VN-Index giảm thêm gần 40 điểm

VN-Index mở cửa phiên 26/12 chìm sâu trong sắc đỏ khi nhóm cổ phiếu “họ Vin” đồng loạt giảm sàn, riêng VIC, VHM và VRE đã lấy đi hơn 25 điểm của chỉ số chính.

Nhóm cổ phiếu liên quan Tập đoàn Vingroup bị bán mạnh. Ảnh: Phương Lâm.

Sau phiên lao dốc gần 40 điểm hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 26/12 với tâm lý tiêu cực. Ngay từ phiên xác định giá mở cửa (ATO), chỉ số chính VN-Index đã giảm xấp xỉ 40 điểm trước sức ép bán tháo của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, đặc biệt là 3 mã “họ Vin” gồm VIC, VHM và VRE.

Tính đến hết phiên ATO, cả 3 mã chứng khoán này đều đang giảm kịch biên độ, qua đó đóng góp hơn 25 điểm giảm lên chỉ số đại diện sàn HoSE. Như vậy, thị giá của 3 cổ phiếu trên đã giảm khoảng 14% chỉ trong vòng 2 phiên gần nhất.

Một cổ phiếu “họ Vin” khác nằm ngoài nhóm VN30 là VPL của Vinpearl cũng đang giảm sàn xuống mốc 92.100 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup cho biết đã đệ trình Chính phủ công văn xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Theo thông tin từ phía doanh nghiệp, động thái này nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng và năng lượng trọng điểm, như dự án Khu đô thị thể thao Olympic và sân vận động cấp quốc gia Trống Đồng, các tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh…

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng , tương đương 67 tỷ USD . Tuyến đường dài 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP HCM), đi qua 20 tỉnh, thành. Đây là một trong những công trình hạ tầng chiến lược được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Hồi tháng 7, Chính phủ đặt kế hoạch khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vào tháng 12/2026 và hoàn thành dự án vào năm 2035.

Trong khi đó, cổ phiếu VPL còn chịu thêm sức ép khi Vinpearl nhận được đơn từ nhiệm của ông Đặng Thanh Thủy, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Khối ngoại cũng bắt đầu có động thái rút vốn khỏi nhóm cổ phiếu “họ Vin” để phòng ngừa rủi ro, qua đó bán ròng VHM 105 tỷ đồng , VIC (- 71 tỷ đồng ), VRE (- 27 tỷ đồng ).

VN-Index giảm sâu và tạo gap lớn so với hôm qua. Ảnh: TradingView.

Kết thúc phiên ATO, các chỉ số có xu hướng thu hẹp mức độ thiệt hại nhưng phần lớn nhờ sự nâng đỡ của các mã vốn hóa khác. Hiện, VN-Index đang giảm gần 36 điểm (-2%) xuống 1.706 điểm; HNX-Index ngược dòng tăng 0,68 điểm (+0,27%) lên 251,7 điểm; UPCoM-Index giảm 0,43 điểm (-0,4%) xuống dưới 120 điểm.

Bảng điện tử lệch hẳn về sắc đỏ. Toàn thị trường chứng kiến 249 mã giảm (gồm 13 mã giảm sàn), 1.252 mã giữ tham chiếu và 98 mã tăng (gồm 9 mã tăng trần).

Trong khi đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn đóng góp 22 mã giảm, 4 mã đứng giá và chỉ 3 mã giữ được sắc xanh gồm HPG, VNM và BCM.

Trong bối cảnh nhóm Vingroup suy yếu, các mã ngành thép gây bất ngờ khi ghi nhận biên độ tăng ấn tượng, điển hình như HPG (+5%), POM (tăng trần), NKG (+4,4%), HSG (+2,2%). Đây là nhóm hiếm hoi cố gắng bảo vệ VN-Index, đối trọng với hàng trăm mã giảm giá còn lại.