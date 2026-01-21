Tài sản 4 ngân hàng quốc doanh vượt 400 tỷ USD

Kết thúc 2025, tổng tài sản của 4 ngân hàng quốc doanh đã vượt 425 tỷ USD, đánh dấu bước tăng trưởng mạnh mẽ để khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Kết thúc năm 2025, tài sản 4 ngân hàng thương mại Nhà nước gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank đã vượt mốc 425 tỷ USD. Ảnh: Nam Khánh.

Nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước (BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank) đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ trong năm 2025 với bức tranh tăng trưởng ấn tượng. Cùng với kết quả lợi nhuận đạt hàng chục nghìn tỷ đồng, quy mô tài sản của nhóm ngân hàng này cũng mở rộng mạnh mẽ, lần đầu vượt mốc 400 tỷ USD .

Cụ thể, năm 2025, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu về hiệu quả kinh doanh khi lợi nhuận trước thuế năm 2025 đều vượt mốc 40.000 tỷ đồng . BIDV theo sát với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng , hoàn thành và vượt kế hoạch được giao.

Năm qua, Vietcombank tiếp tục là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất hệ thống. Lãnh đạo nhà băng cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2025 đã tăng hơn 7% so với năm 2024, phù hợp với định hướng và hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Với lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024 đạt hơn 42.200 tỷ đồng , ước tính Vietcombank đã ghi nhận trên 45.000 tỷ đồng lợi nhuận năm 2025 - cao nhất toàn ngành ngân hàng.

Dù vậy, nếu xét về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, VietinBank lại là nhà băng dẫn đầu nhóm Big 4. Năm 2025, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của ngân hàng này đạt trên 41.000 tỷ đồng , tăng tới 37% so với năm trước và cũng là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

TỔNG TÀI SẢN BIG 4 NGÂN HÀNG LẦN ĐẦU VƯỢT 400 TỶ ĐỒNG Nguồn: Báo cáo các ngân hàng BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank Nhãn BIDV VietinBank Agribank Vietcombank Năm 2024 triệu tỷ đồng 2.7 2.39 2.39 2.09 Năm 2025

3.25 2.8 2.6 2.5

Không chỉ bứt phá về lợi nhuận, các “ông lớn” ngân hàng quốc doanh còn ghi nhận đà gia tăng mạnh mẽ về quy mô tài sản.

Đến cuối năm 2025, BIDV tiếp tục là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam, đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng (tương đương gần 124 tỷ USD quy đổi), tăng 20% so với năm 2024.

Trong đó, số dư huy động vốn của ngân hàng đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng , dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,2%, trong khi hệ số an toàn vốn (CAR) đạt khoảng 9%.

Xếp sau về quy mô tài sản là VietinBank với tổng tài sản khoảng 2,8 triệu tỷ đồng (tương đương 106 tỷ USD ), tăng 18% so với năm liền trước. Dư nợ tín dụng của Ngân hàng Công thương tăng khoảng 16% trong năm vừa qua, trong đó các lĩnh vực ưu tiên chiếm trên 30% tổng dư nợ. Huy động vốn tăng 12%, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt trên 25%. Tỷ lệ nợ xấu duy trì quanh mức 1%.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng đã đạt gần 2,6 triệu tỷ đồng (xấp xỉ 100 tỷ USD ).

Là nhà băng dẫn đầu bảng xếp hạng lợi nhuận, nhưng Vietcombank lại xếp thứ 4 trong hệ thống về quy mô tài sản. Năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng tăng gần 20% so với cuối năm 2024, ước đạt khoảng 2,5 triệu tỷ đồng (khoảng 95 tỷ USD ).

Như vậy, kết thúc năm 2025, tài sản nhóm 4 ngân hàng quốc doanh đã vượt mốc 400 tỷ USD , trong đó có tới 3 đại diện ghi nhận tài sản vượt mốc 100 tỷ USD .

Tính trong vòng 5 năm qua, nhóm ngân hàng quốc doanh này đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng tài sản mạnh mẽ, trong đó BIDV tăng 115%, VietinBank tăng hơn 100%, Vietcombank tăng khoảng 89% và Agribank tăng 65%.

Đà tăng trưởng nhanh chóng này cũng kéo theo biến động đáng kể về thứ hạng quy mô tài sản trong nhóm. Agribank - ngân hàng từng dẫn đầu thị trường với tổng tài sản 1,57 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2020 - đã lùi xuống vị trí thứ 3 vào cuối năm 2025, trong khi BIDV vươn lên trở thành ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất hệ thống.