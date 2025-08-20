Doanh nghiệp đứng sau robot hình người biết nhảy múa của Vingroup

Đứng sau robot hình người “Make in Vietnam” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là một doanh nghiệp công nghệ mới thành lập chưa đầy 8 tháng của Vingroup.

Robot hình người VinMotion nhảy múa tại sự kiện khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vừa qua. Ảnh: Việt Linh.

Tại lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sáng 19/8, tiết mục trình diễn robot hình người của CTCP Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng Người máy Đa năng VinMotion (VinMotion) đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan.

Robot do VinMotion phát triển có khả năng đi bộ, vẫy tay và tương tác bằng cử chỉ. Dù mới chỉ thể hiện những thao tác cơ bản, màn trình diễn vẫn cho thấy tiềm năng lớn trong việc ứng dụng công nghệ robot vào sản xuất, dịch vụ và đời sống hàng ngày.

Doanh nghiệp mới thành lập gần 8 tháng

Đại diện VinMotion cho biết trong giai đoạn đầu, robot sẽ được triển khai tại các nhà máy sản xuất của VinFast - nhà sản xuất xe điện của Vingroup. Tại đây, robot có thể hỗ trợ vận chuyển linh kiện, kiểm tra chất lượng và thực hiện các thao tác lặp lại trên dây chuyền lắp ráp.

Trong trung và dài hạn, công ty đặt mục tiêu phát triển các dòng robot thông minh hơn, có khả năng giao tiếp, xử lý hình ảnh và ngôn ngữ tự nhiên. Những sản phẩm này có thể ứng dụng trong logistics, y tế, giáo dục, dịch vụ khách hàng, thậm chí cả chăm sóc cá nhân tại gia đình.

Động thái này đánh dấu bước tiến mới của Vingroup trong việc mở rộng sang lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời mở ra kỳ vọng Việt Nam sẽ góp mặt trong cuộc đua robot toàn cầu.

Theo tìm hiểu, VinMotion chỉ mới được thành lập từ đầu năm 2025 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng , trong đó Vingroup nắm giữ 51%. Doanh nghiệp được định vị là hạt nhân phát triển các giải pháp robot đa lĩnh vực, từ công nghiệp đến dịch vụ và đời sống, tạo động lực mới cho hệ sinh thái công nghệ của tập đoàn.

Trước VinMotion, vào tháng 11/2024, tập đoàn ông Phạm Nhật Vượng cũng đã thành lập VinRobotics với vốn điều lệ tương tự, tập trung vào nghiên cứu và sản xuất robot công nghiệp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Sản phẩm của VinRobotics không chỉ phục vụ nội bộ hệ sinh thái Vingroup mà còn hướng ra các ngành công nghiệp trọng điểm.

Cùng với VinAI, VinBigdata, VinHMS, VinCSS và nay là VinMotion, Vingroup tiếp tục mở rộng dải công ty công nghệ, cho thấy tham vọng trở thành một trong những tập đoàn tiên phong đưa Việt Nam vươn lên bản đồ công nghệ thế giới.

Trong chiến lược phát triển năm 2025, Vingroup xác định Công nghệ - Công nghiệp là một trong 3 trọng tâm, bên cạnh Thương mại Dịch vụ và Thiện nguyện Xã hội.

Chủ tịch 8X gây chú ý

Bên cạnh robot hình người “Make in Vietnam”, VinMotion còn gây chú ý khi được điều hành bởi ông Nguyễn Trung Quân, sinh năm 1989 tại Nghệ An.

Ông Quân từng là học sinh chuyên Lý trường THPT chuyên Phan Bội Châu, sau đó theo học hệ Kỹ sư tài năng ngành Điều khiển Tự động hóa tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đam mê robot đưa ông sang Mỹ, giành học bổng Tiến sĩ tại Đại học Carnegie Mellon (CMU) - ngôi trường số một thế giới về robotics. Chỉ sau 3,5 năm, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với thành tích xuất sắc trong khóa.

Chủ tịch VinMotion Nguyễn Trung Quân. Ảnh: VinMotion.

Sau giai đoạn nghiên cứu sau tiến sĩ tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), ông Quân trở thành Giáo sư Robotics tại Đại học Nam California (USC) - một trong 10 trường công nghệ hàng đầu nước Mỹ. Đầu năm 2025, ông quyết định trở về Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch VinMotion.

Chia sẻ về lựa chọn này, ông cho biết: “Mình tin rằng VinMotion có rất nhiều lợi thế và tiềm năng. Nhưng để đạt được tham vọng này, chúng ta cần sự chung tay của rất nhiều tài năng từ trong và ngoài nước cùng xây dựng. Đây là một cơ hội rất lớn để Việt Nam trở thành một cường quốc về Robotics. Giấc mơ và tham vọng này sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu thiếu sự góp sức và đồng lòng của tài năng Việt trên khắp thế giới”.

Trước đó, tại lễ kỷ niệm 32 năm thành lập Vingroup ngày 8/8, dàn robot Motion của VinMotion cũng đã có màn trình diễn nhảy đồng bộ sôi động. Các robot giữ thăng bằng, tránh va chạm nhờ hệ thống cảm biến, dù bị bao vây bởi tín hiệu nhiễu từ hàng nghìn thiết bị di động.

Ông Nguyễn Trung Quân khẳng định VinMotion hiện làm chủ toàn bộ quy trình từ cơ khí, điện tử đến phần mềm, không nhập khẩu nguyên mẫu từ bất kỳ hãng nào trên thế giới. Mỗi chi tiết Robot đều được chế tạo tại Việt Nam bởi chính các kỹ sư Việt Nam.

"Thành quả này đạt được sau chưa đầy 7 tháng kể từ ngày thành lập, một tốc độ có thể coi là kỷ lục so với mặt bằng chung thế giới”, ông Quân nhấn mạnh.