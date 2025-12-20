Chân dung 'đại bàng' cùng VinSpeed làm đường sắt tốc độ cao

Với hàng trăm năm kinh nghiệm, Siemens Mobility là đơn vị đặt nền móng cho nhiều hệ thống đường sắt cao tốc hiện đại tại Mỹ, Nga, Trung Quốc…

Siemens Mobility - đối tác của VinSpeed - là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ và giải pháp đường sắt tốc độ cao. Ảnh: Reuters.

Siemens Mobility là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ và giải pháp đường sắt tốc độ cao, thuộc tập đoàn Siemens AG (Đức). Với hơn 175 năm giữ vị thế dẫn đầu trong các giải pháp giao thông thông minh, Siemens Mobility không ngừng đổi mới danh mục sản phẩm của mình.

Các lĩnh vực cốt lõi của công ty bao gồm phương tiện đường sắt, tự động hóa và điện khí hóa đường sắt, phần mềm toàn diện, các dự án chìa khóa trao tay (turnkey) cũng như nhiều dịch vụ liên quan khác.

Hợp tác với nhiều quốc gia

Trong năm tài chính 2025 kết thúc ngày 30/9/2025, Siemens Mobility ghi nhận doanh thu 12,4 tỷ euro, tăng 6%, trong đó mảng hạ tầng đường sắt ghi nhận khối lượng đơn hàng tăng đột biến từ các hợp đồng lớn.

Nhiều năm qua, Siemens Mobility liên tục hợp tác với nhiều quốc gia để triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao. Gần đây vào tháng 11, công ty này đã đạt được những cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi đường sắt của Ai Cập.

Tại lễ khai mạc chính thức TransMEA 2025, triển lãm hàng đầu về giao thông vận tải và logistics tại Trung Đông và châu Phi, Siemens Mobility lần đầu tiên giới thiệu đoàn tàu cao tốc Velaro tới công chúng Ai Cập tại khu trưng bày ngoài trời.

Đoàn tàu cao tốc công nghệ tiên tiến được thiết kế đặc biệt để phù hợp với điều kiện sa mạc của Ai Cập, có thể đạt tốc độ lên tới 250 km/h và cung cấp 489 chỗ ngồi cho hành khách.

Đoàn tàu cao tốc công nghệ tiên tiến được thiết kế đặc biệt để phù hợp với điều kiện sa mạc của Ai Cập. Ảnh: Siemens Mobility.

Cũng trong tháng này, hãng đường sắt quốc gia Thụy Sĩ SBB thông báo sẽ mua 116 đoàn tàu vận tải hành khách đô thị từ Siemens. Thỏa thuận này có trị giá lên đến 2 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 2,5 tỷ USD ), theo Reuters. Hợp đồng còn bao gồm quyền chọn mua thêm 84 đoàn tàu. Các đoàn tàu mới dự kiến được đưa vào khai thác trong những năm 2030, phục vụ khu vực đô thị Zurich và miền tây Thụy Sĩ.

Trước đó, vào năm 2006, hãng đường sắt Nga (RZD) cũng đã đặt mua của Siemens 8 đoàn tàu Velaro RUS và sau đó mua thêm 8 đoàn để phục vụ tuyến cao tốc Moscow - St. Petersburg.

Từ năm 2009, những đoàn tàu cao tốc do Siemens phát triển đã kết nối Moscow với Saint Petersburg và Nizhny Novgorod, vận hành tốt trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt từ âm 40 đến 40 độ C, giúp rút ngắn hành trình Moscow - St. Petersburg khoảng một tiếng so với các đoàn tàu trước đó.

Tại Tây Ban Nha, từ những năm 2001-2005, Renfe - nhà vận hành đường sắt Tây Ban Nha - đã đặt mua tổng cộng 26 đoàn tàu Velaro E của Siemens. Đây là phiên bản Velaro thiết kế riêng cho Tây Ban Nha và cũng là đoàn tàu nhanh nhất châu Âu thời điểm đó, với vận tốc 350 km/h.

Nhờ hệ thống mới, tuyến tàu cao tốc Madrid - Barcelona (dài 621 km) đã rút ngắn thời gian đi lại giữa 2 đô thị lớn nhất Tây Ban Nha xuống dưới 2,5 giờ.

Ngoài các nước trên, Siemens Mobility cũng đã góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đường sắt cao tốc với tàu American Pioneer 220 tại Mỹ.

Tàu American Pioneer 220 chính thức thiết lập tiêu chuẩn mới cho đường sắt cao tốc tại Mỹ. Ảnh: Siemens Mobility.

Tàu American Pioneer 220 vận hành với tốc độ 220 dặm/giờ (mph) và chính thức thiết lập tiêu chuẩn mới cho đường sắt cao tốc tại Mỹ, với các ưu điểm không phát thải, sử dụng mạng lưới điện khí hóa 100% và các đoàn tàu thân rộng đáp ứng tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận cho phương tiện đường sắt (RVAAC).

Ra đời dòng tàu mới nổi bật về công nghệ

Ngày 17/12, CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (thành viên Tập đoàn Vingroup) và Công ty Siemens Mobility GmbH đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ.

Theo thỏa thuận, Siemens Mobility sẽ thiết kế, cung cấp và tích hợp đoàn tàu cùng các hệ thống đường sắt then chốt, bao gồm hệ thống tín hiệu, thông tin, cấp điện. Công ty cũng sẽ nghiên cứu việc phối hợp thực hiện bảo trì cho đoàn tàu và hệ thống Siemens cung cấp, chuyển giao công nghệ, hướng đến nội địa hóa cao nhất cho dự án của VinSpeed.

Đồng thời, VinSpeed và Siemens Mobility cũng ký kết thỏa thuận khung cung cấp tàu cũng như các hệ thống liên quan cho dự án đường sắt cao tốc tuyến Hà Nội - Quảng Ninh và tuyến Bến Thành - Cần Giờ.

Về phương tiện, Siemens Mobility dự kiến cung cấp đoàn tàu Velaro Novo, dòng phương tiện tàu cao tốc mới nhất và hiện đại nhất của công ty.

Velaro Novo là dòng tàu cao tốc tiên tiến hiện đại nhất của hãng. Ảnh: Siemens Mobility.

Toa thử nghiệm Velaro Novo, mang tên #seeitnovo, bắt đầu chạy trên mạng lưới đường sắt chính của Đức vào tháng 4/2018, ngay trước khi được giới thiệu tại InnoTrans 2018 và do đơn vị System Engineering của Deutsche Bahn vận hành. Trong giai đoạn thử nghiệm, đoàn tàu đã chạy hơn 120.000 km, với tốc độ tối đa lên tới 360 km/h.

Velaro Novo là dòng tàu động lực phân tán EMU, cũng là dòng tàu cao tốc tiên tiến hiện đại nhất, được Siemens Mobility phát triển nhằm tái định hình tiêu chuẩn di chuyển tốc độ cao trong tương lai.