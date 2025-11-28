Cam kết của VinSpeed, Thaco nếu được làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Trình bày với Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về đề xuất đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các doanh nghiệp đưa ra phương án tiếp cận, nguồn vốn và cam kết kỹ thuật.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình mới đây đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành cùng đại diện doanh nghiệp để lắng nghe các đề xuất tham gia đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Ngoài việc để các doanh nghiệp chia sẻ dự định, giải pháp, buổi gặp còn giúp Chính phủ tìm hiểu, đánh giá thực chất năng lực và thiện chí của các nhà đầu tư. Đây được xem là bước đi cần thiết để có đầy đủ thông tin trước khi đưa ra quyết định lựa chọn phương thức đầu tư khả thi và hiệu quả nhất.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết đã mời 6 doanh nghiệp đến làm việc nhưng chỉ có 5 doanh nghiệp có mặt. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Đáng chú ý, Phó thủ tướng Thường trực cho biết trước đó đã có 6 doanh nghiệp đăng ký làm việc về dự án này, nhưng chỉ có 5 doanh nghiệp có mặt, còn 1 doanh nghiệp có đăng ký làm việc là Liên minh nhà đầu tư Mekolor và Great (USA) nhưng không tới.

"Chúng ta đã có liên hệ mà không thể tìm ra được địa chỉ. Qua đây, chúng ta có thêm nhiều thông tin của doanh nghiệp ở các khía cạnh khác nhau về tinh thần làm việc nghiêm túc hay thiếu nghiêm túc", Phó thủ tướng nói.

Thaco, VinSpeed khẳng định nghiêm túc đầu tư

Tại cuộc họp, các doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Việt Nam 3000, Tập đoàn Discovery, CTCP Vận tải đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Trường Hải và CTCP Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed đã trình bày ý tưởng, phương án tài chính, công nghệ, cũng như nguyện vọng tham gia đầu tư.

Phó tổng giám đốc Thaco Nguyễn Hoàng Tuệ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Đại diện Tập đoàn Trường Hải (Thaco), Phó tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Tuệ cho biết tập đoàn mong muốn tham gia dự án theo hình thức đầu tư, kinh doanh theo quy định Luật Đầu tư.

Trong đó, Thaco dự kiến đóng góp 20% tổng vốn đầu tư, còn lại huy động hoặc vay từ các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế. Về tiến độ, doanh nghiệp đề xuất hoàn thành đoạn từ Hà Nội tới Vinh và từ TP.HCM tới Nha Trang trong 5 năm, đoạn còn lại từ Nha Trang đến Vinh là 7 năm.

Doanh nghiệp cũng cam kết về nhân lực, tiến độ, chất lượng công trình, công nghệ và bày tỏ mong muốn Chính phủ sớm hoàn thiện khung cơ chế chính sách, khung tiêu chuẩn để doanh nghiệp có thể nghiên cứu và tham gia.

Trong khi đó, đại diện VinSpeed, ông Nguyễn Việt Quang, Tổng giám đốc Vingroup, đưa ra phương án thi công trong 5 năm kể từ khi Nhà nước giao đất sạch. Với tổng mức đầu tư toàn tuyến hơn 61,35 tỷ USD , doanh nghiệp đề nghị vay 80% và hoàn trả trong vòng 30 năm.

Nhà đầu tư cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy trình, quy định trong vay vốn, cam kết không để phát sinh vốn, đội vốn, đồng thời sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro kinh doanh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bảo đảm đầu tư, tổ chức nghiên cứu phát triển công nghệ, bố trí, đào tạo nguồn nhân lực để thực hiện dự án cũng như vận hành, hướng tới không chỉ làm chủ công nghệ được chuyển giao từ đối tác nước ngoài mà còn tạo ra các giá trị công nghệ mới của Việt Nam.

Tổng giám đốc Vingroup Nguyễn Việt Quang, đại diện nhà đầu tư VinSpeed, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Với CTCP Vận tải đường sắt Việt Nam, đơn vị mong muốn tham gia vào phần hạ tầng kỹ thuật, bao gồm cung cấp thiết bị thông tin - tín hiệu, hệ thống điện cho tuyến đường sắt cao tốc.

Một số doanh nghiệp chưa đủ năng lực

Cũng tại cuộc họp, đại diện Công ty TNHH Việt Nam 3000 nêu quan điểm đây là dự án lớn, đòi hỏi sự phối hợp giữa Chính phủ và các nhà đầu tư, nhất là trong vấn đề huy động vốn.

Do đó, doanh nghiệp đề xuất thực hiện dự án theo mô hình đối tác công - tư (PPP) theo góc độ "cùng phối hợp, cùng hỗ trợ" bởi có nhiều rủi ro tiềm ẩn. Vai trò của doanh nghiệp, theo đề xuất, là huy động vốn và kêu gọi chuyên gia giỏi cùng thực hiện dự án.

Tuy nhiên, khi được hỏi về năng lực tài chính của công ty; và nếu hợp tác theo hình thức PPP, tỷ lệ vốn của doanh nghiệp đóng góp sẽ là bao nhiêu, năng lực và các căn cứ pháp lý, cơ sở để doanh nghiệp có thể huy động vốn như thế nào..., vị đại diện doanh nghiệp này đã không trả lời được.

Còn Tập đoàn Discovery bày tỏ thiện chí muốn tham gia theo phương án kinh doanh - thu hồi vốn. Dù vậy, theo báo cáo, công ty hiện chỉ có khoảng 70 nhân sự, với tổng vốn khoảng 2.000- 3.000 tỷ đồng . Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình thẳng thắn cho rằng quy mô này không thể đáp ứng được các yêu cầu của dự án.

Đến nay, Bộ Chính trị đã có kết luận, Quốc hội đã có nghị quyết triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Dự án có thể thực hiện theo 3 phương thức đầu tư, bao gồm đầu tư công, đầu tư theo đối tác công - tư (PPP) và đầu tư tư nhân.

Theo Phó thủ tướng, yêu cầu đặt ra là phải lựa chọn được hình thức đầu tư tối ưu, có lợi nhất cho đất nước. Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh quan điểm xem xét phải công tâm, khách quan, minh bạch, công khai, "không có gì dấm dúi".