kiện nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông về đích đúng kế hoạch là minh chứng cho sự nỗ lực vượt bậc của các đơn vị thi công và sự chỉ đạo sát sao từ Chính phủ.

Việc đưa vào vận hành tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau giúp hình thành trục giao thông tốc độ cao, kết nối chặt chẽ các trung tâm kinh tế, chính trị, các khu công nghiệp trọng yếu và cảng biển trong vùng.

Cao tốc giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics đối với các loại hàng hóa, nông sản, thủy sản xuất khẩu của khu vực; từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Công trình còn mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho toàn vùng Tây Nam Bộ.