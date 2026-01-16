Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhà băng đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý IV/2025

  • Thứ sáu, 16/1/2026 15:04 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank (HoSE: KLB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2025, trở thành ngân hàng đầu tiên hé lộ bức tranh lợi nhuận năm 2025.

KienlongBank lãi 786 tỷ đồng trong quý cuối năm ngoái, nâng mức lợi nhuận trước thuế đạt được trong cả năm lên trên 2.300 tỷ đồng. Ảnh: KLB.

Theo đó, trong quý IV/2025, KienlongBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 786 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 628 tỷ đồng, cũng tăng gấp 2,24 lần cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng chủ yếu của ngân hàng này đến từ khoản thu nhập lãi thuần tăng 33%, đạt 1.057 tỷ. Cùng với đó, KienlongBank cũng ghi nhận lãi từ hoạt động dịch vụ quý cuối năm ngoái tăng gần 3 lần, lên hơn 425 tỷ đồng; lãi từ hoạt động khác tăng hai chữ số, đạt gần 130 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt hơn 33 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận sự đảo chiều khi quý IV/2024 có lãi, trong khi quý IV/2025 lại lỗ gần 31 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong quý cuối năm của ngân hàng cũng tăng mạnh, gần gấp đôi so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ngân hàng đã tiết giảm gần một nửa chi phí dự phòng rủi ro tín dụng so với cùng kỳ năm trước, là nguyên nhân trực tiếp hỗ trợ kết quả lợi nhuận tăng trưởng 3 chữ số.

Lũy kế cả năm 2025, lợi nhuận trước thuế của KienlongBank đạt 2.323 tỷ đồng, gấp đôi so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1.856 tỷ đồng, tăng 109%. Đây đều là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi ngân hàng được thành lập. Với kết quả này, KienlongBank đã hoàn thành 168% kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông giao.

KIENLONGBANK BÁO LÃI KỶ LỤC NĂM 2025
Nguồn: KLB.
Nhãn20152016201720182019202020212022202320242025
Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 21215225229086158101068271911122323

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 103.300 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 71.600 tỷ đồng, tăng 17%; tiền gửi khách hàng đạt 72.000 tỷ đồng, tăng 13%. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng của ngân hàng ở mức 1,86% tổng dư nợ.

Về nhân sự, đến cuối tháng 12/2025, ngân hàng có 3.225 nhân viên, giảm 492 người so với đầu năm. Chi phí nhân viên bình quân trong năm đạt 30,94 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 5%.

Kết quả kinh doanh tích cực được công bố ngay thời điểm KienlongBank chính thức đưa hơn 582 triệu cổ phiếu KLB giao dịch phiên đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), với giá tham chiếu 16.200 đồng/cổ phiếu.

Trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu KLB tăng gần 6%, đóng cửa ở mức 17.150 đồng/cổ phiếu. Sang phiên giao dịch 16/1, mã này tiếp tục tăng thêm gần 6%, lên 18.150 đồng/cổ phiếu. Đà tăng mạnh đã đưa vốn hóa thị trường của KienlongBank lần đầu vượt mốc 10.000 tỷ đồng, và đã cao gấp hơn 2 lần so với đầu năm 2025.

Hồng Nhung

KienlongBank Tiền mã hóa Kienlongbank lợi nhuận trước thuế HoSE cổ phiếu KLB Chứng khoán TP.HCM Ngân hàng Kiên Long

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Ngân hàng TMCP Kiên Long

    Ngân hàng TMCP Kiên Long
    • Thành lập: 1995
    • Cổ đông lớn: Phạm Trần Duy Huyền, Võ Quốc Lợi
    • Chủ tịch: Lê Khắc Gia Bảo
    • Mã cổ phiếu: KLB

    Website

Đọc tiếp

