Tận mắt thấy robot hình người của Vingroup nhảy múa

Tại lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến tham dự. Sau buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi tham quan công trình.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là một trong 250 công trình khánh thành, khởi công trong sáng nay. Công trình có quy mô 90 ha, được định vị là tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong nhóm 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Đây cũng sẽ là nơi diễn ra Triển lãm Thành tựu Đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra vào dịp 2/9 tới.

Dự án đang trưng bày nhiều sản phẩm là những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch… để chuẩn bị cho triển lãm sắp tới.

Robot này có khả năng thực hiện các thao tác cơ bản như đi bộ, vẫy tay và tương tác bằng cử chỉ, thể hiện tiềm năng lớn trong việc ứng dụng vào dây chuyền sản xuất, dịch vụ và đời sống. VinMotion cho biết giai đoạn đầu, robot sẽ được triển khai trong các nhà máy sản xuất của VinFast - thương hiệu xe điện toàn cầu thuộc Vingroup, hỗ trợ công việc vận chuyển linh kiện, kiểm tra chất lượng và thao tác lặp đi lặp lại trên dây chuyền lắp ráp. Trong trung và dài hạn, công ty đặt mục tiêu phát triển các dòng robot thông minh có khả năng giao tiếp, xử lý hình ảnh - ngôn ngữ, và ứng dụng trong lĩnh vực logistics, y tế, giáo dục, dịch vụ khách hàng và thậm chí là chăm sóc cá nhân tại gia đình. Đây là sản phẩm đánh dấu bước tiến lớn của Vingroup vào lĩnh vực công nghệ cao, mở ra kỳ vọng đưa Việt Nam góp mặt trong cuộc đua robot toàn cầu.

Trong bài phát biểu sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết rất tự hào khi được chứng kiến Đại lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình được trực tiếp tới 80 điểm cầu của khắp 3 miền: Bắc, Trung, Nam, góp phần đổi mới ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Người đứng đầu Chính phủ đồng thời khẳng định với tinh thần Cách mạng tháng 8 bất diệt, chúng ta đang tăng tốc, bứt phá, thần tốc để thắng lợi hơn nữa các Nghị quyết của Đảng giao phó, và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) đã đề ra, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu 100 năm.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công trình Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia của Vingroup, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Người dân sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng các loại máy bay từ quá khứ đến hiện tại ở Triển lãm Thành tựu Đất nước, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Nhiều chi tiết, sản phẩm mang đậm dấu ấn lịch sử được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia để phục vụ triển lãm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

