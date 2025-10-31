3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam lãi gần 3,3 tỷ USD

Khép lại 3 quý kinh doanh của năm 2025, BIDV, VietinBank, Vietcombank - bộ 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam - đã lãi tổng cộng hơn 86.000 tỷ đồng, tương đương gần 3,3 tỷ USD quy đổi.

Vietcombank, VietinBank, BIDV lãi trước thuế hơn 86.000 tỷ đồng sau 9 tháng kinh doanh. Ảnh: Nam Khánh.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025 mới công bố, bộ 3 ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận dương, song chất lượng tăng trưởng tại bộ 3 này lại cho thấy sự phân hóa rõ rệt.

Trong khi VietinBank bứt tốc mạnh mẽ nhờ tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, Vietcombank duy trì nền tảng ổn định, BIDV lại đang chịu sức ép từ chất lượng tài sản.

Vietcombank dẫn đầu lợi nhuận

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) tiếp tục cho thấy khả năng sinh lời ổn định. Trong quý gần nhất, nhà băng này ghi nhận hơn 11.239 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

VIETCOMBANK, VIETINBANK, BIDV LÃI HƠN 86.000 TỶ SAU 9 THÁNG Nguồn: BCTC Vietcombank, BIDV, VietinBank Nhãn Vietcombank VietinBank BIDV 9T2025 tỷ đồng 33133 29535 23632 9T2024

31533 19513 22047

Trong đó, thu nhập lãi thuần vẫn là động lực tăng trưởng chính, đạt 14.657 tỷ đồng , tăng 8%.

Một số mảng hoạt động khác của Vietcombank cũng ghi nhận kết quả tích cực trong quý này như lãi mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 3 lần; lãi hoạt động khác tăng 68%; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng tăng gấp 3 cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, ngân hàng quản trị chi phí vận hành tương đối hiệu quả khi chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ 4%, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 9%.

Bất chấp việc chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý III của Vietcombank đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ, nhờ đà tăng trưởng ở các chỉ tiêu lãi thuần kể trên, ngân hàng vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng dương quý gần nhất.

Lũy kế 9 tháng, Vietcombank đạt lợi nhuận trước thuế gần 33.133 tỷ đồng , tăng 5%, tiếp tục dẫn đầu hệ thống ngân hàng.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Vietcombank đạt gần 2,38 triệu tỷ đồng , tăng 14% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 1,63 triệu tỷ (+12%), trong khi tiền gửi khách hàng đạt khoảng 1,61 triệu tỷ (+6%). Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ tăng nhẹ từ 0,96% hồi đầu năm lên 1,03% vào cuối quý III.

VietinBank bứt phá

Báo cáo tài chính quý III của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (HoSE: CTG) cho thấy kết quả tăng trưởng cao nhờ tiết giảm đáng kể chi phí dự phòng.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý gần nhất của nhà băng này đã đạt 10.614 tỷ đồng , tăng tới 62% so với cùng kỳ năm 2024 và là mức tăng mạnh nhất trong nhóm 3 ngân hàng quốc doanh.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận của VietinBank đến từ 2 nguồn chính gồm tăng trưởng thu nhập lãi thuần 10%, đạt 17.176 tỷ đồng và tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 37% so với cùng kỳ.

Trong quý III, mảng đầu tư chứng khoán của Ngân hàng Công Thương cũng khởi sắc, với lãi thuần chứng khoán kinh doanh tăng 13 lần, lãi thuần chứng khoán đầu tư lãi 14 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 200 tỷ.

Ngược lại, lãi thuần từ dịch vụ giảm 12%, còn lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 10%.

Lũy kế 9 tháng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của VietinBank giảm 33% còn 16.900 tỷ đồng , góp phần đưa lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt 29.500 tỷ đồng , tăng 51%.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của VietinBank đạt 2,76 triệu tỷ đồng , tăng 16% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,9 triệu tỷ đồng (+16%), còn tiền gửi khách hàng đạt 1,7 triệu tỷ (+11%).

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ của ngân hàng đã giảm còn 1,09%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 177%.

BIDV - ngân hàng 3 triệu tỷ đầu tiên của Việt Nam

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (HoSE: BID) - tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng thương mại có tài sản lớn nhất Việt Nam. Tại ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đã đạt hơn 3,07 triệu tỷ đồng , tăng 11% so với đầu năm.

TĂNG TRƯỞNG QUY MÔ TÀI SẢN CỦA 3 NGÂN HÀNG QUỐC DOANH Nguồn: BCTC NHN. Nhãn Vietcombank VietinBank BIDV Đầu năm 2025 triệu tỷ đồng 2.09 2.39 2.76 Tại ngày 30/9/2025

2.38 2.76 3.07

Về kết quả kinh doanh, riêng quý III, BIDV thu về 7.594 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024. Mảng thu ngoài lãi của ngân hàng có bước cải thiện đáng kể, nổi bật là lãi từ dịch vụ tăng 18%, lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 32%, và lãi từ hoạt động khác tăng 70%.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động trong quý của BIDV lại tăng 17% lên 7.374 tỷ đồng , đặc biệt chi phí dự phòng tăng tới 39% ngốn gần 6.200 tỷ đồng , ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng quý III của ngân hàng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 23.632 tỷ đồng , tăng 7%.

Tại thời điểm ngày 30/9, dư nợ cho vay khách hàng của BIDV đạt gần 2,24 triệu tỷ đồng (+9% so với đầu năm), trong khi tiền gửi khách hàng đạt 2,08 triệu tỷ đồng (+7%). Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ tăng lên 1,87%, cũng là mức cao nhất trong nhóm 3 ngân hàng quốc doanh đã công bố kết quả kinh doanh.