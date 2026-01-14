Hiện trạng đường Vành đai 3 TP.HCM nối cao tốc Bến Lức - Long Thành

Dự án thành phần 3 (đoạn qua Đồng Nai ) thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM có chiều dài hơn 11 km, điểm đầu giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối giao với Mố B thuộc cầu Nhơn Trạch, tổng mức đầu tư 2.584 tỷ đồng .

Tại nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành (xã Phước An), đơn vị thi công đang thực hiện hạng mục đắp đất các lối ra vào với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Hạng mục cầu dẫn đã triển khai xong cơ bản các hạng mục bê tông mặt cầu nhưng trong thời gian gần đây không có dấu hiệu thi công tiếp tục.

Phần tuyến chính cao tốc dài 5 km (từ điểm đầu đến nút giao 25B) của dự án Vành Đai 3 TP.HCM đã thông xe kỹ thuật từ ngày 19/12/2025, hiện tại, nhà thầu đang thi công thảm nhựa mặt đường.

Phía dưới chân cầu, xe bồn bê tông thi công hạng mục cống, rãnh kỹ thuật dọc tuyến Vành đai 3, trong khi mặt đường chính đã được thảm nhựa hoàn chỉnh.

Hiện nhiều đoạn chính cao tốc đã được lắp đặt dải phân cách cứng và hệ thống phản quang an toàn giao thông.

Cầu vượt ĐT25B qua Vành đai 3 cũng đã hoàn thành cơ bản phần bê tông mặt cầu cùng các lối ra vào đã được cấp phối đá dăm chờ thảm nhựa.

Ngoài tuyến chính Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai còn 2 phần đường song hành cũng đang được khẩn trương thi công.

Cầu Nhơn Trạch là cầu lớn nhất trong dự án Vành đai 3 TP.HCM nối TP.HCM - Đồng Nai cũng đã thông xe vào dịp 19/8 năm ngoái. Cây cầu dài gần 2,6 km, rộng khoảng 20,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp, thiết kế vận tốc 80 km/h, tĩnh không thông thuyền 30,5 m.

Đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai dài hơn 11km, kết nối Cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dự kiến hoàn thành toàn bộ vào 30/6/2026, giúp kết nối Đồng Nai với TP.HCM, sân bay Long Thành và các tỉnh lân cận, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

