Cổ đông VietinBank sắp nhận 'mưa' cổ tức

Với quy mô lên tới gần 2,4 tỷ cổ phiếu, đây là đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức lớn nhất ngành ngân hàng trong năm 2025.

VietinBank thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/12 để phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Ảnh: CTG.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (HoSE: CTG) - vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/12 để phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016.

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ phát hành là 44,64%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận hơn 44,64 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2025 - quý I/2026.

Với quy mô phát hành kể trên, đây là đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức lớn nhất ngành ngân hàng trong năm 2025. Sau phát hành, vốn điều lệ VietinBank dự kiến tăng thêm gần 24.000 tỷ đồng , từ gần 53.700 tỷ đồng lên gần 77.670 tỷ.

Nhà băng này cho biết vốn điều lệ là cơ sở để xác định giới hạn đầu tư tài sản cố định, đầu tư góp vốn, cơ sở xác định giới hạn cấp tín dụng. Do đó, việc tăng vốn điều lệ là điều kiện tiên quyết để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc tăng giới hạn cấp tín dụng, giới hạn đầu tư, từ đó tăng cường khả năng cung ứng vốn tín dụng, thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Phần vốn tăng thêm sẽ được dùng toàn bộ để phục vụ kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ; mở rộng hoạt động tín dụng, hoạt động đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng.

Trước đó vào ngày 17/11, VietinBank đã thực hiện việc trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tổng số tiền chi trả khoảng 2.417 tỷ đồng .

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý III của VietinBank cho thấy kết quả tăng trưởng cao nhờ tiết giảm đáng kể chi phí dự phòng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý gần nhất của nhà băng đạt 10.614 tỷ đồng , tăng tới 62% so với cùng kỳ năm 2024 và là mức tăng mạnh nhất trong nhóm 3 ngân hàng quốc doanh niêm yết.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận của VietinBank đến từ 2 nguồn chính gồm tăng trưởng thu nhập lãi thuần 10%, đạt 17.176 tỷ đồng và tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 37% so với cùng kỳ.

Trong quý III, mảng đầu tư chứng khoán của Ngân hàng Công Thương cũng khởi sắc, với lãi thuần chứng khoán kinh doanh tăng 13 lần, lãi thuần chứng khoán đầu tư lãi 14 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 200 tỷ. Ngược lại, lãi thuần từ dịch vụ giảm 12%, còn lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 10%.

Lũy kế 9 tháng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của VietinBank giảm 33% còn 16.900 tỷ đồng , góp phần đưa lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt 29.500 tỷ đồng , tăng 51%.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của VietinBank đạt 2,76 triệu tỷ đồng , tăng 16% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,9 triệu tỷ đồng (+16%), còn tiền gửi khách hàng đạt 1,7 triệu tỷ (+11%). Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ của ngân hàng đã giảm còn 1,09%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 177%.