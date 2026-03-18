MB tăng mạnh lãi suất tiết kiệm, cao nhất 7,5%/năm

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa thông báo điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng với khách hàng cá nhân, trong đó tăng mạnh tại hầu hết kỳ hạn. Sau điều chỉnh, mức lãi suất cao nhất tại nhà băng này đã tăng lên tới 7,5%/năm, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Đáng chú ý, đây đã là đợt điều chỉnh tăng lãi suất huy động lần thứ 2 trong tháng 3 của ngân hàng này.

Theo biểu lãi suất mới nhất, MB đã tăng đáng kể lãi suất ở nhóm kỳ hạn trung và dài để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 12-18 tháng đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng tăng từ 6,1% lên 6,5%/năm, trong khi khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên tăng từ 6,2% lên 6,6%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất các kỳ hạn dài 24-60 tháng đã được ngân hàng tăng mạnh lên mức 7,5%/năm cho cả hai hạn mức tiền gửi. Cụ thể, lãi suất đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng tăng từ 6,6% lên 7,5%/năm, khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên tăng từ 6,7% lên 7,5%/năm.

Đối với các kỳ hạn ngắn, MB không thay đổi mặt bằng lãi suất. Đối với khách hàng thông thường gửi dưới 1 tỷ đồng , lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được niêm yết ở mức 3,7%/năm và 3,8%/năm. Các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng duy trì mức 4,1%/năm, trong khi kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng giữ ở mức 4,7%/năm.

Đối với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất các kỳ hạn tương ứng được áp dụng cao hơn khoảng 0,2 điểm %, với mức 3,9%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 4%/năm cho kỳ hạn 2 tháng, 4,3%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng và 4,9%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại có xu hướng tăng từ đầu năm, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài hạn.

Trước đó, ngày 7/3, ngân hàng này cũng tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn với mức tăng mạnh nhất lên tới 0,6 điểm %, tập trung ở các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, trong khi giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng.