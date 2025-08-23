Sếp doanh nghiệp cấp tập mua bán cổ phiếu

Lãnh đạo và cổ đông lớn tại VPBank, SeABank, Hoàng Anh Gia Lai, Đất Xanh, SHB… đồng loạt đăng ký mua bán hàng triệu cổ phiếu trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng mạnh.

Thị trường chứng khoán thăng hóa, các lãnh đạo doanh nghiệp đang tích cực mua bán cổ phiếu. Ảnh: T.L.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch 22/8 với mức giảm hơn 42 điểm của chỉ số VN-Index, đóng cửa ở trên 1.645 điểm. Tương tự, chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index trên sàn HNX cũng giảm 4,2% và 1,2% so với phiên liền trước, đóng cửa ở mốc trên 272 và 109 điểm.

Dù đều giảm mạnh so với phiên giao dịch liền trước, đây chỉ là phiên giảm hơn 40 điểm sau chuỗi tăng gần 200 điểm trước đó của chỉ số VN-Index. So với 3 tháng trước, hiện chỉ số chứng khoán lớn nhất thị trường Việt Nam vẫn cao hơn 25%, và tăng tổng cộng gần 30% từ đầu năm.

Diễn biến thị trường sôi động đã thúc đẩy lượng giao dịch, trong đó rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cũng mạnh tay gom - xả cổ phiếu trong đợt này.

Sếp doanh nghiệp tấp nập gom mua cổ phiếu

Thông tin trên HoSE, VPBank cho biết bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân, hai ái nữ gia đình ông Bùi Hải Quân, Phó chủ tịch VPBank, đã đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu VPB/người.

Cả hai giao dịch dự kiến thực hiện trong giai đoạn 25/8-23/9, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Trước giao dịch, bà Thi và bà Ngân chưa sở hữu cổ phiếu VPB. Nếu giao dịch thành công, mỗi người sẽ nắm 0,25% vốn nhà băng này. Ông Bùi Hải Quân hiện sở hữu hơn 156 triệu cổ phiếu VPB (tương đương 1,97% vốn).

Động thái gom mua cổ phiếu VPB của 2 ái nữ nhà ông Quân diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VPB đang giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử (chốt phiên 22/8 tạm dừng ở 35.950 đồng/cổ phiếu). Như vậy, hai cá nhân kể trên sẽ phải chi tổng cộng 1.438 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch mua vào kể trên.

Cũng tại VPBank, một sếp lớn khác là bà Phạm Thị Nhung, Thành viên HĐQT, cũng đã đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện trong giai đoạn 26/8-24/9, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Trước giao dịch, bà Nhung đã sở hữu hơn 36 triệu cổ phiếu VPB (0,45% vốn). Nếu giao dịch thành công, bà Nhung sẽ nâng sở hữu tại ngân hàng lên hơn 46 triệu cổ phiếu (tương đương 0,58% vốn).

Giao dịch tấp nập cổ phiếu VPB diễn biến trong bối cảnh gần 2 tháng qua, mã chứng khoán này liên tục bứt phá từ vùng giá 18.000 đồng/cổ phiếu đến hiện tại đã tăng hơn 100%.

Nếu so với vùng đáy tháng 4 do biến động thị trường từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, cổ phiếu VPB đã tăng hơn 135%. Riêng 1 tháng gần nhất thị giá cổ phiếu này đã tăng gần 60%.

Chuỗi tăng giá ấn tượng này cộng hưởng từ kết quả kinh doanh nửa đầu năm khả quan của VPBank và kỳ vọng lớn từ thương vụ IPO của VPBankS.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó chủ tịch thường trực SeABank vừa đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu SSB. Ảnh: BRG.

Tại SeABank, bà Nguyễn Thị Nga, Phó chủ tịch thường trực HĐQT cũng đã đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu SSB. Phương thức thực hiện qua giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh. Thời gian thực hiện từ ngày 25/8 đến 23/9. Trước giao dịch, bà Nga sở hữu 117 triệu cổ phiếu SSB. Sau giao dịch, bà Nga sẽ nâng sở hữu lên hơn 120 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,2% vốn.

Trong khi đó, bà Trần Kiều Thương, em gái Phó chủ tịch thường trực HĐQT NamABank Trần Ngọc Tâm, cũng vừa hoàn tất việc mua vào 1 triệu cổ phiếu NAB. Giao dịch này diễn ra sau khi ngân hàng hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ lên hơn 17.150 tỷ đồng .

Giao dịch của bà Thương thực hiện bằng phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian 8-14/8. Trong giai đoạn này, thị giá trung bình của cổ phiếu NAB là 15.700 đồng/cổ phiếu. Ước tính, bà Thương đã chi ra khoảng 16 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Sau khi mua vào, sở hữu của bà Thương tại NamABank tăng đáng kể từ 45.996 cổ phiếu lên gần 1,05 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,06% vốn.

Ngoài ngành ngân hàng, thương vụ mua vào gây sự chú ý gần đây là việc ông Đoàn Hoàng Nam, con trai ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) chi hơn 400 tỷ đồng mua 27 triệu cổ phiếu HAG. Trước giao dịch, ông Nam chưa sở hữu cổ phiếu HAG nào, khi hoàn tất, ông sở hữu 2,55% vốn doanh nghiệp.

Cổ đông lớn tranh thủ chốt lời

Trái ngược với động thái gom mua cổ phiếu của con trai, bầu Đức lại đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HAG. Sau khi thoái vốn, bầu Đức còn giữ trong tay khoảng 330 triệu cổ phiếu HAG (31% vốn), trị giá hơn 5.000 tỷ đồng . Ông Đức có 3 người con, trong đó bà Đoàn Hoàng Anh - con gái cả - cũng sở hữu 13 triệu cổ phiếu HAG, chiếm 1,23% vốn.

Tương tự tại SeABank, con trai của bà Nga, ông Lê Tuấn Anh đã đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu SSB từ ngày 22/8 đến 19/9. Sau giao dịch, ông Tuấn Anh giảm sở hữu xuống hơn 41 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,46% vốn.

Cổ phiếu SSB là một trong số ít mã ngân hàng trên HoSE chưa lập đỉnh mới trong khi hàng loạt mã khác trong ngành đã lập đỉnh nhờ đà tăng mạnh trong vòng 4 tháng qua. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu SSB mới ghi nhận mức tăng hơn 30%.

Ông Đỗ Quang Vinh, con trai cả ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), hiện là Chủ tịch HĐQT SHS. Ảnh: SHS.

Giao dịch đáng chú ý khác là tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) do ông Đỗ Quang Vinh làm Chủ tịch, đồng thời kiêm Phó chủ tịch SHB. Theo đó, SHS đã đăng ký bán ra 20 triệu cổ phiếu SHB trong khoảng thời gian 21/8-17/9 theo phương thức thỏa thuận trên sàn. Mục đích là cơ cấu danh mục đầu tư.

SHS hiện nắm giữ gần 59,5 triệu cổ phiếu SHB, tương đương 1,46% vốn của nhà băng. Nếu bán thành công toàn bộ số cổ phiếu đăng ký, SHS chỉ còn nắm giữ gần 39,5 triệu cổ phần SHB, tương đương 0,97% vốn ngân hàng.

Động thái bán ra cổ phiếu SHB của Chứng khoán SHS diễn ra trong bối cảnh vốn hóa SHB hiện đạt 3,2 tỷ USD , thị giá cổ phiếu thăng hoa với mức tăng 135% từ đầu năm, ở mức 17.250 đồng/cổ phiếu khi đóng cửa phiên giao dịch hôm qua (22/8). Thanh khoản cổ phiếu SHB luôn nằm trong top đầu của VN30 và nhóm ngành ngân hàng.

Trước đó, SHS còn muốn bán 1,36 triệu cổ phiếu PMC (14,6% vốn) của CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic. Phương thức giao dịch là thỏa thuận, trong thời gian từ giữa tháng 8 tới tháng 9.

Tại CTCP Tập đoàn Đất Xanh, Tổng giám đốc Bùi Ngọc Đức đã hoàn tất giao dịch bán 744.418 cổ phiếu DXG trong thời gian 24/7-19/8. Với mức giá bình quân khoảng 20.000 đồng/cổ phiếu, thương vụ mang lại cho ông gần 15 tỷ đồng . Sau giao dịch, lượng cổ phần ông Đức nắm giữ tại Đất Xanh đã giảm còn 952.000 cổ phiếu (0,09% vốn).

Tương tự, bà Đỗ Thị Thái, Phó tổng giám đốc DXG, cũng đã đăng ký bán 413.300 cổ phiếu trong giai đoạn 15/8-13/9. Nếu giao dịch thành công, nữ Phó tổng giám đốc sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống 0,05%. Ước tính số tiền bà Thái thu về từ đợt thoái vốn vào khoảng 9 tỷ.

Không chỉ các nhân sự trong Ban tổng giám đốc đăng ký bán cổ phiếu, ông Hà Đức Hiếu, Thành viên HĐQT Đất Xanh, cũng đăng ký bán hơn 6 triệu cổ phiếu DXG từ ngày 4/8 đến 1/9 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Sau khi hoàn tất, ông Hiếu chỉ còn nắm giữ hơn 414.000 cổ phiếu DXG (0,04% vốn). Ước tính số tiền ông Hiếu thu về khoảng 124 tỷ đồng .

Ngoài các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn bất động sản này thoái vốn, nhóm cổ đông lớn nước ngoài là quỹ Dragon Capital cũng đã thông qua các quỹ thành viên, bán tổng cộng 450.000 cổ phiếu DXG trong ngày 12/8. Sau giao dịch, tỷ lệ nắm giữ của nhóm quỹ này giảm còn 142,6 triệu cổ phiếu (tương ứng 13,99% vốn).