Ngân hàng Nhà nước có thêm công cụ 'bơm tiền' cho các nhà băng

Bên cạnh kênh cung ứng tiền qua kênh nghiệp vụ thị trường mở, NHNN cho biết sẽ triển khai nghiệp vụ giao dịch hoán đổi ngoại tệ với các ngân hàng để ổn định thị trường.

Nhà điều hành chính sách tiền tệ Việt Nam đang áp dụng nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng trước cao điểm cuối năm. Ảnh: Nam Khánh.

Trong chia sẻ với báo chí mới đây, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết thời gian qua, trong bối cảnh thị trường chịu áp lực đa chiều, NHNN đã điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, nhằm điều tiết thanh khoản VND cho các ngân hàng, qua đó hỗ trợ thanh khoản cho thị trường, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, tạo điều kiện cung ứng vốn cho nền kinh tế; đồng thời hỗ trợ ổn định tỷ giá.

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết hiện nhà điều hành có các kênh điều tiết tiền tệ khác nhau và sử dụng linh hoạt các công cụ trên trong từng giai đoạn để phù hợp với diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Thời gian gần đây, một số tổ chức tín dụng gia tăng nhu cầu thanh khoản. Để đáp ứng nhu cầu thanh khoản, nhất là dịp cuối năm, bên cạnh cung ứng tiền qua kênh nghiệp vụ thị trường mở, NHNN đã triển khai nghiệp vụ giao dịch hoán đổi ngoại tệ với các tổ chức tín dụng để ổn định thị trường tiền tệ.

Lãnh đạo NHNN cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, chủ động điều tiết phù hợp bằng các công cụ, giải pháp với thời điểm và liều lượng hợp lý, vừa hỗ trợ ổn định tỷ giá, ổn định kinh tế vĩ mô.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (thuộc Ngân hàng Nhà nước). Ảnh: SBV.

Đồng thời, trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, phối hợp đồng bộ, linh hoạt các công cụ điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá và sẵn sàng can thiệp ngoại tệ khi cần thiết để bảo đảm thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Trong quá trình đó, những kỳ vọng tỷ giá không hợp lý sẽ được thị trường điều chỉnh khi các yếu tố nền tảng tiếp tục phản ánh vào diễn biến thực tế.

Theo quan sát của NHNN, kể từ đầu năm 2025 tới nay, thị trường ngoại tệ và tỷ giá USD/VND chủ yếu chịu tác động từ các diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường quốc tế như lộ trình chính sách tiền tệ khó lường của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chính sách thương mại, thuế quan của Mỹ và biến động của đồng USD quốc tế. Trong một số giai đoạn, cân đối cung cầu ngoại tệ trong nước chịu sức ép tạm thời từ các yếu tố ngắn hạn.

Trước bối cảnh đó, NHNN điều hành tỷ giá diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; đồng thời, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ (lãi suất, thanh khoản VND) và bán can thiệp ngoại tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, tỷ giá, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Tính đến ngày 5/12, tỷ giá USD/VND mới tăng khoảng 3,5% so với cuối năm 2024, lãnh đạo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ khẳng định thị trường ngoại tệ vẫn hoạt động thông suốt.