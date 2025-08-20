Cổ phiếu VPBank vượt đỉnh, con gái sếp lớn vẫn đăng ký mua thêm

Mã ngân hàng này tiếp tục thu hút sự chú ý khi 2 ái nữ của Phó chủ tịch Bùi Hải Quân đồng loạt đăng ký mua vào 40 triệu cổ phiếu bất chấp giá đã neo ở vùng cao kỷ lục.

Cổ phiếu VPBank tiếp tục dò đỉnh. Ảnh: VPB.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 20/8 với những diễn biến kịch tính chẳng khác nào một chuyến "tàu lượn siêu tốc". Ngay từ đầu phiên, tâm lý hứng khởi nối tiếp đà tăng hôm trước đã giúp VN-Index dễ dàng bật xanh, nhanh chóng nới rộng biên độ và có lúc tiến xa so với tham chiếu.

Thế nhưng sự hưng phấn này không kéo dài lâu. Chỉ sau hơn một giờ giao dịch, áp lực chốt lời đồng loạt xuất hiện, khiến chỉ số liên tục bị kéo lùi. Cao trào là cú rơi thẳng đứng gần 38 điểm trước khi thị trường tạm nghỉ trưa.

Bước sang phiên chiều, dòng tiền bắt đáy nhập cuộc cùng lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp VN-Index dần hồi phục. Sự cân bằng được thiết lập trở lại, đưa chỉ số thoát khỏi trạng thái hoảng loạn và khép phiên trong sắc xanh.

Đáng chú ý, sự giằng co quyết liệt này đã kéo thanh khoản thị trường lên mức cao. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 75.000 tỷ đồng , tương đương 2,9 tỷ USD . Đây là mức thanh khoản lớn thứ 3 trong lịch sử chứng khoán Việt Nam, phản ánh dòng tiền vẫn đang cuồn cuộn đổ vào thị trường bất chấp những rung lắc dữ dội.

Kết phiên, VN-Index tăng 10,16 điểm (+0,6%) lên 1.664,36 điểm; HNX-Index giảm 2,72 điểm (-1%) xuống 283,73 điểm; UPCoM-Index giảm 0,1 điểm (-0,1%) xuống 109,68 điểm.

Chỉ số sàn HoSE tăng mạnh nhưng rơi vào tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng”. Điều này khiến bảng điện tử chưa thể thoát khỏi trạng thái “đỏ lửa” với 574 mã giảm (gồm 7 mã giảm sàn), 766 mã giữ tham chiếu và 265 mã tăng (gồm 26 mã tăng trần).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 12 mã tăng (gồm 3 mã ngân hàng tăng trần gồm LPB, VPB và VIB), 17 mã điều chỉnh và duy nhất BCM đứng giá. Chỉ số đại diện rổ vì thế vẫn có thể tăng 18 điểm và đóng cửa ở mốc kỷ lục 1.828 điểm.

Dòng tiền nhập cuộc quyết tâm bảo vệ VN-Index. Ảnh: TradingView.

Dù không tăng trần, bộ đôi cổ phiếu “họ Vin” gồm VIC (+5,1%) và VHM (+5,4%) vẫn là nhân tố chính kéo VN-Index đảo chiều hôm nay. Ngoài ra, nhóm này còn có sự tham gia của TCB (+3,3%), BSR (tăng trần), CTG (+2%), GEE (tăng trần), SSB (+4,4%) và bộ 3 mã ngân hàng tăng trần gồm LPB, VPB, VIB.

Với VPB, cổ phiếu này đã ghi nhận phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tính riêng năm nay, mã cổ phiếu này đã tăng gần gấp đôi. Vốn hóa của nhà băng nhờ đó leo lên vị trí lớn thứ 4 sàn HoSE với 290.000 tỷ đồng , xếp trên cả loạt ngân hàng lớn như Techcombank, BIDV, VietinBank hay MB.

Bất chấp việc thị giá VPB đã neo ở mức cao, 2 con gái của Phó chủ tịch VPBank Bùi Hải Quân là bà Bùi Cẩm Thi và Bùi Hải Ngân vẫn đăng ký mua vào tổng cộng 40 triệu cổ phiếu VPB trong thời gian 25/8-23/9.

Trước giao dịch, cả bà Thi và bà Ngân đều chưa sở hữu cổ phiếu VPB nào. Nếu giao dịch thành công, mỗi người sẽ nâng sở hữu tại VPBank lên 20 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,25% vốn.

Trong khi đó, ông Bùi Hải Quân hiện sở hữu hơn 156 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng tỷ lệ 1,97% vốn.

Ở chiều bên kia, nhóm gây áp lực lên VN-Index đến từ loạt bluechip gồm VCB (-1,9%), HPG (-2,7%), FPT (-2,6%), GAS (-2,3%), MBB (-1,4%), ACB (-1,6%), HDB (-2%), PLX (-3,5%), MSN (-1,3%) và EIB (-2,9%).

Khối ngoại tận dụng phiên chiết khấu sâu của thị trường để gom hàng, song giá trị giao dịch ròng vẫn âm hơn 200 tỷ đồng . Các mã được mua mạnh là SHS (+ 240 tỷ đồng ), SHB (+ 206 tỷ đồng ) và VIX (+ 201 tỷ đồng ).

Trái lại, cổ phiếu VPB bị bán ra 533 tỷ đồng , FPT (- 179 tỷ đồng ), CII (- 146 tỷ đồng ).