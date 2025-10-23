Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
SHB lần đầu lãi hơn 10.000 tỷ sau 9 tháng

  • Thứ năm, 23/10/2025 15:57 (GMT+7)
  • 15:57 23/10/2025

Kết thúc 3 quý kinh doanh năm 2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của SHB đạt hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 85% kế hoạch năm.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB. Ảnh: SHB.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III và hợp nhất 9 tháng đầu năm với khoản lợi nhuận kỷ lục từ trước đến nay.

Cụ thể, trong quý III/2025, nhà băng này đã ghi nhận khoản lãi trước thuế 3.288 tỷ đồng, tăng tới 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh quý III đến từ thu nhập lãi thuần tăng mạnh 63% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 5.324 tỷ. Bên cạnh đó, lãi từ hoạt động dịch vụ của SHB cũng ghi nhận bước nhảy vọt, gấp 7 lần cùng kỳ, lên 875 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tăng hơn 170%, mang về 444 tỷ, trong khi kinh doanh ngoại hối đảo chiều tích cực khi lãi gần 70 tỷ, trái ngược với khoản lỗ 26 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, SHB vẫn ghi nhận sự sụt giảm mạnh ở nhiều mảng kinh doanh khác như mua bán chứng khoán đầu tư và hoạt động khác. Đáng chú ý, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần chuyển từ lãi hơn 7 tỷ đồng trong quý III/2024 sang âm hơn 9 tỷ trong cùng kỳ năm nay. Chi phí hoạt động của ngân hàng cũng tăng lên 1.628 tỷ đồng.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, SHB báo lãi ròng quý III ở mức 2.606 tỷ đồng, cũng tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 12.235 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 9.750 tỷ đồng (+35%). Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên ngân hàng của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) đạt mốc lợi nhuận chục nghìn tỷ sau 9 tháng kinh doanh.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của SHB đạt gần 852.700 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2024, từng bước tiến tới mục tiêu 1 triệu tỷ đồng vào năm 2026. Số dư tiền gửi khách hàng cùng thời điểm đạt trên 564.800 tỷ đồng, tăng 13%, trong khi dư nợ cho vay đạt trên 607.800 tỷ đồng, tăng 16%.

Vừa qua, SHB đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2024 với tỷ lệ 13%, sau khi chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt. Tổng tỷ lệ cổ tức cho năm 2024 là 18% và dự kiến tiếp tục duy trì mức này trong năm 2025.

SHB cũng đang lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ mới, nhằm nâng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh và tạo điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh.

Hồng Nhung

