SHB tính tăng vốn lên trên 2 tỷ USD

SHB dự kiến tăng vốn thêm 7.500 tỷ đồng thông qua phát hành 750 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng, qua đó lọt top 4 ngân hàng tư nhân lớn nhất.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng thông qua phát hành 750 triệu cổ phiếu, tương đương 16,32% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của SHB dự kiến đạt 53.442 tỷ đồng , tương đương hơn 2 tỷ USD quy đổi, nằm trong nhóm 4 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có quy mô vốn lớn nhất.

Theo kế hoạch, SHB sẽ chào bán 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, giá chào bán được xác định là bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu SHB trong 10 phiên giao dịch liên tiếp liền trước ngày HĐQT ban hành nghị quyết triển khai phương án chào bán.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành, SHB sẽ phân bổ cho vay bổ sung lưu động, đầu tư tài sản cố định và tăng cường cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án.

Song song đó, SHB sẽ phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 10 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 12.500 đồng/cổ phiếu (tương đương 73% thị giá hiện tại của cổ phiếu SHB trên sàn).

Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành dự kiến là 5.742 tỷ đồng . Ngân hàng sẽ dành 3.742 tỷ đồng cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án, dành 1.500 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động, tài sản cố định và 500 tỷ đồng cho vay cá nhân tiêu dùng, mua nhà.

Cùng với 2 đợt chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và cổ đông hiện hữu, SHB sẽ phát hành 90,6 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 18 tháng. Số tiền thu được 906 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Theo báo cáo tài chính quý III, 9 tháng đầu năm nay, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 12.235 tỷ đồng , tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 85% kế hoạch năm. Tổng tài sản đến ngày 30/9 đạt 852.695 tỷ đồng , tăng 14% so với cuối năm 2024, hướng đến mốc 1 triệu tỷ đồng vào năm 2026.

Dư nợ cho vay khách hàng đạt 607.852 tỷ đồng , tăng 17% so với đầu năm. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) ở mức 18,9%, nằm trong nhóm thấp nhất ngành. Ngân hàng cho biết vẫn duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, hệ số an toàn vốn (CAR) trên 12%, cao hơn mức tối thiểu theo quy định.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SHB hiện giao dịch quanh mức 16.900 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 110% từ đầu năm.