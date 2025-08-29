Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gia đình bầu Hiển vừa có thêm một công ty tỷ USD

  • Thứ sáu, 29/8/2025 19:42 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Sau Ngân hàng SHB, Công ty Chứng khoán SHS thuộc hệ sinh thái doanh nghiệp của gia đình bầu Hiển cũng vừa ghi nhận vốn hóa chạm mốc 1 tỷ USD.

Cụ thể, trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 29/8, mã chứng khoán SHS của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội tạm dừng lại ở mức giá 29.200 đồng/cổ phiếu, tăng kịch biên độ 7% so với phiên trước đó, khối lượng giao dịch đạt trên 44 triệu cổ phiếu.

Với phiên tăng trần hôm nay, vốn hoá thị trường của SHS đã đạt trên 26.000 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD).

Như vậy, SHS đã trở thành công ty tiếp theo trong hệ sinh thái doanh nghiệp nhà ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) đạt vốn hóa tỷ USD sau Ngân hàng SHB.

Kết phiên giao dịch ngày 29/8, cổ phiếu SHB cũng tăng hơn 2% lên mức 18.800 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường đạt 86.362 tỷ đồng, tương đương gần 3,3 tỷ USD.

Chủ tịch SHS hiện tại là ông Đỗ Quang Vinh, con trai cả nhà bầu Hiển, đồng thời là Phó chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc SHB.

SHS cũng là cái tên tiếp theo trong các công ty chứng khoán gia nhập “câu lạc bộ tỷ USD”. Trước đó đã có các công ty chứng khoán như SSI, VIX, VND, VCI, HCM đạt được cột mốc này.

Kết thúc 6 tháng kinh doanh đầu năm nay, SHS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.255 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 789 tỷ đồng, hoàn thành 58% kế hoạch đề ra cho cả năm. Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của nhà môi giới chứng khoán này đạt 17.328 tỷ đồng, tăng 24% so với thời điểm đầu năm.

SHS cho biết kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt trong 6 tháng đầu năm chủ yếu nhờ thị trường chứng khoán hồi phục thanh khoản tốt, đặc biệt trên nhóm cổ phiếu dẫn dắt VN-Index, giúp hoạt động tự doanh của công ty tận dụng được các nhịp sóng ngắn và trung hạn, tối ưu hóa lợi nhuận.

Công ty cũng nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam đã vào xu hướng tăng giá trong trung và dài hạn nên sẽ tận dụng các cơ hội thị trường mỗi khi có những nhịp điều chỉnh tự nhiên để gia tăng lợi nhuận trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2025.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2025, lãnh đạo SHS cho biết sẽ duy trì chính sách chia cổ tức hấp dẫn cho cổ đông. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã thực hiện chia cổ tức với tổng tỷ lệ 20%, bao gồm 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phiếu) và 10% bằng cổ phiếu (gồm 5% cổ tức cổ phiếu năm 2023 và 5% cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu).

Hồng Nhung

chứng khoán SHS Bầu Hiển Tiền mã hóa SHB Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn ngân hàng SHB Đỗ Quang Hiển bầu Hiển Đỗ Quang Vinh Đỗ Vinh Quang công ty chứng khoán

  • Đỗ Quang Hiển

    Đỗ Quang Hiển

    Đỗ Quang Hiển hay được gọi là Bầu Hiển, là ông bầu Câu lạc bộ Bóng đá T&T Hà Nội. Bầu Hiển còn là một doanh nhân giàu có, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T (cổ phiếu 6,85%). Ông cũng là Chủ tịch HĐQT của: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Công ty CP Quản lý Quỹ Sài Gòn - Hà Nội (SHF); Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS); Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp SHB (SHB Land); Tổng Công ty Bảo hiểm BSH; Công ty TNHH MTV T&T Đà Nẵng; Công ty TNHH T&T Hồ Chí Minh. Ông hiện là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ TP. Hà Nội; Uỷ viên UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

    Bạn có biết: Hãng T&T của ông lúc đầu buôn bán các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị văn phòng, thiết bị viễn thông.

    • Ngày sinh: 19/10/1962
    • Học vấn: Đại học Tổng hợp Hà Nội (ngành Vật lý vô tuyến)
    • Vợ: Lê Thành Hòa
    • Con: 2

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

    Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
    • Thành lập: 1993
    • Cổ đông lớn: CTCP Tập đoàn T&T
    • Chủ tịch: Đỗ Quang Hiển
    • Mã cổ phiếu: SHB

    Website

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

Đọc tiếp

