Tăng không ngừng nghỉ, VN-Index sắp vượt 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại ngày 21/8 trong trạng thái hưng phấn, khi nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kéo VN-Index tiến sát ngưỡng 1.700 điểm.

Chứng khoán Việt Nam liên tục lập cột mốc mới. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại ngày 21/8 trong trạng thái bùng nổ, khi lực kéo đồng loạt từ nhóm tài chính - ngân hàng đưa VN-Index tiến xa khỏi tham chiếu. Ngay từ phiên sáng, chỉ số đã mở rộng đà đi lên và duy trì biên độ tăng rõ rệt trên 20 điểm, bất chấp áp lực chốt lời tại nhiều nhóm ngành khác như bất động sản, tiêu dùng, công nghiệp hay nguyên vật liệu.

Sang đến buổi chiều, dòng tiền đổ mạnh vào các cổ phiếu ngân hàng càng làm thị trường thêm hưng phấn. VN-Index có lúc vượt mốc 1.690 điểm và liên tục thử thách vùng cản 1.700 điểm. Sự lan tỏa của nhóm tài chính không chỉ tạo lực đỡ vững chắc cho chỉ số, mà còn củng cố tâm lý lạc quan của nhà đầu tư, khi dòng vốn tỏ ra bền bỉ thay vì mang tính thời điểm.

Thanh khoản toàn thị trường phiên này đạt 56.500 tỷ đồng , chỉ giảm nhẹ so với phiên trước. Con số này cho thấy sự cân bằng trong giao dịch khi áp lực bán chốt lời không quá dồn dập, trong khi lực mua chủ động từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt đủ sức duy trì thế áp đảo.

Kết phiên, VN-Index tăng 23,64 điểm (+1,4%) lên 1.688 điểm; HNX-Index tăng 0,66 điểm (+0,2%) lên 284,39 điểm; UPCoM-Index tăng 0,9 điểm (+0,8%) lên 110,58 điểm.

Một điểm đáng chú ý là tình trạng “xanh vỏ, đỏ lòng” vẫn lặp lại. Dù cả 3 chỉ số chính cùng tăng điểm, màn hình giao dịch lại bị sắc đỏ bao phủ khi số mã giảm áp đảo số mã tăng.

Toàn thị trường ghi nhận 343 mã tăng (gồm 31 mã tăng trần), 784 mã giữ tham chiếu và 478 mã giảm (gồm 10 mã giảm sàn). Điều này phản ánh rõ nét sự phân hóa dòng tiền khi đà đi lên đến từ lực kéo tập trung chứ chưa lan tỏa rộng rãi đến toàn bộ các nhóm ngành.

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 24 mã tăng (gồm 4 mã tăng trần), 5 mã điều chỉnh và duy nhất HPG đứng giá. Chỉ số đại diện rổ nhờ đó tăng hơn 46 điểm lên mức kỷ lục mới 1.874 điểm.

Dòng tiền mua vào tiếp tục làm chủ thị trường. Ảnh: TradingView.

Trong 10 mã kéo VN-Index hôm nay, cổ phiếu ngân hàng đóng góp tới 9 cái tên gồm VPB (+5,8%), BID (+3,9%), VCB (+1,9%), LPB (+5,8%), ACB (+5,2%), TCB (+2,6%), STB (tăng trần), CTG (+2,4%) và VIB (tăng trần). FPT (+4,1%) là mã phi tài chính duy nhất xuất hiện tại nhóm này.

Dù ghi nhận đà tăng ấn tượng, thị giá FPT trên thực tế đã liên tục điều chỉnh mạnh suốt một tháng qua. Bất chấp sự vươn lên của thị trường, cổ phiếu FPT lại không ghi nhận bất cứ biến động tích cực nào cụ thể.

Hiện FPT giao dịch ở mốc 101.700 đồng/cổ phiếu, so với mốc kỷ lục hồi tháng 1, thị giá FPT đã giảm 25%. Vốn hóa của tập đoàn công nghệ cũng vì thế thu hẹp về 150.000 tỷ đồng .

Đáng chú ý, trong một tháng qua, cổ phiếu FPT cũng là mã dẫn đầu danh mục bán ra của nhà đầu tư nước ngoài với quy mô lên tới 4.500 tỷ đồng , cao gấp 3-4 lần nhóm đứng sau.

Ngược lại, áp lực cản bước chỉ số hôm nay đến từ các mã VIX (-4,1%), GVR (-1,6%), GEE (-3,6%), VGC (-4%), VPL (-0,7%), NVL (-3,2%), HVN (-1,4%), DGC (-2,3%), FRT (-3,5%) và PDR (-3,1%).

Khối ngoại tận dụng phiên tăng điểm hôm nay để bán ròng gần 2.500 tỷ đồng . Trong đó, VPB bị chốt lời 584 tỷ đồng , HPG (- 343 tỷ đồng ), CTG (- 240 tỷ đồng ).

Trong khi đó, SSI được gom 252 tỷ đồng , BID (+ 92 tỷ đồng ), SHS (+ 81 tỷ đồng ).