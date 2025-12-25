MIK Group rút khỏi liên danh đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

MIK Group xin rút khỏi liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ trong liên danh cho Đại Quang Minh.

Phối cảnh Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

MIK Group vừa có công văn gửi UBND TP Hà Nội về việc xin chủ động rút khỏi liên danh các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo thông tin từ MIK Group, sau khi nghiên cứu, phân tích và đánh giá chi tiết một cách tổng thể toàn bộ dự án, doanh nghiệp nhận thấy liên danh các nhà đầu tư là các tập đoàn hàng đầu Việt Nam, có tiềm lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm thực hiện các dự án lớn trên cả nước. Do đó, việc MIK Group rút khỏi liên danh sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng của dự án.

Doanh nghiệp cũng cho biết đã làm việc với CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh cùng các nhà đầu tư trong liên danh, thống nhất phương án rút khỏi liên danh và chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình trong liên danh cho Đại Quang Minh - đơn vị đứng đầu liên danh - theo thỏa thuận giữa các bên.

"Việc MIK Group chủ động xin rút khỏi liên danh và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho Đại Quang Minh, đơn vị đứng đầu liên danh, được xem là cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành và triển khai dự án trong thời gian tới", MIK Group cho biết.

Đơn vị cho hay sau khi rút khỏi liên danh sẽ tiếp tục tập trung vào thế mạnh cốt lõi là phát triển các dự án đô thị, nhà ở quy mô lớn tại các khu vực đô thị trọng điểm.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng vốn khoảng 855.000 tỷ đồng , được liên danh các nhà đầu tư Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Hòa Phát khởi công hôm 19/12 vừa qua. Dự án có quy mô khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của TP Hà Nội.

MIK Group tiền thân là Công ty TNHH Terra CapitalVietnam, được thành lập ngày 2/6/2014, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH Phát triển BĐS M.I.K Việt Nam, và hiện nay là CTCP Tập đoàn MIK Group Việt Nam.

MIK Group định vị phát triển bất động sản cao cấp, tập trung vào 3 dòng sản phẩm chủ lực gồm chung cư cao cấp, biệt thự - nhà phố và bất động sản nghỉ dưỡng, với danh mục dự án trải dài từ Bắc vào Nam.

Dự án Imperia Sky Garden được xem là bước đi đầu tiên giúp MIK Group tạo dấu ấn trên thị trường địa ốc Thủ đô. Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục gây chú ý với dự án căn hộ hạng sang The Matrix One, hay River Park và Park Riverside ở TP.HCM.

MIK Group cũng sở hữu tiềm lực tài chính lớn khi có VPBank là đối tác chiến lược, chuyên cung cấp các giải pháp về tài chính để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, phát triển dự án của công ty.