Ngân hàng ngoài quốc doanh đầu tiên huy động được 1 triệu tỷ tiền gửi

Ngân hàng TMCP Quân đội - MB (HoSE: MBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật về quy mô, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận.

MB báo lãi đậm trong năm 2025. Ảnh: MB.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng , tăng mạnh 43% so với đầu năm. Với tốc độ mở rộng này, MB là ngân hàng tư nhân có nghĩa tăng quy mô tài sản nhanh nhất trong năm 2025.

Dư nợ cho vay khách hàng cuối năm đạt hơn 1 triệu tỷ đồng , tăng 40% so với cuối năm 2024. Đáng chú ý, dù quy mô tín dụng mở rộng nhanh, chất lượng tài sản của MB vẫn được cải thiện. Tổng nợ xấu (nhóm 3-5) cuối năm ở mức 14.000 tỷ đồng , tăng 11% so với năm trước, song tỷ lệ nợ xấu/dư nợ giảm từ 1,62% xuống còn 1,29%.

Ở phía nguồn vốn, huy động của MB ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Tiền gửi khách hàng tăng 29%, lên hơn 921.000 tỷ đồng . Song song đó, ngân hàng đẩy mạnh phát hành giấy tờ có giá với mức tăng 45%, đạt 187.236 tỷ đồng .

Như vậy, tổng huy động từ tiền gửi và giấy tờ có giá của MB đã chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ đồng , cột mốc trước đây chỉ nhóm ngân hàng Big 4 từng đạt được. Với kết quả này, MB trở thành ngân hàng ngoài quốc doanh đầu tiên vượt qua ngưỡng huy động đặc biệt này.

Về kết quả kinh doanh, quý IV/2025 ghi nhận bước nhảy vọt khi lợi nhuận trước thuế của MB lần đầu vượt 10.000 tỷ đồng , đạt 11.129 tỷ đồng , tăng 38% so với cùng kỳ. Trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp tới 93% lợi nhuận.

Động lực tăng trưởng đến từ nhiều mảng hoạt động. Khoản thu nhập lãi thuần, lãi từ hoạt động kinh doanh khác tăng trưởng hai chữ số, lần lượt mang về 14.555 tỷ đồng và 1.573 tỷ đồng . Lãi thuần từ dịch vụ gần như tăng gấp đôi, đạt 2.101 tỷ đồng trong khi thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tăng gấp khoảng 5 lần, lên 135 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, một số mảng ghi nhận sự suy giảm. Lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm một nửa so với cùng kỳ, còn 260 tỷ đồng . Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 32% xuống 80 tỷ đồng ; đặc biệt, lãi từ chứng khoán đầu tư chỉ đạt 822 tỷ đồng , thấp hơn nhiều so với mức 2.412 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động tăng 19%, lên 6.229 tỷ đồng .

Sau khi trừ thuế, lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 của MB đạt 8.903 tỷ đồng , tăng 40% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2025, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 34.268 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 27.383 tỷ đồng , cùng tăng 19% so với năm 2024.

MB BÁO LÃI ĐẬM NĂM 2025 Nguồn: BCTC MBBank. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 3651 4616 7767 10036 10688 16527 22729 26306 28829 34268

Trước đó, MB xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 31.712 tỷ đồng , tăng 10% so với năm trước. Như vậy kết thúc năm kinh doanh, nhà băng này đã vượt 8% kế hoạch năm đề ra.

Đánh giá triển vọng năm 2026, MBS Research cho rằng MB là cái tên đáng chú ý nhất ngành ngân hàng khi hội tụ bộ ba “tỷ lệ vàng” gồm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, ROE và ROA. Đơn vị này dự báo lợi nhuận sau thuế của MB có thể tăng từ 29% đến 31,5% trong năm tới, nhờ dư địa tín dụng lớn và mô hình kinh doanh linh hoạt.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán ACBS dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2026 của MB đạt khoảng 40.044 tỷ đồng , tăng 24%, với động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức cao 25% và đà sụt giảm biên lãi thuần (NIM) dần chấm dứt.

Còn Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) ước tính MB sẽ tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có tăng trưởng tín dụng cao nhất ngành ngân hàng, đạt khoảng 27% trong năm 2026. Biên lãi ròng có thể hồi phục nhẹ lên mức 4,3% nhờ gia tăng tỷ lệ CASA và mở rộng cho vay bán lẻ. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2026 của MB được dự báo đạt 42.785 tỷ đồng , tăng 28% so với năm 2025.