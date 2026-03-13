Cận cảnh cầu nối Cần Giờ với tỉnh Đồng Nai sắp hợp long

Sau nhiều năm tạm ngưng, dự án cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được dồn toàn lực thi công khẩn trương trở lại, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác quý III/2026.

Công trình xây dựng cầu Phước Khánh được khởi động lại từ đầu tháng 5/2023 sau khi hoàn tất lựa chọn nhà thầu thi công mới. Gói thầu hiện có tên J3-1 (thi công phần còn lại của gói thầu J3 trước đây).

Trụ chính P15 phía Cần Giờ cũng đã thi công xong bó cáp dây văng thứ 9, đang trong giai đoạn thi công bó số 10.

Cầu Phước Khánh là một trong hai cây cầu lớn nhất trên cao tốc Bến Lức - Long Thành. Công trình bắc qua sông Lòng Tàu (nối Cần Giờ, TP.HCM và Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Cầu được thiết kế dây văng, dài hơn 3 km, rộng gần 22 m, tĩnh không 55 m - cao nhất trong các cây cầu tại Việt Nam.

Liên danh Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam - Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam là đơn vị trúng thầu với giá trị hợp đồng hơn 635 tỷ đồng , thời gian thi công trong 450 ngày.

Trước đó, gói thầu xây cầu Phước Khánh được VEC ký hợp đồng với liên danh Sumitomo Mitsui - Cienco 4, bắt đầu triển khai từ tháng 1/2016.

Tuy nhiên, do vướng mắc về bố trí vốn và gia hạn hiệp định vay, nên từ năm 2020 gói thầu tạm dừng khi đã đạt hơn 80% khối lượng. Sau gần 5 năm, gói thầu này mới tìm được đơn vị thi công mới thay thế.

Việc khởi động lại gói thầu này được xem là bước quan trọng giúp nối thông toàn bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành. Hiện tại trên toàn tuyến, các gói thầu khác đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Dù nhiều hạng mục đã hoàn thiện nhưng khoảng 14 km cao tốc Bến Lức - Long Thành vẫn chưa thể khai thác do chưa kết nối với nút giao Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh đang triển khai 3 gói thầu thi công xây lắp chính đạt sản lượng hơn 63%.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.